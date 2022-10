Super League: FC Sion gegen FC Zürich – das Spiel im Liveticker

Was ist dran an der «Impf-Lüge»? 5 Aussagen im Faktencheck

Kloten überrascht SCB ++ Davos geht gegen ZSC unter ++ Zug schlägt Ajoie knapp

Die Zürcher Klubs kommen am Samstag zu deutlichen Auswärtssiegen. Die Lions setzen sich in Davos durch. Und Kloten verblüfft in Bern. An der Tabellenspitze ist Servette erneut erfolgreich. Derweil kommt Meister Zug wieder einmal zu einem Erfolgserlebnis.

Die abgeklärten ZSC Lions egalisierten mit dem 5:0 ihren bislang höchsten Sieg in Davos von Ende November 2019 (5:0). Den Shutout vom Samstag für die Lions realisierte Ludovic Waeber mit 33 Paraden. Es war ein von Beginn an gebrauchter Abend für den HCD. Schon nach 4:46 Minuten brachte Lucas Wallmark die Gäste in Führung. Sven Andrighetto erhöhte noch vor der ersten Pause.