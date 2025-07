Liveticker

Ein Sieg gegen Aussenseiter Wales ist für die Niederlande in der Todesgruppe Pflicht

Am Samstag steigen die letzten vier Teams in die Frauen-EM ein. Mit England und der Niederlande spielen die letzten beiden Europameister sowie mit Frankreich ein weiterer ernsthafter Titelkandidat in der Gruppe D um den Einzug in die Viertelfinals.

Vor dem Spitzenkampf zwischen Titelverteidiger England und Frankreich, das ebenfalls zum engen Favoritenkreis zählt, trifft die Niederlande noch als deutlicher Favorit auf Wales. Die Europameisterinnen von 2017 beginnen ihr Turnier am Samstag um 18 Uhr in Luzern. Das Spiel verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF.