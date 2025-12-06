Mehr Wendungen als ein Hollywood-Knüller – die Chronik des Formel-1-Dramas
Australien
Chaos-Start im Regen
Der Start in die 76. WM-Saison verläuft dramatisch und bringt mit Lando Norris dennoch keinen überraschenden Sieger hervor. Der bei wechselnden Bedingungen und teilweise im Regen ausgetragene Grand Prix von Australien fordert zahlreiche Opfer. Ein Ausflug von Oscar Piastri ins Kiesbett kostet McLaren den möglichen Doppelsieg. Der Australier wird beim Heimrennen nur Neunter, während Max Verstappen im Red Bull Platz 2 erbt. – WM-Stand: Norris (25 Punkte), Verstappen (18), Piastri (2).
- Lando Norris, 25 Punkte
- Max Verstappen, 18 Punkte
- Oscar Piastri, 2 Punkte
China
Piastris Revanche bei McLarens Jubiläum
Unbeeindruckt vom verpatzten Auftakt schlägt Piastri in Schanghai beim ersten Rennwochenende mit Sprint zurück. Nach Platz 2 über die kurze Distanz hinter Lewis Hamilton gewinnt er den Grand Prix von China vor Norris. Es ist dies der 50. Doppelsieg für McLaren in der Formel 1. Verstappen verpasst das Podium als Vierter.
- Lando Norris, 44 Punkte
- Max Verstappen, 36 Punkte
- Oscar Piastri, 34 Punkte
Japan
Red Bulls Wingman-Rochade
Zwei Wochen später ist die Reihe an Verstappen. Der Titelverteidiger gewinnt zum vierten Mal in Folge den Grand Prix von Japan. Dahinter komplettieren Norris und Piastri das Podest. Vor dem Wochenende erhält Verstappen mit Yuki Tsunoda, der Liam Lawson ersetzt, einen neuen Teamkollegen. Doch auch der Japaner wird ihm in den folgenden Monaten keine Schützenhilfe leisten.
- Lando Norris, 62 Punkte
- Max Verstappen, 61 Punkte
- Oscar Piastri, 49 Punkte
Bahrain
Verstappen ausgebremst
Piastri feiert in Bahrain in seinem 50. Grand Prix einen klaren Sieg. Norris, der nach einem misslungenen Qualifying nur von Startplatz 6 ins Rennen gegangen war, behauptet als Dritter dennoch seine WM-Führung. Verstappen kommt wegen Bremsproblemen nicht über Platz 6 hinaus und fällt in der WM-Wertung hinter Piastri zurück.
- Lando Norris, 77 Punkte
- Oscar Piastri, 74 Punkte
- Max Verstappen, 69 Punkte
Saudi-Arabien
Piastri auf dem Leaderthron
Mit seinem dritten Saisonsieg übernimmt Piastri am 20. April in Saudi-Arabien die Führung in der WM-Wertung – und wird sie danach mehr als sechs Monate lang nicht mehr abgeben. Norris, nach einem Crash im Qualifying nur von Position 10 gestartet, wird hinter Verstappen und Leclerc Vierter.
- Oscar Piastri, 99 Punkte
- Lando Norris, 89 Punkte
- Max Verstappen, 87 Punkte
Miami
Verstappens Frust wächst
Piastri bleibt auch beim Sprint-Wochenende in Miami der Mann der Stunde und feiert seinen dritten GP-Sieg in Folge – eine Serie, die in diesem Jahr sonst niemand zustande bringt. Bei Verstappen hingegen macht sich nach einem Viertel der Saison zunehmend Frust breit. Die anhaltende Dominanz von McLaren schlägt den Red-Bull-Verantwortlichen spürbar auf den Magen.
- Oscar Piastri, 131 Punkte
- Lando Norris, 115 Punkte
- Max Verstappen, 99 Punkte
Emilia Romagna
Red Bulls Jubiläum gekrönt
Beim ersten Saisonrennen auf europäischem Boden sieht Verstappens Welt deutlich freundlicher aus. Der Weltmeister gewinnt in Imola den Grand Prix der Emilia Romagna und veredelt damit das 400. Rennwochenende von Red Bull in der Formel 1. Auf dem Podest flankieren ihn Norris und Piastri.
