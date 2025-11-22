klar-3°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: Thun gegen Lugano im Liveticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Die beiden formstärksten Teams der Liga treffen aufeinander: Leader Thun empfängt Lugano

22.11.2025, 19:30
  • Mit dem FC Thun und dem FC Lugano treffen am Samstag in der 14. Runde die zwei formstärksten Teams der Super League aufeinander.
  • Der Leader aus dem Berner Oberland hat die letzten sechs Spiele allesamt gewonnen, die Tessiner holten im gleichen Zeitraum nur drei Punkte weniger. Anpfiff in der Stockhorn Arena ist um 20.30 Uhr.
  • Am ersten Spieltag der neuen Saison trafen Lugano und Thun zuletzt aufeinander und der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 durch.
  • Bereits um 18 Uhr trafen Luzern und Servette sowie die Young Boys und Winterthur aufeinander.

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lando Norris bleibt im Regen cool und holt Pole-Position in Las Vegas
Regen in der Wüste, doch WM-Leader Lando Norris lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Der Brite verschafft sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den Grand Prix von Las Vegas.
Zur Story