Pinheiro Braathen verhindert Schweizer Dreifach-Sieg – Odermatt und Meillard 2. und 3.

30 Lucas Pinheiro Braathen

Was zeigt uns der Brasilianer? Er verliert im ersten Abschnitt fast zwei Zehntel auf Odermatt, aber der Vorsprung beträgt immer noch fast sieben Zehntel. Im zweiten Abschnitt verliert er quasi nichts mehr. Das ist eine sehr gute Fahr von Pinheiro Braathen, der hier den Vorsprung verwaltet. Eine halbe Sekunde bei der letzten Zwischenzeit. Brasilien hat einen Ski-Olympiasieger, Silber und Bronze gehen an Marco Odermatt und Loïc Meillard. 29 Marco Odermatt Und jetzt noch Marco Odermatt. Im Idealfall übernimmt er die Spitze und dann warten wir ab, was Lucas Pinheiro Braathen macht. Er nimmt sechs Zehntel Vorsprung auf Meillard mit und baut diesen bis zur ersten Zwischenzeit bis auf fast eine Sekunde aus.



Auch bei der zweiten Zwischenzeit baut er weiter aus. Über eine Sekunde Vorsprung auf Meillard, der im untersten Teil ganz schnell war. Ja, im untersten Teil klammert er vielleicht etwas fest an der Linie, aber Odermatt übernimmt die Spitze mit sechs Zehnteln Vorsprung auf Meillard. Zwei Medaillen sind sicher. Aber Braathen hat natürlich einen riesigen Vorsprung. 28 Loïc Meillard Gehen die Schweizer Festspiele weiter? Loïc Meillard ist unterwegs. Oben kann er nicht ganz mit Tumler mithalten. Unten dreht er den Spiess um und legt drei Zehntel zwischen sich und Tumler. Ja das ist die Schweizer Doppelführung! Meillard übernimmt die Spitze mit 0,28 Sekunden Vorsprung. 27 Thomas Tumler



Jawoll! Tumler übernimmt mit 0,37 Sekunden Vorsprung die Führung.

