Sport

Kampfsport

Die 5 wichtigsten Fragen und Antworten zum Rückkampf Ruiz vs. Joshua



Bild: AP

Ruiz vs. Joshua II – die 5 wichtigsten Fragen zum Boxkampf des Jahres

Erstmals in der Geschichte des Schwergewichtsboxens wird ein WM-Kampf in Saudi-Arabien ausgetragen. Der mexikanisch-amerikanische Doppelbürger Andy Ruiz verteidigt am Samstag seinen Titel im heiss ersehnten Rückkampf gegen den Engländer Anthony Joshua.

Wie endete das erste Duell?

Mit einer der grössten Sensationen in der Geschichte des Boxens. «Unterschätze diesen kleinen fetten Jungen nicht», warnte Andy Ruiz zwar vor dem Fight sein Gegenüber. Aber vielleicht machte Anthony Joshua dies Anfang Juni in New York, denn überraschend triumphierte der 1,83 Meter kleine und 122 Kilogramm schwere Ruiz.

Ruiz gewann in Runde 7 durch technischen K.o. und holte sich die Weltmeistertitel der Verbände IBF, WBO und WBA. Dabei stand Ruiz nur als Ersatzmann überhaupt im Ring, weil der ursprünglich eingeplante Gegner als Dopingsünder überführt wurde.

«Mein Hollywood-Skript erwachte in dieser historischen Juni-Nacht zum Leben, als der unbekannte Boxer Andy Ruiz einen Sieg erzielte, der die Welt schockierte. Es war der echte Rocky.» dazn

Wer ist Favorit?

Andy Ruiz 🇺🇸🇲🇽

30 Jahre alt

183 cm

122 kg*

34 Kämpfe, 33 Siege

Anthony Joshua 🇬🇧

30 Jahre

198 cm

112 kg *

24 Kämpfe, 23 Siege

(* beim ersten Kampf)



Bei den Buchmachern ist erneut Joshua der Favorit. Aber der Engländer, der vor dem verlorenen Titelkampf sämtliche Fights gewonnen hatte, wird zulegen müssen. «The Destroyer» Ruiz hatte mit seinen schnellen Händen die Deckungslücken beim Modellathleten «AJ» – zehn Zentimeter grösser, aber zehn Kilogramm leichter – erbarmungslos aufgezeigt.

«Joshua ist von seinem Stil her massgeschneidert für mich. Die Geschichte des ersten Kampfes wird sich wiederholen.»

Der Nordamerikaner muss elf Stunden Zeitunterschied zu seiner Heimat Kalifornien bewältigen, der Engländer Joshua nur zwei. Andy Ruiz' Trainer Manny Robles kritisiert deshalb, dass sein Schützling einen Kampf in Mexiko oder den USA verdient gehabt hätte.

«Wenn ich diesen Gürtel wieder habe, bleibe ich cool und konzentriere mich auf die nächste Herausforderung. Ruiz ist nur das nächste Ziel auf meiner Liste.»

Der frühere deutsche Weltmeister Henry Maske glaubt, dass dieses Mal Joshua gewinnen wird. «Er wird intensiv an sich gearbeitet haben», sagte er zur «Bild», «die Robustheit von Ruiz wird ihn nicht mehr überraschen.» Sein Landsmann Axel Schulz hingegen sagt eine Titelverteidigung voraus. «Ruiz wird gewinnen, sogar vorzeitig! Durch die vier Niederschläge im ersten Kampf spielt bei Joshua ganz, ganz viel Angst mit.»

Umfrage Wie endet der Rückkampf? Andy Ruiz gewinnt erneut.

Dieses Mal siegt Anthony Joshua.

Mit einem Unentschieden.

Abstimmen 2 Andy Ruiz gewinnt erneut. 0%

Dieses Mal siegt Anthony Joshua. 0%

Mit einem Unentschieden. 0%

Wieso wird in Saudi-Arabien geboxt?

In einem kurzen Halbsatz: Weil die Veranstalter 100 Millionen Dollar hinblättern. Mit hochwertigen Sportveranstaltungen versucht das als Schurkenstaat verschriene Saudi-Arabien auf der Welt ein besseres Image zu erhalten. Das Königshaus plant mit einer «Vision 2030» für eine Zukunft, in der kein Öl mehr fliessen wird.

Bild: EPA

Der WM-Kampf ist einer von zahlreichen Events, die nach Saudi-Arabien geholt wurden. Zuletzt etwa besuchte die Formel E das Land, der italienische und der spanische Fussball-Supercup wurden angelockt und noch vor Weihnachten eine Tennis-Exhibition mit Stars wie Stan Wawrinka, Daniil Medwedew oder David Goffin. Auch Musikstars geben Konzerte in Saudi-Arabien.

«Wir wollten an einen Ort, wo man an den Boxsport glaubt und es eine Vision gibt.»

Parallel dazu werden die strengen Regeln im Land gelockert. So sieht man mittlerweile Frauen ohne Kopftuch, ausserdem dürfen sie seit letztem Jahr auch Auto fahren und Touristen sind nun willkommener als früher. Frauen dürfen auch zum Boxkampf zwischen Ruiz und Joshua – aber nur in Begleitung von Männern.

Trotzdem gibt es teils scharfe Kritik am Verhalten der Sportler, die viel Geld einsacken, wenn sie in Saudi-Arabien antreten. Amnesty International spricht von «Sportwashing», vom sich reinwaschen durch Sportanlässe. Denn um die Menschenrechte ist es nach wie vor schlecht bestellt. Vor mehr als einem Jahr etwa liess die Führung Dutzende Menschenrechtsaktivisten verhaften, von denen viele noch immer im Gefängnis sitzen. Widerrede duldet die Führung nicht. Vor allem aber der brutale Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul liegt wie ein dunkler Schatten über dem Land.

«Man muss für Geld nicht überall kämpfen. Dieser Kampf gehört nicht nach Saudi-Arabien.»

Wo genau wird geboxt?

Der Rückkampf findet in Diriyah statt, einem Vorort der Hauptstadt Riad. Einst stand dort der erste Palast der Königsfamilie Al Saud. Nun haben die Veranstalter für den «Clash on the Dunes» («Kampf in den Dünen») in kurzer Zeit eine Arena für 15'000 Zuschauer gebaut. «Dieser Kampf ist die grösste Sportveranstaltung in der Geschichte Saudi-Arabiens», sagte Chalid bin Abdulasis, der Chef des saudischen Veranstalters.

Wo kann ich den Kampf sehen?

Auf der Streaming-Plattform DAZN. Der Fight vom Samstag ist für 21.45 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

(Mit Material der Agentur Keystone-SDA)

Abonniere unseren Newsletter