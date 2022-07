Wie TSN-Moderator Andrew Zadarnowski nun schreibt, soll feststehen, dass Fedotov trotz Vertrag mit Philadelphia in der Saison 2022/23 nicht in der NHL spielen wird. Stattdessen soll er bis September auf dem Stützpunkt Seweromorsk stationiert bleiben und danach ein Jahr Militärdienst leisten – oder für zwei weitere Jahre bei Militärklub ZSKA Moskau unterschreiben. Normalerweise würde es Spitzensportlern erlaubt, den Dienst aufzuschieben, solange sie mit einem Team trainieren. Doch den Behörden sei der geplante Abschied Fedotovs bei ZSKA Moskau sauer aufgestossen. (abu)

Einige der Fragezeichen rund um den russischen Eishockey-Goalie Ivan Fedotov scheinen sich aufzulösen. Der Olympiasilber-Gewinner von Peking verschwand am Wochenende zwischenzeitlich von der Bildfläche, nachdem er in St.Petersburg wegen angeblicher Wehrdienstverweigerung festgenommen wurde (watson berichtete) .

Er wollte vom russischen Militärklub in die NHL – jetzt wurde er in die Arktis versetzt