So, jetzt das Schweizer Päckchen, das um die Medaillen kämpft. Wenn Tumler die Führung übernimmt ist eine Medaille schon garantiert. Er mwag es, wenn er der Jäger sein kann. Was für eine erste Zwischenzeit! 60 Zehntel Vorsprung! Er baut bei der zweiten Zwischenzeit auf acht Zehntel auf. Bei der letzten Zwischenzeit sind es noch sechs Zehntel. Das muss einfach reichen.Jawoll! Tumler übernimmt mit 0,37 Sekunden Vorsprung die Führung. 26 Leo Anguenot Kann der Franzose die norwegische Führung aufbrechen? Anguenot ist unten ähnlich schnell unterwegs wie McGrath, aber es reicht nicht! Er landet im norwegischen Sandwich zwischen McGrath und Kristoffersen. 25 Henrik Kristoffersen McGrath liegt in Führung, der letzte Norweger steht oben. Kristoffersen nimmt nur 0,06 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann mit. Oben ist er wie Brennsteiner schneller als McGrath, kann er den Vorsprung unten verteidigen? Nein. Im Ziel ist es ein Rückstand von 0,22 Sekunden. Kristtofersen verdrängt Marco Schwarz definitiv vom Podest und liegt auf Zwischenrang 2. 24 Stefan Brennsteiner Der letzte Trumpf Österreichs steht im Starthaus. Oben ist er schneller als McGrath, aber der Norweger hat unten ausgebaut. Nein, Brennsteiner sticht nicht. Er verliert 0,41 Sekunden und landet auf Zwischenrang 2. Sechs Fahrer stehen noch oben. 23 Atle Lie McGrath Der Rückstand des Norwegers auf den Loïc Meillard auf Rang 3 beträgt nur rund eine halbe Sekunde. Mit einer angriffigen Fahrt sind die Medaillen hier in Reichweite. Auch er macht vor der letzten Zwischenzeit noch eine Fehler, aber trotzdem übernimmt McGrath die Führung. Fast eine halbe Sekunde setzt er zwischen sich und Marco Schwarz. 22 Zan Kranjec Vor vier Jahren forderte der Slowene Marco Odermatt im Kampf um Gold in Peking. Gelingt heute nochmals ein Angriff auf Edelmetall? Vermutlich nicht. Oben fährt er gut, aber unten verliert auch er viel Zeit auf Schwarz und 0,16 Sekunden Rückstand reichen nur noch für Rang 4. 21 Fabian Gratz Auch der Deutsche scheidet früh aus. Im Starthang hat er Mühe, kommt zu tief und verpasst das nächste Tor. 20 Alex Vinatzer Gelingt Italiens letztem Trumpf der Angriff auf die Medaillen? Nein. Der Start gelingt wunderbar, dann rutscht er aber weg und scheidet aus. Ein Dämpfer für die italienischen Fans in Bormio. 19 River Radamus Der US-Amerikaner wurde gestern 28-jährig. Als Geschenk erhält er viel Rückstand, er hätte es lieber drehender wie im ersten Durchgang. Im Ziel sind es 0,68 Sekunden Rückstand und Zwischenrang 8. 