Auf Zwischenrang 2 – Siebenkämpferin Annik Kälin greift nach einer EM-Medaille

Eine tolle Leistung zeigte am Donnerstagmorgen der 400-m-Hürdenläufer Julien Bonvin. Der Walliser senkte am Vormittag seinen persönlichen Bestwert auf 49.10 Sekunden und steht im Final. Diesen Schritt schaffte auch der Stabhochspringer Dominik Alberto mit 5.65 m. (pre/sda)

Annik Kälin lancierte den Kampf um die Medaillen am zweiten Tag mit einer persönlichen Bestweite von 6.73 m im Weitsprung. Der Speerwurf (46.72) war dann solid, mehr aber nicht.

Die Siebenkämpferin Annik Kälin kämpft am heute Abend an der EM in München im abschliessenden 800-m-Lauf um die Medaillen. Die Bündnerin liegt derzeit im 2. Zwischenrang.

«Lieber Revanchen als Premieren» – so will Schwingchef Strebel den ersten Gang einteilen

Nadal in Cincinnati bereits ausgeschieden +++ Haenni verlässt SFV und wechselt in die USA

Annik Kälin braucht am Abend eine weitere Topleistung, um sich Edelmetall sichern zu können.

Annik Kälin braucht am Abend eine weitere Topleistung, um sich Edelmetall sichern zu können.

Mit der Silbermedaille an der EM in München ist Simon Ehammer in neue Sphären vorgestossen. Der 22-jährige Appenzeller verbesserte dabei seinen eigenen Schweizer Rekord – aber seine Ziele sind weitaus höher.

Bei 8468 Punkten steht der Schweizer Rekord im Zehnkampf seit dem Dienstagabend. Unter anderem dank neuen persönlichen Bestleistungen (PB) im Hochsprung (2,08 m) und im Stabhochsprung (5,20 m) und mit Siegen in vier Teildisziplinen gewann Simon Ehammer an der EM im Olympiastadion in München Silber.