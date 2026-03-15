Odermatt kann sich heute die Super-G-Kugel sichern – sofern das Rennen stattfindet
Nach der wetterbedingten Absage am Samstag haben die Männer einen zweiten Versuch, um in Courchevel einen Super-G zu bestreiten. Marco Odermatt liegt in der Disziplinenwertung in Führung und könnte sich deren Gewinn im zweitletzten Super-G der Saison sichern.
Rennbeginn 10.45 Uhr
Die Startliste
1 Jan Zabystran CZE
2 Mattia Casse ITA
3 Ryan Cochran-Siegle USA
4 Adrian Smiseth Sejersted NOR
5 Marco Schwarz AUT
6 Fredrik Möller NOR
7 Giovanni Franzoni ITA
8 Nils Allègre FRA
9 Stefan Rogentin SUI
10 Marco Odermatt SUI
11 Stefan Babinsky AUT
12 Franjo von Allmen SUI
13 Vincent Kriechmayr AUT
14 Dominik Paris ITA
15 Raphael Haaser AUT
16 Alexis Monney SUI
17 James Crawford CAN
18 Daniel Hemetsberger AUT
19 Guglielmo Bosca ITA
20 Lukas Feurstein AUT
Die weiteren Schweizer:
24 Justin Murisier
31 Arnaud Boisset
40 Alessio Miggiano
42 Lars Rösti