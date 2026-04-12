HCD und Fribourg führen 3:1 – können der ZSC und Genf das Halbfinal-Aus vorerst abwenden?
In der Eishockey-Meisterschaft könnten bereits nach der fünften Halbfinalrunde die beiden Playoff-Finalisten feststehen. Sowohl der HC Davos gegen die ZSC Lions als auch Fribourg-Gottéron gegen Genève-Servette haben am Sonntagabend (20 Uhr) den ersten von drei möglichen Matchpucks.
Der Qualifikationssieger Davos ist in diesen Playoffs zuhause noch ungeschlagen und schaffte am Freitag in Zürich mit 5:2 das vielleicht entscheidende Break. Der Qualifikationszweite Fribourg gewann in Genf 4:3 und führt in seiner Serie ebenfalls 3:1.
Beide Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. Ausserdem gibt es die Partie Fribourg – Servette im Livestream von TV24. (nih/sda)
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
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