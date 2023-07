Junioren-Rundfahrt: 17-jähriger Radprofi Jacopo Venzo stirbt bei Rennen

Erst vor kurzem starb Radprofi Gino Mäder. Jetzt ist der 17-jähriger Italiener Jacopo Venzo auf einer Junioren-Rundfahrt gestürzt und gestorben.

Die 48. Junioren-Radrundfahrt in Oberösterreich ist in einer Tragödie geendet. Der italienische Nachwuchsfahrer Jacopo Venzo ist nach einem Sturz auf der ersten Etappe von Haid nach Marchtrenk gestorben, wie der italienische Radsportverband bestätigte. Der 17-Jährige war am Freitag in der Abfahrt vom Mistelbacher Berg gestürzt und nach der Erstversorgung per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Linz geflogen worden.

Im Krankenhaus erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Auftaktetappe war nach dem Unfall gestoppt worden, die Rundfahrt wurde komplett abgebrochen.

Auf Twitter schrieb David Lappartient, Präsident des Radsportweltverbands UCI: «Meine Gedanken sind bei der Familie, den Freunden und Teamkollegen des italienischen Juniorenradsportlers Jacopo Venzo, der während der Junioren-Rundfahrt in Österreich verstorben ist. Ein aufstrebendes Talent, das noch so viele Jahre des Leistungssports vor sich hatte.» Auch sein Team Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino veröffentlichte einen Post auf Facebook zum Tod des Fahrers.

Vor fünf Wochen war der Schweizer Profi Gino Mäder bei der Tour de Suisse tödlich verunglückt.

