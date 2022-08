Kambundji, Ehammer und Kälin sorgten für Schweizer Festspiele in München. bild: keystone

Sechs EM-Medaillen – fünf Experten erklären das Hoch der Schweizer Leichtathletik

Einmal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze – die Schweizer Leichathletik-Asse haben an den EM in München mit sechs Medaillen vollends überzeugt. Die Ausbeute reicht für Rang 12 im Medaillen-Spiegel und unterstreicht, dass in der Schweizer Leichtathletik in den letzten Jahren viel richtig gemacht worden ist. Fünf Experten erläutern einige der Gründe für das Hoch der letzten Jahre.

Adrian Rothenbühler

Trainer unter anderen der Kambundji-Schwestern, sportartenübergreifender Trainer-Experte in Magglingen:

«In der Vergangenheit wurden zwei kluge Entscheide gefällt. Erstens: Die Limiten der internationalen Verbände übernehmen und nicht mehr künstlich verschärfen. Und zweitens: Klar festlegen, dass eine EM-Teilnahme ein erstes lohnenswertes Ziel ist. Erst dann folgt die WM.» Swiss Athletics habe den Dachverband Swiss Olympic vom Ansatz überzeugen müssen, dass zunächst Europa die wichtige Bühne bilde. Aus diesem Pool sei dann die Gruppe herangewachsen, die auch an der WM performen konnte. «Und dann hatten wir das Glück, dass durch diesen Ansatz Vorbilder entstanden sind wie Mujinga Kambundji, Kariem Hussein oder Lea Sprunger.»

Adrian Rothenbühler wurde 2021 Schweizer Trainer des Jahres. Bild: keystone

Marco Kälin

Vater und Trainer von Siebenkämpferin Annik Kälin:

«In der Schweiz entstehen immer wieder kleine Zellen. Hinter diesen Zellen steckt ein grosses Engagement und viel Eigeninitiative. So wachsen Trainer und Athletin gemeinsam heran, ich bin auch ein Quereinsteiger. Den Erfolg bringen dann letztlich die qualitativ hochstehenden Trainings – mit der richtigen Gruppengrösse, den entsprechenden Trainingsmöglichkeiten etc.»

Vater Marco klatscht mit Tochter Annik Kälin ab. Bild: www.imago-images.de

Philipp Bandi

Leistungssport-Chef von Swiss Athletics:



«Es gibt keine einfache Antwort, denn es ist Platz für verschiedene Lösungen im Fördersystem in der Schweiz. Fakt ist: Wir stellen immer mehr Mittel für den Leistungssport bereit, professionalisieren die Trainer, fördern den Austausch unter ihnen, oder unterstützen unsere Athleten individuell oder in Trainingsgruppen. Und in einigen Disziplinen hat auch ein Konkurrenzkampf eingesetzt.»

Philipp Bandi hat viel zum aktuellen Aufschwung beigetragen. Bild: KEYSTONE

Karl Wyler

Coach von Simon Ehammer:

«Simon und auch die anderen Athletinnen und Athleten schätzen es sehr, dass der Heimtrainer auch am Grossanlass coacht. Das gewohnte Umfeld ist für einen Sportler sehr wichtig. Für mich bedeutet das: Für Eugene und München insgesamt vier Wochen Ferien nehmen. Es steckt sehr viel Ehrenamt in der Schweizer Leichtathletik.»

Karl Wyler hat Simon Ehammer an die internationale Spitze geführt. Bild: keystone

Florian Clivaz

Coach und Freund von Mujinga Kambundji:

«Unter anderen Mujinga hat vorgemacht, wie man in der Schweiz als Athletin ins Profitum wechseln kann. Das hat viele inspiriert.»

Mujinga Kambundji blickt freudig in Richtung Tribüne. Bild: keystone

(pre/sda)