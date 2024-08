Olympia-Final: Novak Djokovic – Carlos Alcaraz im Liveticker und TV

Der 37-jährige Serbe könnte seine Karriere mit dem letzten wichtigen Titel, den er noch nicht gewonnen hat, krönen, während der 21-jährige Spanier seinem schon jetzt beeindruckenden Palmares nach den Triumphen am French Open, in Wimbledon und am US Open eine Goldmedaille hinzufügen könnte.

Bild: imago / watson