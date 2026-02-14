Odermatt wird im Olympia-Riesenslalom von Meillard und den Norwegern herausgefordert

Marco Odermatt hat die letzte Gelegenheit, an diesen Olympischen Spielen doch noch Gold zu gewinnen. Der Nidwaldner, der vor vier Jahren in dieser Disziplin in China bereits Olympiasieger wurde, sieht sich allerdings zahlreichen Konkurrenten etwa aus Norwegen und Österreich gegenüber.



Zu ihnen zählt aber auch Loïc Meillard, mit dem Odermatt am Montag in der Team-Kombination noch gemeinsame Sache gemacht und die Silbermedaille geholt hat. Das Schweizer Quartett komplettieren Thomas Tumler und Luca Aerni.