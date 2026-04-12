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NL-Playoffs: HC Davos – ZSC Lions und Fribourg–Servette in Ticker und TV

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HCD und Fribourg führen 3:1 – können der ZSC und Genf das Halbfinal-Aus vorerst abwenden?

12.04.2026, 18:50

In der Eishockey-Meisterschaft könnten bereits nach der fünften Halbfinalrunde die beiden Playoff-Finalisten feststehen. Sowohl der HC Davos gegen die ZSC Lions als auch Fribourg-Gottéron gegen Genève-Servette haben am Sonntagabend (20 Uhr) den ersten von drei möglichen Matchpucks.

Der Qualifikationssieger Davos ist in diesen Playoffs zuhause noch ungeschlagen und schaffte am Freitag in Zürich mit 5:2 das vielleicht entscheidende Break. Der Qualifikationszweite Fribourg gewann in Genf 4:3 und führt in seiner Serie ebenfalls 3:1.

Beide Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. Ausserdem gibt es die Partie Fribourg – Servette im Livestream von TV24. (nih/sda)

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