18 Patrick Feurstein Vollgas fordert Leader Schwarz von seinem Teamkollegen. Vollgas gelingt nicht ganz, Feurstein hat bei immer schwieriger werdenden Sichtbedingungen Mühe und verliert am Ende eine halbe Sekunde. 17 Timon Haugan Mit Timon Haugan beginnt so langsam der Kampf um die Medaillen. Der Rückstand des Norwegers auf Bronze beträgt weniger als eine Sekunde. Er legt oben blitzschnell los. Ein Schlag sorgt aber dafür, dass er etwas von der Ideallinie abkommt. So reicht es im Ziel nur für Zwischenrang 3, nur zwei Hundertstel hinter Leader Schwarz. 16 Anton Grammel Während der Fahrt des Deutschen wird bekannt: Die Startintervalle werden verkürzt. Die Jury reagiert so auf die Weterfront, die immer näher kommt. Grammel föllt hinter Schwarz zurück. Das sagt Luca Aerni

«Im zweiten Lauf war es eine Steigerung, ich kriegte mehr Energie zurück. Schade, mache ich unten noch den Fehler. Ich hatte Zweifel vor dem 1. Lauf, dann ist es nie gut, wenn man dann noch etwas riskiert. Mit einem besseren 1. Lauf wäre sicher mehr dringelegen.» 15 Filip Zubcic

Alles sei schöner in diesem zweiten Lauf, funkt das kroatische Team. Mal schauen, ob auch sein Resultat jetzt schöner wird. Dann verliert er mitten im Lauf die Brille und kommt mit 22 Hundertsteln Rückstand auf Zwischenrang 4 ins Ziel. Die Slow-Mo zeigt: Er hat sich der Brille selbst entledigt, weil sie verrutscht war. 14 Andreas Zampa Der Slowake überzeugte im 1. Durchgang mit einer überzeugten Fahrt. Im 2. Durchgang hat er leider grosse Mühe im Steilhang und nimmt so wenig Tempo in die Fläche mit. Die Quittung ist brutal, fast neun Zehntel Rückstand. Untenraus läuft es dann wieder etwas besser. Mit mehr als einer Sekunde Rückstand gibt das nur Zwischenrang 7. 13 Marco Schwarz Auch Schwarz enttäuschte im 1. Durchgang. Der Österreicher verlor von allen Athleten aus der Spitzengruppe die meiste Zeit auf Braathen. Auch im zweiten Lauf will es nicht richtig vorwärtsgehen. In der Fläche verliert er eine Viertelsekunde auf Verdu. Unten dreht er den Spiess um und geht mit einer Hundertstelsekunde in Führung. Aber der Angriff nach vorne war das natürlich nicht. 12 Joan Verdu Der Andorraner stand auch schon auf dem Weltcup-Podest, aber im ersten Lauf passte wie so oft in dieser Saisn, wenig zusammen. Im zweiten Lauf klappt das deutlich besser. Er kann Schmid hinter sich lassen und mit 0,19 Sekunden Vorsprung die Führung übernehmen. 11 Alexander Schmid Noch ein grosser Name, der im ersten Durchgang nicht zurechtkam. Oben baut er seinen Vorsprung gegenüber Aerni aus und wie wir wissen hatte der Schweizer unten ein, zwei Fehler drin. Enstprechend geht der Deutsche klar in Führung. 0,71 Sekunden Vorsprung. 10 Luca Aerni

