Der Olympia-Riesenslalom mit Marco Odermatt live im SRF Stream & Ticker

Odermatt wird im Olympia-Riesenslalom von Meillard und den Norwegern herausgefordert

Die letzte Chance für Marco Odermatt, 2026 Olympiasieger zu werden. Der beste Skirennfahrer der Gegenwart gewann bislang Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G.
14.02.2026, 07:2514.02.2026, 07:25

1. Lauf 10.00 Uhr | 2. Lauf 13.30 Uhr

Die Startliste
1 Lucas Pinheiro Braathen BRA
2 Atle Lie McGrath NOR
3 Henrik Kristoffersen NOR
4 Marco Schwarz AUT
5 Marco Odermatt SUI
6 Loïc Meillard SUI
7 Stefan Brennsteiner AUT
8 Zan Kranjec SLO
9 Thomas Tumler SUI
10 Léo Anguenot FRA
11 Timon Haugan NOR
12 Alex Vinatzer ITA
13 Filip Zubcic CRO
14 Luca Aerni SUI
15 River Radamus USA
16 Raphael Haaser AUT
17 Sam Maes BEL
18 Fabian Gratz GER
19 Patrick Feurstein AUT
20 Alban Elezi Cannaferina FRA
21 Luca de Aliprandini ITA
22 Anton Grammel GER
23 Joan Verdu AND
24 Alexander Schmid GER
25 Eirik Hystad Solberg NOR
26 Ryder Sarchett USA
27 Fabian Ax Swartz SWE
28 Tormis Laine EST
29 Andreas Zampa SVK
30 Tobias Kastlunger ITA
31 Giovanni Franzoni ITA

Odis letzte Chance
Marco Odermatt hat die letzte Gelegenheit, an diesen Olympischen Spielen doch noch Gold zu gewinnen. Der Nidwaldner, der vor vier Jahren in dieser Disziplin in China bereits Olympiasieger wurde, sieht sich allerdings zahlreichen Konkurrenten etwa aus Norwegen und Österreich gegenüber.

Zu ihnen zählt aber auch Loïc Meillard, mit dem Odermatt am Montag in der Team-Kombination noch gemeinsame Sache gemacht und die Silbermedaille geholt hat. Das Schweizer Quartett komplettieren Thomas Tumler und Luca Aerni.
Nach der gemeinsamen Silbermedaille sind Odermatt und Meillard wieder Konkurrenten
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
Mehr Olympia:
