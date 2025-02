Ski live: Abfahrt von Crans Montana mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Mit Rückenwind von der WM treten die Schweizer Abfahrer in Crans Montana als Favoriten an

An der Ski-Weltmeisterschaft räumten die Schweizer ab. Die Speed-Spezialisten feierten Siege in der Abfahrt (Franjo von Allmen) und im Super-G (Marco Odermatt), ausserdem holte Alexis Monney in der Abfahrt Bronze und feierten die Schweizer in der Team-Kombination aus Abfahrt und Slalom einen Dreifachsieg. Neben von Allmen (Gold mit Loïc Meillard) und Monney (Silber mit Tanguy Nef) stand dort auch Stefan Rogentin (Bronze mit Marc Rochat) auf dem Podest.

Mit mehr Selbstvertrauen können die Athleten von Swiss-Ski kaum zu den Heimrennen in Crans Montana reisen. Die Abfahrt und der Super-G im Wallis dienen als Hauptprobe für die WM 2027. Erstmals seit zwölf Jahren fahren deshalb auch die Männer auf der Bella Lui. Vor der Abfahrt vom heutigen Samstag gab es nicht nur positive Stimmen über die WM-Strecke. So sagte Disziplinenleader Marco Odermatt: «Es ist die einfachste Piste, die ich je gefahren bin.»

Wie die Schweizer um Odermatt und von Allmen im Rennen abschneiden, verfolgst du hier ab 10 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.