Der erste Schweizer im 2. Lauf. Kann Luca Aerni vorlegen oder wenigstens wichtige Informationen für seine Teamkollegen sammeln? Bis zur zweiten Zwischenzeit holt er einige Hundertstel heraus. Auch bei der letzten Zwischenzeit liegt er immer noch drei Zehntel vor Haaser. Das ist ganz knapp! Aerni rettet zwei Hundertstel Vorsprung über die Ziellinie. 9 Christian Borgnaes Ein geborener Österreicher mit dänischem Vater. Oben holt er ein paar Hundertstel, dann gar ein paar Zehntel auf Haaser heraus. Bei der letzten Zwischenzeit sind die acht Zehntel Reserve allerdings komplett weg. Im Ziel ist es Zwischenrang 2 mit 0,14 Sekunden Rückstand. 8 Fabian Ax Swartz Der Funkspruch an den jungen Schweden: «Probier einfach etwas, du hast nichts zu verlieren.» Versuchen tut er es, aber unten macht er einein rieisgen Fehler, der ihn zurückwirft. Ax Swartz landet auf Zwischenrang 2 hinter Haaser. 7 Raphael Haaser Der Riesenslalom-Weltmeister von Saalbach im Vorjahr kam im 1. Lauf überhaupt nicht auf Touren und startet deshalb schon extrem früh. Im zweiten Lauf geling tihm immerhin der unterste Teil ansprechend und übernimmt mit 0,82 Sekunden Vorsprung deutlich die Führung. 6 Andrej Drukarov Den Litauer sieht man im Weltcup nicht besonders oft. Aber auch er kann natürlich gut Skifahren, er rettet gegenüber Franzoni eine Zehntelsekunde Vorsprung ins Ziel. 5 Giovanni Franzoni Der Silbergewinner aus der Abfahrt nimmt schon ein ordentliches Polster mit und legt oben gut los. Franzoni zeigt schon, dass er auch Riesenslalom fahren kann und bringt eine Skeunde Vorsprung über die Ziellinie. 4 Tiziano Gravier Der Argentinier zeigt eine ordentlich Fahrt, bewegt sich quasi im Gleichschritt mit dem führenden Sarchett. Erst unten verliert er etwas Zeit und klassiert sich im Ziel auf Zwischenrang 2. 3 Harry Laidlaw Australien hat auch einen Fahrer in der Entscheidung. Der 29-Jährige hat erst vier Weltcupstarts in den Beinen. Im dritten Sektor unterläuft Laidlaw ein grosser Fehler, so fällt er mit fast zwei Sekunden Rückstand an den Schluss des Klassements zurück. 2 Ryder Sarchett Der Lauf sei viel schneller als noch der erste, wird der junge Amerikaner informiert. Der 2. Lauf wurde übrigens vom Schweizer Trainer Helli Krug gesteckt. Sarchett fährt mehr auf Zug als der Finne vor ihm. Er übernimmt mit 0,76 Sekunden Vorsprung die Führung. 1 Jesper Pohjolainen Der Finne eröffnet den 2. Lauf. Das Wetter in Bormio ist schlechter geworden, es schneit ziemlich kräftig, im Ziel ist es sogar Regen. Pohjolainen bewältigt die 50 Richtungsänderungen im 2. Lauf ziemlich mühelos und ist im Ziel. Schweizer Medaillen liegen in Griffnähe Die Schweizer leigen nach dem 1. Lauf auf den Positionen zwei, drei und vier. Beste Ausgangslage, um sogar mehr als eine Medaille zu gewinnen. Aber der Rückstand auf Gold, ist gross. Odermatt liegt beinahe eine Sekunde zurück, Meillard auf Rang 3 sogar schon über anderthalb Sekunden. Was liegt drin? Wer holt sich am Ende Edelmetall? In rund einer Stunde wissen wir es. Die Startliste im 2. Lauf 1 Jesper Pohjolainen FIN +4,85

