wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Eishockey National League live: Kriselnde ZSC Lions müssen zum HC Davos

Die kriselnden ZSC Lions müssen zum heimstarken Leader Davos

05.12.2025, 18:33

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
player_image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der FIFA-Friedenspreis geht an Donald Trump: «Eine der grössten Ehren meines Lebens»
Am frühen Abend findet die Gruppenauslosung für die Fifa-Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle Informationen zu Modus, Moderation und Trumps Besuch.
Am Freitagabend, dem 5. Dezember, werden die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Die Auslosung geht ab 18 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne und findet im Kennedy Center in Washington, D.C. statt.
Zur Story