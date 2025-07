Liveticker

Kobels BVB trifft auf Real +++ PSG schlägt Bayern, Musiala mit Horrorverletzung

Der Viertelfinal-Knaller zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain wird von der Verletzung von Jamal Musiala überschattet. Doué und Dembélé entscheiden die Partie zugunsten von PSG.

PSG – Bayern 2:0

Der Schockmoment des Spiels ereignete sich bei der letzten Aktion der ersten Spielhälfte. PSG-Verteidiger Willian Pacho blockte im eigenen Strafraum gegen Musiala. Dann kam Goalie Gianluigi Donnarumma herangerauscht, warf sich mit höchstem Einsatz auf den Ball. Der 1,96 Meter grosse und 90 Kilogramm schwere Italiener erwischte die Kugel, aber eben auch Musiala.

Der deutsche Internationale blieb mit einem schlimm verdrehten Bein am Boden liegen und wurde anschliessend mit einer Bahre vom Feld getragen. Nach ersten Erkenntnissen besteht bei Musiala der Verdacht auf einen Beinbruch. Gegen PSG stand der 22-jährige Offensivspieler nach einem Muskelbündelriss erstmals seit drei Monaten wieder in der Startelf. Zuvor musste auch schon Josip Stanisic angeschlagen vom Platz (34.).

Davon erholte sich der Deutsche Meister nicht mehr. Désiré Doué erzielte in der 78. Minute die Führung für die Franzosen, die den Erfolg nach Roten Karten für Verteidiger Willian Pacho (81.) und Lucas Hernandez (92.) in der Schlussphase mit neun Spielern über die Zeit retteten. Ousmane Dembélé gelang in der 96. Minute sogar noch der zweite Treffer für PSG.

Damit endet die Bayern-Karriere von Thomas Müller, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister mit dem Ende der Klub-WM ausläuft, nach 25 Jahren. In seinem letzten Spiel wurde er in der 80. Minute eingewechselt, konnte aber nicht mehr zur Wende beitragen. Ob und wo der 35-jährige Raumdeuter seine Laufbahn fortsetzt, ist noch nicht klar.

Einen Grossteil seines letzten Spiels bei den Bayern verbrachte Thomas Müller auf der Bank. Bild: www.imago-images.de

Der Champions-League-Sieger steht hingegne im Halbfinal der Klub-WM. Dort trifft PSG auf den Sieger der Partie zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, die am Samstagabend um 22 Uhr stattfindet.

Paris Saint-Germain - Bayern München 2:0 (0:0)

Atlanta. SR Taylor (ENG).

Tore: 78. Doué 1:0. 96. Dembélé 2:0.

Bemerkungen: 82. Rote Karte Pacho (PSG). 92. Rote Karte Hernandez (PSG). (nih/sda/dpa)