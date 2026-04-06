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Playoff-Halbfinals im Liveticker: Der ZSC empfängt den HCD zu Spiel 2

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Schlagen die ZSC Lions und Servette im zweiten Playoff-Halbfinalspiel zurück?

06.04.2026, 18:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der Eishockey-Meisterschaft stehen am Ostermontag die zweiten Halbfinalspiele auf dem Programm.
  • Meister ZSC Lions empfängt Qualifikationssieger HC Davos, und der Genève-Servette Hockey Club, der Meister von 2023, empfängt den HC Fribourg-Gottéron, den einzigen Halbfinalisten, der noch nie Meister war.
  • Die Heimteams stehen nach den Niederlagen vom Samstag schon unter Druck. Gerade die ZSC Lions, welche die letzten beiden Meisterschaften gewannen, sind es sich in den Playoffs nicht mehr gewohnt, in Rückstand zu liegen. Letztmals war das im April 2023 in den Halbfinals gegen den EHC Biel der Fall. Diese Serie verlor der ZSC damals mit 0:4 Siegen.
  • Beide Spiele beginnen um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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