2 Ryder Sarchett USA +4,80

3 Harry Laidlaw AUS +4,60

4 Tiziano Gravier ARG +4,53

5 Giovanni Franzoni ITA +3,94

6 Andrej Drukarov LTU +3,64

7 Raphael Haaser AUT +3,54

8 Fabian Ax Swartz SWE +3,50

9 Christian Borgnaes DEN +3,18

10 Luca Aerni SUI +2,97

11 Alexander Schmid GER +2,92

12 Joan Verdu AND +2,77

13 Marco Schwarz AUT +2,74

14 Andreas Zampa SVK +2,72

15 Filip Zubcic CRO +2,67

16 Anton Grammel GER +2,64

17 Timon Haugan NOR +2,57

18 Patrick Feurstein AUT +2,54

19 River Radamus USA +2,46

20 Alex Vinatzer ITA +2,39

21 Fabian Gratz GER +2,28

22 Zan Kranjec SLO +2,11

23 Atle Lie McGrath NOR +2,01

24 Stefan Brennsteiner AUT +2,00

25 Henrik Kristoffersen NOR +1,93

26 Leo Anguenot FRA +1,91

27 Thomas Tumler SUI +1,89

28 Loïc Meillard SUI +1,57

29 Marco Odermatt SUI +0,95

30 Lucas Pinheiro Braathen BRA So geht es weiter

Nach den ersten 30 kommen noch einige arrivierte Fahrer wie Giovanni Franzoni oder Eduard Hallberg, die aber keine Riesenslalom-Spezialisten sind. Danach sind die Exoten an der Reihe – unter anderen aus Marokko, Albanien, Haiti, Saudi-Arabien oder Kenia. Der zweite Lauf geht dann um 13.30 Uhr los, mit drei Schweizern in bester Position für eine Medaille. 30 Tobias Kastlunger Ein Italiener schliesst den Reigen der besten 30 ab. Er rutscht nach wenigen Fahrsekunden auf dem Innenski aus und verpasst das nächste Tor. 29 Andreas Zampa Der ewige Andreas Zampa ist auch noch unterwegs und hält ordentlich mit. Unten wird er etwas weiter in der Linie. Am Ende sind es 2,72 Sekunden Rückstand und Zwischenrang 17. Das ist mehr als ordentlich für den 32-jährigen Slowaken. 28 Tormis Laine Auch Estland ist in diesem Rennen vertreten. Tormis Laine hat seit Copper Mountain im vergangenen November keine Weltcuppunkte mehr gesammelt. Weltcuppunkte gibt es heute sowieso keine, aber 4,92 Sekunden Rückstand sind sehr viel. 27 Fabian Ax Swartz Der erste Schwede in diesem Rennen ist ebenfalls noch jung und kam zuletzt immer besser in Fahrt. Heute kann er das nicht bestätigen. Im Ziel sind es 3,5 Sekunden Rückstand. 26 Ryder Sarchett Der junge Amerikaner hat noch wenig Weltcup-Erfahrung. Wie schlägt er sich heute? Auch ihm verschlägt es die Ski ganz oben schon gewaltig. Unten baut er mehrere Fehler ein und verliert so extrem viel Zeit. Im Ziel sind es fast fünf Sekunden Rückstand. 25 Eirik Hystad Solberg Die Fahrt des Norwegers dauert nicht lange. Er kassiert einen Schlag auf den Aussenski und rutscht weg. Damit ist er der dritte Fahrer, der heute ausscheidet. 24 Alexander Schmid Der dritte und letzte Deutsche ist unterwegs. Auch bei seiner Fahrt dominiert die Farbe rot. Ein Fehler im Mittelteil wirft ihn weit zurück. Im Ziel sind es knapp nicht drei Sekunden Rückstand. 23 Joan Verdu Der Andorraner ist unterwegs. Auch er ist chancenlos, verliert oben schon über eine Sekunde. Immer wieder rutscht ihm der Ski weg – er fährt auf der Marke Van Deer von Marcel Hirscher. Im Ziel summieren sich 2,77 Sekunden Rückstand, damit reiht er sich knapp vor Luca Aerni ein. 22 Anton Grammel Der deutsche hält verhältnismässig gut mit und kommt mit 2,64 Sekunden auf Rang 15 ins Ziel. 21 Luca de Aliprandini Der Verlobte von Michelle Gisin ist ja quasi auch ein halber Schweizer. Der Italiener velriert aber auch oben schon sehr viel Zeit. Und dann verliert er auch den Ski. Bei einem Schlag geht öffnet sich der linke Ski und De Aliprandini scheidet aus. Bitter. 20 Alban Elezi Cannaferina Der junge Franzose kann sein Talent heute auch nicht ausspielen. Er kommt mit fast fünf Sekunden Rückstand ins Ziel und ist klar Letzter. 19 Patrick Feurstein Der nächste Österreicher wirft sich ins Rennen. Von seinen Teamkollegen konnte einzig Stefan Brennsteiner einigermassen mithalten. Feurstein startet ordentlich, aber unten baut er einige Fehler ein. So wächst der Rückstand auf 2,54 Sekunden an. 18 Fabian Gratz Der erste deutsche Athlet in diesem Rennen. Er bewegt sich in den in diesem Rennen mittlerweile üblichen Sphären und kommt mit 2,28 Sekunden Rückstand ins Ziel. 17 Sam Maes Dann haben wir den ersten Ausfall in diesem Rennen. Maes wird aus einer Kurve gespickt und verpasst das nächste Tor. Damit kann der Belgier im zweiten Lauf nicht mehr antreten. Das sagt Marco Odermatt «Erst sah ich den Rückstand und dachte: Puh, eine Sekunde ist schon sehr viel. Dann sah ich den Vorsprung auf den Dritten, das relativierte es etwas. Es ist ein bisschen ein komisches Rennen.»



