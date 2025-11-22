Liveticker
Die beiden formstärksten Teams der Liga treffen aufeinander: Leader Thun empfängt Lugano
- Mit dem FC Thun und dem FC Lugano treffen am Samstag in der 14. Runde die zwei formstärksten Teams der Super League aufeinander.
- Der Leader aus dem Berner Oberland hat die letzten sechs Spiele allesamt gewonnen, die Tessiner holten im gleichen Zeitraum nur drei Punkte weniger. Anpfiff in der Stockhorn Arena ist um 20.30 Uhr.
- Am ersten Spieltag der neuen Saison trafen Lugano und Thun zuletzt aufeinander und der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 durch.
- Bereits um 18 Uhr trafen Luzern und Servette sowie die Young Boys und Winterthur aufeinander.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
