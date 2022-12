Boris Becker könnte bald wieder auf freiem Fuss sein

People-News

Boris Becker soll wieder auf freiem Fuss sein

Es ist gar noch nicht so lange her, seit der deutsche Tennis-Star hinter Gitter wanderte. Becker war Ende April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Doch nun könnte er bereits wieder auf freiem Fuss sein.

«RTL» berichtete heute Morgen, dass sein Flugzeug um 15 Uhr in München landen soll. Journalistinnen und Journalisten am Münchner Flughafen warteten allerdings vergeblich, wie die «Bunte» schreibt. Seine Maschine solle aufgrund des Eisregens nach Oberpfaffenhofen umgeleitet worden sein, wo er kurz nach 15 Uhr gelandet sei.

Boris Becker kurz vor seinem Eintritt ins Gefängnis im April 2022. Bild: keystone

Sollte dies der Fall sein, so wäre er tatsächlich wieder ein freier Mann. Zuvor sass die Tennislegende während sieben Monaten in einem Gefängnis westlich von London ein, das unter eine niedrigere Sicherheitsstufe fällt. Nach britischem Recht können Häftlinge auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüsst haben. Bei Becker wären das 15 Monate, Stichtag ist der 29. Juli 2023.

Doch einem Bericht des britischen Boulevard-Blattes «Sun» zufolge habe der 54-Jährige wohl von einem Schnellverfahren profitieren können, das ausländischen Häftlingen eine deutlich frühere Entlassung ermöglicht. «Beck Home for Xmas» titelte das Blatt den Bericht. Eine offizielle Bestätigung für seine Rückkehr nach Deutschland gibt es allerdings noch nicht. (saw mit Material der sda und dpa).