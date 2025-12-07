Liveticker

Verstappen oder Norris? Wer krönt sich in Abu Dhabi zum Weltmeister der Formel 1?

Die Entscheidung, wer sich in Zukunft Formel-1-Weltmeister 2025 nennen darf, fällt erst im 24. und letzten Rennen der Saison. Im Grossen Preis von Abu Dhabi kämpfen Max Verstappen und Lando Norris ab 14 Uhr um den Titel, Oscar Piastri hat nur noch Aussenseiterchancen.

Verstappen im Red Bull startet auf der Poleposition, sein Konkurrent im McLaren direkt neben ihm, während Piastri aus Position 3 ins Rennen geht. Fährt Norris aufs Podest, ist der 26-jährige Brite zum ersten Mal Weltmeister in der Königsdisziplin des Motorsports. Siegt Verstappen und wird Norris höchstens Vierter, sichert sich der 28-jährige Niederlander den fünften WM-Titel in Serie und würde damit mit Michael Schumacher gleichziehen.

Das Rennen kannst du hier ab 14 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.