Kylian Mbappé widmete sein Tor dem verstorbenen Fussballer Diogo Jota. Bild: keystone

Mbappés Seitfallzieher besiegelt BVB-Aus – Bayerns Musiala gegen PSG mit Horrorverletzung

Der Viertelfinal-Knaller zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain wird von der Verletzung von Jamal Musiala überschattet. Doué und Dembélé entscheiden die Partie zugunsten von PSG. Nach spektakulärer Schlussphase gegen Dortmund steht auch Real Madrid im Halbfinal.

PSG – Bayern 2:0

Der Schockmoment des Spiels ereignete sich bei der letzten Aktion der ersten Spielhälfte. PSG-Verteidiger Willian Pacho blockte im eigenen Strafraum gegen Musiala. Dann kam Goalie Gianluigi Donnarumma herangerauscht, warf sich mit höchstem Einsatz auf den Ball. Der 1,96 Meter grosse und 90 Kilogramm schwere Italiener erwischte die Kugel, aber eben auch Musiala.

Der deutsche Internationale blieb mit einem schlimm verdrehten Bein am Boden liegen und wurde anschliessend mit einer Bahre vom Feld getragen. Nach ersten Erkenntnissen besteht bei Musiala der Verdacht auf einen Beinbruch. Gegen PSG stand der 22-jährige Offensivspieler nach einem Muskelbündelriss erstmals seit drei Monaten wieder in der Startelf. Eine genaue Diagnose gab es direkt nach dem 0:2 in Atlanta nicht. Die Rede war aber von einem Bruch, womöglich am Sprunggelenk. Davon sprachen hinterher Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl. Letzterer sprach auch von einer Operation, womöglich sogar in den USA. Zuvor musste auch schon Josip Stanisic angeschlagen vom Platz (34.).

Davon erholte sich der Deutsche Meister nicht mehr. Désiré Doué erzielte in der 78. Minute die Führung für die Franzosen, die den Erfolg nach Roten Karten für Verteidiger Willian Pacho (81.) und Lucas Hernandez (92.) in der Schlussphase mit neun Spielern über die Zeit retteten. Ousmane Dembélé gelang in der 96. Minute sogar noch der zweite Treffer für PSG.

Damit endet die Bayern-Karriere von Thomas Müller, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister mit dem Ende der Klub-WM ausläuft, nach 25 Jahren. In seinem letzten Spiel wurde er in der 80. Minute eingewechselt, konnte aber nicht mehr zur Wende beitragen. Ob und wo der 35-jährige Raumdeuter seine Laufbahn fortsetzt, ist noch nicht klar.

Einen Grossteil seines letzten Spiels bei den Bayern verbrachte Thomas Müller auf der Bank. Bild: www.imago-images.de

Der Champions-League-Sieger steht hingegne im Halbfinal der Klub-WM. Dort trifft PSG auf Real Madrid.

Paris Saint-Germain - Bayern München 2:0 (0:0)

Atlanta. SR Taylor (ENG).

Tore: 78. Doué 1:0. 96. Dembélé 2:0.

Bemerkungen: 82. Rote Karte Pacho (PSG). 92. Rote Karte Hernandez (PSG).

Real Madrid – Dortmund 3:2

Die Königlichen haben ihre Halbfinal-Teilnahme mit einem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund klargemacht. In einer chaotischen Schlussphase verteidigte Real Madrid die Führung und setzte sich so knapp durch.

Lange hatten die Spanier dank Toren von Gonzalo Garcia und Fran Garcia – die beiden sind nicht verwandt – in der 10. und 20. Minute 2:0 geführt. Erst in der 93. Minute gelang Dortmunds Maximilian Beier der Anschlusstreffer, auf den Kylian Mbappé mit einem Tor per Seitfallzieher im direkten Gegenzug die perfekte Antwort hatte. Dennoch wurde es noch einmal spannend.

Aufgrund eines Fouls im Strafraum, für welches Dean Huijsen des Feldes verwiesen wurde, erhielt Serhou Guirassy die Chance, erneut zu verkürzen. Dies tat der BVB-Stürmer aus elf Metern souverän. Dortmund kam danach tatsächlich zu einer weiteren Chance, doch verhinderte Real-Goalie Thibaut Courtois den Ausgleich in letzter Sekunde.

Real Madrid - Borussia Dortmund 3:2 (2:0)

New Jersey. SR Abatti.

Tore: 10. G. Garcia 1:0. 20. F. Garcia 2:0. 93. Beier 2:1. 94. Mbappé 3:1. 98. Guirassy (Penalty).

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Huijsen (Real Madrid). (nih/sda/dpa)