Staudenmann (links) bei seinem Sieg gegen Giger am Bernisch-Kantonalen 2024. Bild: keystone

Giger startet am ESAF gegen Staudenmann – König Wicki gegen Nicht-Eidgenosse Moser

Zum Auftakt des Eidgenössischen Schwingfests in Mollis kommt es am Samstagmorgen zum Duell zwischen Schwingerkönig Joel Wicki und dem aufstrebenden Berner Michael Moser. Zudem greifen Samuel Giger und Fabian Staudenmann zusammen.

Die ersten Paarungen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis sind bekannt. Stefan Strebel, der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, stellte sie zusammen und präsentierte sie am späten Mittwochnachmittag.

Mit der Paarung zwischen Wicki und Moser überraschte Strebel ein wenig. Der Schwingerkönig trifft nicht auf einen Eidgenossen, sondern mit dem aufstrebenden 20-jährigen Moser auf den Aufsteiger der Saison.

Auf dem Weg zum Brünig-Sieg stellte König Wicki (rechts) mit Moser. Bild: keystone

Der Emmentaler Moser gewann in diesem Jahr mit dem Bernisch-Kantonalen und dem Nordostschweizer zwei Teilverbandsfeste und gilt als Geheimfavorit auf den Königstitel. Viermal trafen Wicki und Moser bisher aufeinander, zweimal gewann der Innerschweizer, zwei Gänge endeten gestellt, so auch beim letzten Aufeinandertreffen auf dem Brünig.

Aus den Spitzenpaarungen sticht das Duell zwischen Samuel Giger und Fabian Staudenmann hervor. Der Nordostschweizer und der Berner zählen neben Wicki zu den meistgenannten Favoriten auf den Königstitel. Beide gewannen in dieser Saison fünf Kranzfeste, darunter je zwei Bergfeste. Beide haben sie schon Feste eidgenössischer Prägung für sich entschieden, am ESAF jedoch blieb beiden ein Triumph bisher verwehrt. Eine umso grössere Bedeutung kommt dem Spitzenduell zu.

Giger – Staudenmann ist die Neuauflage des Anschwingens beim Unspunnen 2023. Giger setzte sich damals durch und gewann das Fest mit eidgenössischer Prägung. Staudenmann seinerseits bezwang den Thurgauer im vergangenen Jahr am Bernisch-Kantonalen ein erstes Mal im siebten Duell.

Am Unspunnen 2023 war Giger zu stark für Staudenmann. Bild: keystone

Mit Matthias Aeschbacher und Armon Orlik greifen zudem zwei Athleten zusammen, die an einem Eidgenössischen bereits einmal im Schlussgang standen. Orlik verlor 2016 in Estavayer gegen Matthias Glarner, Aeschbacher vor drei Jahren gegen Wicki.

Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs

Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)

Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)

Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)

Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)

Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)

Bieri Marcel (ISV) – Collaud Romain (SWSV)

Alpiger Nick (NWSV) – Räbsamen Marcel (NOSV)

Orlik Curdin (BKSV) – Leuppi Samir (NOSV)

Kramer Lario (SWS) – Strebel Joel (NWS)

Schneider Domenic (NOS) – Kämpf Bernhard (BKS)

BKSV = Berner Verband.

NOSV = Nordostschweiz.

ISV = Innerschweiz.

NWSV = Nordwestschweiz.

SWSV = Südwestschweiz.

(ram/sda)