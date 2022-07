Die 100-Meter-Staffel strebt die Krönung eines Jahrzehnt-Projekts an

In der Nacht auf Samstag nimmt die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen einen weiteren Anlauf, um das Jahrzehnt-Projekt mit einer Medaille zu krönen.

Platz 4 an den Olympischen Spielen in Tokio, Platz 4 an der WM 2019 in Doha, Platz 4 an der EM 2018 in Berlin: Die Sprintstaffel der Schweizer Frauen war zumindest gemessen an der Rangierung an den vergangenen drei Grossanlässen nahe dran am Coup. Eine Medaille in Eugene wäre nicht gestohlen, auch wenn womöglich eine der grossen Nationen (Jamaika, USA, Grossbritannien) patzen und Deutschland und Co. in Schach gehalten werden muss.