Es sei warm und das Licht flach, sagte Odermatt im SRF weiter. «Ich versuchte, da und dort abzukürzen, es hätte eine rundere Linie benötigt. Lucas hat das besser gemacht.» Der Nidwaldner ist weit davon entfernt, jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen: «Es ist alles offen. Die Medaillen sowieso – und auch noch für ganz nach vorne. Bei Olympia mit so einem grossen Vorsprung zu führen, ist auch nicht einfach. Darum gilt: Vollgas geben!» 16 Raphael Haaser Auch Haaser ist hier absolut chancenlos, er verliert bei der letzten Zwischenzeit schon mehr als drei Sekunden. Der Riesenslalom Weltmeister kommt überhaupt nicht auf Zug und ist mit dreieinhalb Sekunden Rückstand klar letzter. Es ist echt ein kurioses Rennen Wir wollen Pinheiro Braathens Führung nicht anzweifeln, aber dass der Brasilianer Odermatt eine Sekunde abnimmt und Odermatt gleichzeitig mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Rest des Felds ist, ist kurios. Gleichzeitig hat die FIS weiterhin grosse Mühe mit ihrem Livetiming auf der eigenen Webseite. Seit Leo Anguenot hat kein Fahrer mehr eine offizielle Schlusszeit erhalten. 15 River Radamus Der Amerikaner verliert oben schon die mittlerweile standartmässigen 0,70 Sekunden. Im zweiten Sektor kommt eine weitere Sekunde dazu. Auch er findet die Mischung aus Risiko, aber trotzdem weich fahren überhaupt nicht. So sind es im Ziel 2,46 Sekunden Rückstand. 14 Luca Aerni Bereits der letzte Schweizer in diesem Rennen. Er hat bei der ersten Zwischenzeit schon über eine Sekunde Rückstand. Aerni ist absolut chancenlos, nicht nur im Vergleich mit Braathen, sondern auch mit dem Rest der Welt. 2,97 Sekunden Rückstand sind gleichbedeutend mit der roten Laterne. 13 Filip Zubcic Vor zwei Jahren war der Kroate einer der besten Riesensllaomfahrer der Welt. Aber heute ist es ihm wohl deutlich zu wenig eisig. Mit seiner gewaltvollen Fahrweise sticht er immer wieder das Tempo ab. So sammeln sich bis im Ziel 2,67 Sekunden Rückstand an. 12 Alex Vinatzer Es wird laut in Bormio, denn Alex Vinatzer hat sich soeben aus dem Starthaus geworfen. Auch er verliert oben bereits sieben Zehntel. Jeder Rutscher ist hier einer zu viel, so sind es im Ziel 2,39 Sekunden Rückstand znd Zwischenrang neun. 11 Timon Haugan Die Norweger haben bislang enttäuscht. Kann Timon Haugan die Bilanz aufbessern? Nein, auch Haugan ist hier absolut chancenlos. Mit zweieinhalb Sekunden Rückstand lässt er nur Marco Schwarz hinter sich. 10 Léo Anguenot Der Franzose legt gut los, bewegt sich oben in ähnlichen Sphären wie Meillard oder Tumler. Er fällt knapp hinter Tomas Tumler zurück und liegt auf Zwischenrang fünf. 9 Thomas Tumler Der Bündner war bei der WM auf dem Riesenlslalom-Podest, war in dieser Saison aber noch nicht so gut in Form. Er verliert oben nur eine halbe Sekunde, das ist ordentlich. Unten drückt es ihn leider etwas fest nach unten, das Kostet noch mehr Zeit. Im Ziel ist es immerhin der vierte Zwischenrang 4, mit 1,89 Sekunden Rückstand. 8 Zan Kranjec Der Slowene ist längst nicht mehr so gut in Form, wie er das noch vor zwei, drei Jahren war. Er verliert oben schon eine Sekunde. Er kommt nicht auf Touren und ist mit 2,11 Sekunden Rückstand zweitletzter. 7 Stefan Brennsteiner Auch der nächste Österreicher verliert auf den ersten 20 Fahrekunden fast schon sieben Zehntel. Der zweifache Saisonsieger hält nur im dritten Sektor mit, aber im Ziel sind es exakt zwei Sekunden Rückstand. 6 Loic Meillard

