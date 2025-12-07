bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Formel 1 live: Norris oder Verstappen? GP von Abu Dhabi in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Verstappen oder Norris? Wer krönt sich in Abu Dhabi zum Weltmeister der Formel 1?

07.12.2025, 13:00

Die Entscheidung, wer sich in Zukunft Formel-1-Weltmeister 2025 nennen darf, fällt erst im 24. und letzten Rennen der Saison. Im Grossen Preis von Abu Dhabi kämpfen Max Verstappen und Lando Norris ab 14 Uhr um den Titel, Oscar Piastri hat nur noch Aussenseiterchancen.

Verstappen im Red Bull startet auf der Poleposition, sein Konkurrent im McLaren direkt neben ihm, während Piastri aus Position 3 ins Rennen geht. Fährt Norris aufs Podest, ist der 26-jährige Brite zum ersten Mal Weltmeister in der Königsdisziplin des Motorsports. Siegt Verstappen und wird Norris höchstens Vierter, sichert sich der 28-jährige Niederlander den fünften WM-Titel in Serie und würde damit mit Michael Schumacher gleichziehen.

Das Rennen kannst du hier ab 14 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

Die Startliste

Motorsport Standings provided by Sofascore
Mehr Wendungen als ein Hollywood-Knüller – die Chronik des Formel-1-Dramas
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Fahrer der aktuellen Formel-1-Saison und ihre Bilanzen
1 / 22
Alle Fahrer der aktuellen Formel-1-Saison und ihre Bilanzen
Red Bull: Max Verstappen (26): Niederlande, 3-facher Weltmeister, 185 Rennen, 54 Siege, 98 Podien. Stand: 1. März 2024.
quelle: keystone / darko bandic
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der FCSG unterliegt dem FCZ – und muss Leader Thun wieder ziehen lassen
Der FC Zürich scheint sich gefangen zu haben. Er siegt in St. Gallen 2:1 und feiert den dritten Sieg in den letzten vier Partien.
Am 23. Oktober entliess der FCZ den niederländischen Trainer Mitchell van der Gaag und ersetzte ihn interimistisch durch Dennis Hediger, der bis Ende Jahr Zeit erhält, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Unter Hediger verloren die Zürcher die ersten drei Partien, womit die Niederlagenserie auf fünf anwuchs. Doch Hediger scheint die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben: In St. Gallen unterstrich seine Mannschaft den Aufwärtstrend und wirkt deutlich stabiler.
Zur Story