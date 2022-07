Therapie per Tiktok? Neue Wege in der Sozialen Arbeit

In einer Woche beginnt die neue Fussballsaison. Eine Übersicht zu den wichtigsten neuen Gesichtern, den Vorbereitungen auf den neuen Modus und dem Umgang mit Corona.

Nein, in der Super-League-Ära ist das ein Novum. In Zürich, beim Meister der letzten Saison, hat Franco Foda übernommen. Der war zuletzt österreichischer Nationaltrainer – und ist ein Mann mit einer grossen Aufgabe. Der Deutsche soll seinen Landsmann André Breitenreiter ersetzen, der den FCZ völlig überraschend zum Titel geführt hat und nun in die Bundesliga abgewandert ist.