Wie gelingt dem zweiten Schweizer der erste Durchgang? Oben bewegt er sich in der Sphäre von Marco Odermatt. Aber auch er hat keine Chance im Vergleich mit dem entfesselten Brasilianer. Meillard liegt im Ziel auf dem dritten Zwischenrang, rund eine halbe Sekunde hinter Odermatt und anderthalb Sekunden hinter Pinheiro Braathen. 5 Marco Odermatt Jetzt der Schweizer. Er kann einigermassen mit Pinheiro Braathen mithalten, verliert oben «nur» drei Zehntel. Aber im zweiten Abschnitt kreigt auch er sechs Zehntel draufgepackt. Auch Odermatt ist im Vergleich zum Brasilianer chancenlos, aber er ist immerhin eine Sekunde schneller als alle anderen Konkurrenten bisher. Was ist in diesem Rennen los? Unerklärliche Abstände und das Live-Timing der FIS funktioniert nicht. 4 Marco Schwarz Der grösste Trumpf Österreichs ist wohl dieser Mann. Auch er ist oben gegen Pinheiro Braathen absolut chancenlos, verliert auf den ersten 20 Fahrsekunden mehr als sieben Zehntel, bei der zweiten sind es schon fast zwei Sekunden. Schwarz verliert beinahe drei Sekunden auf die Bestzeit des Brasilianers. Was ist denn hier los? 3 Henrik Kristoffersen Und gleich noch ein Norweger – wie kommt Henrik Kristoffersen mit der flachen Piste zurecht? Auch er verliert oben bereits eine halbe Sekunde auf Pinheiro Braathen. Auch im Mittelteil ist er einmal weit vom Tor weg und verliert extrem viel Zeit. Auch Kristoffersen ist chancenlos mit fast zwei Sekunden Rückstand. 2 Atle Lie McGrath McGrath fordert gleich die Zeit von seinem Jugendfreind Braathen. Er verliert bereits oben extrem viel Zeit. Ja McGrath kommt hier überhaupt nicht auf Touren, verliert mit jedem Schwung viel Zeit. Im Ziel sind es mehr als zwei Sekunden Rückstand. Damit ist er schon deutlich geschlagen. 1 Lucas Pinheiro Braathen Der in Norwegen geborene Brasilianer eröffnet das Rennen. Es ist schwierig zu sagen, wie gut die Fahrt war. Grosse Fehler hat man nicht gesehen, ganz unten hat es ihn einmal etwas ausgehebelt, aber das sollte nicht viel Zeit gekostet haben. In wenigen Minuten geht es los Viele Riesenslaloms wurden in Bormio noch nicht gefahren. Wer kommt mit der mehrheitlich flachen Strecke am besten zurecht? In wenigen Minuten geht der ersten Durchgang los. Die internationale Konkurrenz

Den Österreicher Marco Schwarz muss man sicher auf der Rechnung haben. Er ist auch in Sölden, wo es unten ähnlich flach ist wie in Bromio immer gut. Daneben Lucas Pinheiro Braathen, der zuletzt in drei Riesenslaloms in Folge auf dem Podest stand. Und natürlich die starken Norweger Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen und Timon Haugan. Loic Meillard will im Slalom und Riesenslalom angreifen video: srf Das sagt Marco Odermatt vor dem Rennen:

Ich hatte guten einen Trainingstag, konnte einige gute Läufe machen. Es ist so ein einfacher Hang, da musst du zwei Läufe Vollgas geben. Es gibt nichts zu taktieren. Wenn man den Mut hat Vollgas zu geben und etwas zu riskieren, kann man schon etwas Zeit herausholen. Odis letzte Chance Marco Odermatt hat die letzte Gelegenheit, an diesen Olympischen Spielen doch noch Gold zu gewinnen. Der Nidwaldner, der vor vier Jahren in dieser Disziplin in China bereits Olympiasieger wurde, sieht sich allerdings zahlreichen Konkurrenten etwa aus Norwegen und Österreich gegenüber.



Zu ihnen zählt aber auch Loïc Meillard, mit dem Odermatt am Montag in der Team-Kombination noch gemeinsame Sache gemacht und die Silbermedaille geholt hat. Das Schweizer Quartett komplettieren Thomas Tumler und Luca Aerni. Nach der gemeinsamen Silbermedaille sind Odermatt und Meillard wieder Konkurrenten Die Startliste im 1. Lauf 1 Lucas Pinheiro Braathen BRA

