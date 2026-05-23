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Schweiz – Ungarn live – die Eishockey-WM 2026 in Ticker und TV

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Im 2. Drittel geht's schnell! Roman Josi trifft erneut und erhöht für die Schweiz auf 2:0

23.05.2026, 17:1223.05.2026, 17:12
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Die Schweizer zwischen Albtraum und «Freilos»

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Die Schweizer Nationalmannschaft tritt an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg am Samstagnachmittag (16.20 Uhr) zu ihrem zweitletzten Vorrundenspiel an. Bevor es am Dienstag im Duell mit den ebenfalls noch ungeschlagenen Finnen wohl um den Gruppensieg geht, wartet mit Ungarn erneut ein Aussenseiter.

Das Team von Jan Cadieux steht bereits als Viertelfinalist fest. Alles andere als ein Sieg gegen die Ungarn wäre eine grosse Überraschung. Vor einem Jahr fegte die Schweiz den damaligen Aufsteiger in der WM-Vorrunde mit einem 10:0 vom Eis, in der Vorbereitung auf diese Heim-WM gab es zweimal einen 6:1-Erfolg.

Das Spiel kannst du hier im SRF-Stream und ebenso wie das Parallelspiel der Gruppe B zwischen der Slowakei und Tschechien im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

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