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HCD und Fribourg führen 3:1 – können der ZSC und Genf das Halbfinal-Aus vorerst abwenden?

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In der Eishockey-Meisterschaft könnten bereits nach der fünften Halbfinalrunde die beiden Playoff-Finalisten feststehen. Sowohl der HC Davos gegen die ZSC Lions als auch Fribourg-Gottéron gegen Genève-Servette haben am Sonntagabend (20 Uhr) den ersten von drei möglichen Matchpucks.

Der Qualifikationssieger Davos ist in diesen Playoffs zuhause noch ungeschlagen und schaffte am Freitag in Zürich mit 5:2 das vielleicht entscheidende Break. Der Qualifikationszweite Fribourg gewann in Genf 4:3 und führt in seiner Serie ebenfalls 3:1.

Beide Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. Ausserdem gibt es die Partie Fribourg – Servette im Livestream von TV24. (nih/sda)