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Odermatt kann sich heute die Super-G-Kugel sichern – sofern das Rennen stattfindet

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Nach der wetterbedingten Absage am Samstag haben die Männer einen zweiten Versuch, um in Courchevel einen Super-G zu bestreiten. Marco Odermatt liegt in der Disziplinenwertung in Führung und könnte sich deren Gewinn im zweitletzten Super-G der Saison sichern.

Rennbeginn 10.45 Uhr

Die Startliste

1 Jan Zabystran CZE

2 Mattia Casse ITA

3 Ryan Cochran-Siegle USA

4 Adrian Smiseth Sejersted NOR

5 Marco Schwarz AUT

6 Fredrik Möller NOR

7 Giovanni Franzoni ITA

8 Nils Allègre FRA

9 Stefan Rogentin SUI

10 Marco Odermatt SUI

11 Stefan Babinsky AUT

12 Franjo von Allmen SUI

13 Vincent Kriechmayr AUT

14 Dominik Paris ITA

15 Raphael Haaser AUT

16 Alexis Monney SUI

17 James Crawford CAN

18 Daniel Hemetsberger AUT

19 Guglielmo Bosca ITA

20 Lukas Feurstein AUT



Die weiteren Schweizer:

24 Justin Murisier

31 Arnaud Boisset

40 Alessio Miggiano

42 Lars Rösti

