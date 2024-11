Liveticker

Heisse Schweizer Eisen im kalten Levi – und die Comebacker Hirscher und Pinheiro im Fokus

1. Lauf 10.00 Uhr | 2. Lauf 13.00 Uhr

Die Startliste

1 Timon Haugan NOR

2 Linus Strasser GER

3 Clément Noël FRA

4 Dave Ryding GBR

5 Daniel Yule

6 Loic Meillard

7 Manuel Feller AUT

8 Henrik Kristoffersen NOR

9 Atle Lie McGrath NOR

10 Marc Rochat



19 Luca Aerni

26 Ramon Zenhäusern

28 Tanguy Nef

31 Marcel Hirscher NED

33 Lucas Pinheiro Braathen BRA

49 Reto Mächler