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Playoffs live: ZSC Lions – HC Davos und Genf – Fribourg in Ticker und TV

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HCD führt in Halbfinal-Serie – schlägt der ZSC in Spiel 4 wieder zurück?

10.04.2026, 19:4210.04.2026, 19:42
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Die letzten Männer stehen im Fokus – so gut sind die Playoff-Goalies
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  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

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  • Er ist

  • Er kann

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Die ZSC Lions streben am Freitag gegen Davos den 20. Heimsieg in Folge in den Playoffs an, womit sie die Halbfinalserie gegen den Qualifikationssieger zum 2:2 ausgleichen würden. Bei einer Niederlage würde der Traum vom dritten Meistertitel hintereinander für die Zürcher in weite Ferne rücken, denn der HCD hat in dieser Saison nie mehr als zwei Partien in Folge verloren und zu Hause eine beeindruckende Bilanz von 28:3 Siegen.

Auch im zweiten Halbfinal zwischen Fribourg-Gottéron und Genève-Servette setzte sich in den ersten drei Duellen jeweils der Gastgeber durch. Die Genfer sind also gefordert. Bei Fribourg steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Captain Julien Sprunger, der nach der Saison aufhört. Beide Partien beginnen um 20.00 Uhr. Hier bist du im Liveticker und im Stream von TV24 (ZSC – HCD) live dabei. (nih/sda)

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