Wladyslaw Heraskewytsch durfte bei den Olympischen Spielen nicht an den Start gehen, weil er nicht auf seinen Helm mit den Porträts ukrainischer Athletinnen und Athleten, die während des russischen Angriffskriegs getötet wurden, verzichten wollte. Deshalb schloss das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Skeletoni aus.



Nun bekommt der Ukrainer deshalb eine Entschädigung – aber nicht vom IOC, sondern von Milliardär Rinat Achmetow. Der Präsident des Fussballklubs Schachtar Donezk möchte sich mit seiner Spende in Höhe von gut 160'000 Franken für «seinen Kampf für die Interessen der Ukraine auf internationaler Bühne» bedanken und dafür sorgen, dass dieser «genug Energie und Ressourcen für seine weitere sportliche Karriere und dafür, weiterhin für die Wahrheit, die Freiheit und die Erinnerung jener, die für die Ukraine ihr Leben gegeben haben» habe. (nih)