2 Atle Lie McGrath NOR

3 Henrik Kristoffersen NOR

4 Marco Schwarz AUT

5 Marco Odermatt SUI

6 Loïc Meillard SUI

7 Stefan Brennsteiner AUT

8 Zan Kranjec SLO

9 Thomas Tumler SUI10 Léo Anguenot FRA

11 Timon Haugan NOR

12 Alex Vinatzer ITA

13 Filip Zubcic CRO

14 Luca Aerni SUI

15 River Radamus USA

16 Raphael Haaser AUT

17 Sam Maes BEL

18 Fabian Gratz GER

19 Patrick Feurstein AUT

20 Alban Elezi Cannaferina FRA

21 Luca de Aliprandini ITA

22 Anton Grammel GER

23 Joan Verdu AND

24 Alexander Schmid GER

25 Eirik Hystad Solberg NOR

26 Ryder Sarchett USA

27 Fabian Ax Swartz SWE

28 Tormis Laine EST

29 Andreas Zampa SVK

30 Tobias Kastlunger ITA

31 Giovanni Franzoni ITA

So lief der erste Lauf

Die Bilder glichen sich. Fahrer um Fahrer des olympischen Riesenslaloms in Bormio kam ins Ziel, sah zur Resultattafel und quittierte mit einem Kopfschütteln, was er dort sah. Lucas Pinheiro Braathen hatte mit Startnummer 1 eine Zeit vorgelegt, die für alle anderen unerreichbar war. «Er hatte einen klaren Plan und den konnte er umsetzen», sagte Vater Björn Braathen im ORF über seinen Sohn.

Überragend: Lucas Pinheiro Braathen. Bild: keystone

Dem 25-jährigen Brasilianer am nächsten kam Marco Odermatt. Ab Streckenmitte hielt er mit Pinheiro Braathen mit. Der Topfavorit klassierte sich mit 0,95 Sekunden Rückstand als Zweiter.

Odermatt glaubt noch an Gold

«Erst sah ich den Rückstand und dachte: ‹Puh, eine Sekunde ist schon sehr viel.› Dann sah ich den Vorsprung auf den Dritten, das relativierte es etwas. Es ist ein bisschen ein komisches Rennen.»

Es sei warm und das Licht sei flach, sagte Odermatt im SRF weiter. «Ich versuchte, da und dort abzukürzen, es hätte eine rundere Linie benötigt. Lucas hat das besser gemacht.»

Marco Odermatt: Vierter Einsatz, dritte Medaille? Bild: keystone

Der Nidwaldner ist weit davon entfernt, jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen: «Es ist alles offen. Die Medaillen sowieso – und auch noch für ganz nach vorne. Bei Olympia mit so einem grossen Vorsprung zu führen, ist auch nicht einfach. Darum gilt: Vollgas geben!» Ein Vorteil könnte es sein, dass der Schweizer Trainer Helmut Krug den 2. Lauf stecken darf.

«Ich bin im Hier und Jetzt, fühle mich gut und werde versuchen, meine Nerven im Zaum zu halten», sagte Pinheiro Braathen. Er versprach: «Ich werde bereit sein.»

Meillard selbstkritisch

Gleich hinter Odermatt folgen zwei weitere Schweizer. Loïc Meillard als Dritter liegt bereits 1,57 Sekunden hinter dem Führenden, der Rückstand auf «Odi» beträgt 62 Hundertstel. Thomas Tumler als Vierter trennen 1,89 Sekunden von Gold und 32 Hundertstel vom Podest.

Meillard sagte, er habe am Start noch die Fahrt von Pinheiro Braathen gesehen. «Ich dachte mir, dass das keine super Fahrt gewesen sei, Lucas fuhr nicht so sauber, wie ich das für nötig hielt», täuschte sich der Romand. Selbstkritisch fügte er an: «Ich hätte wohl etwas frecher fahren müssen.»

Tumler: «Bin lieber Jäger»

Tumler sprach im SRF-Interview von einem Gefühl der Wehrlosigkeit. «Den grossen Rückstand zu sehen, war schon frustrierend.» Die Ausgangslage für den 36-jährigen Bündner ist allerdings vielversprechend: «Jetzt bin ich der Jäger und gebe sicher alles. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte.»

Luca Aerni, der vierte Schweizer am Start, büsste beinahe drei Sekunden ein. «Ich merkte, dass ich etwas brav und rund unterwegs war. Aber dass ich so viel Zeit verliere, hätte ich nicht gedacht», sagte der 32-Jährige. (ram)