- Oscar Piastri, 146 Punkte
- Lando Norris, 133 Punkte
- Max Verstappen, 124 Punkte
Monaco
Norris’ Befreiungsschlag
Mit seinem zweiten Saisonsieg gelingt Norris in Monaco ein Befreiungsschlag. Der Engländer nutzt erstmals wieder das volle Potenzial seines Autos und tritt spürbar aus Piastris Schatten. Im WM-Klassement rückt er bis auf drei Punkte heran und kann seinem Teamkollegen auch in der internen Hierarchie wieder die Stirn bieten.
- Oscar Piastri, 161 Punkte
- Lando Norris, 158 Punkte
- Max Verstappen, 136 Punkte
Spanien
Reifen-Drama um Max
In Spanien hat Piastri wieder die Nase vorn, während Verstappen beim nächsten Doppelsieg von McLaren einen herben Rückschlag erleidet. In einer wilden Schlussphase versucht er auf stark abgenutzten Reifen, sich mit unerlaubten Mitteln gegen George Russell im Mercedes zu behaupten, wie die Rennleitung später festhält. Eine Zehn-Sekunden-Strafe lässt ihn von Rang 5 auf Platz 10 zurückfallen.
Drama in the closing stages of the race! 😱— Formula 1 (@F1) June 1, 2025
Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk
- Oscar Piastri, 186 Punkte
- Lando Norris, 176 Punkte
- Max Verstappen, 137 Punkte
Kanada
Norris zu ungestüm
In Kanada schafft es erstmals in der Saison keiner der beiden McLaren-Fahrer aufs Podest. Grund dafür ist das ungestüme Fahrverhalten von Norris, der mit einem übermotivierten Überholmanöver eine Kollision mit Piastri auslöst und damit den einzigen Ausfall des Teams in dieser Saison verursacht. Piastri hat Glück, dass sein Auto unbeschädigt bleibt, und rettet Platz 4 ins Ziel. Mit Russell gewinnt erstmals keiner aus dem Titelkampf-Trio. Verstappen wird Zweiter.
Piastri and Norris come together in Canada! 😱— Formula 1 (@F1) June 15, 2025
Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q
- Oscar Piastri, 198 Punkte
- Lando Norris, 176 Punkte
- Max Verstappen, 155 Punkte
Österreich
Verstappen wird abgeschossen
Nach seinem Patzer in Montreal nimmt Norris die Schuld auf sich und meldet sich im Grand Prix von Österreich eindrücklich zurück. Piastri macht den nächsten Doppelsieg von McLaren perfekt, während Verstappen einen schwarzen Sonntag erlebt. Er wird bereits in der ersten Runde von Kimi Antonelli im Mercedes abgeschossen – sein erster Ausfall seit 15 Monaten.
Antonelli 💥 Verstappen: Here's the incident 🎥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hWuRLjZoxP— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
- Oscar Piastri, 216 Punkte
- Lando Norris, 201 Punkte
- Max Verstappen, 155 Punkte
Grossbritannien
Norris profitiert doppelt
Auch eine Woche später in Silverstone setzt sich wieder Norris vor Piastri durch. Der Engländer profitiert von einer Strafe gegen seinen lange Zeit führenden Teamkollegen und einem Dreher von Verstappen. Der von der Pole-Position gestartete Niederländer erlebt mit Platz 5 eine neuerliche Enttäuschung.
Yet more drama! 😮 Max spins at the restart 🎥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/MBlIVsNZI0— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
- Oscar Piastri, 234 Punkte
- Lando Norris, 226 Punkte
- Max Verstappen, 165 Punkte
Belgien
McLaren siegt ...
Nach dem Sprint-Sieg von Verstappen schafft McLaren im Grand Prix von Belgien das nächste Double. Diesmal entscheidet Piastri das interne Duell gegen Norris knapp für sich. Verstappen verpasst als Vierter zum dritten Mal hintereinander das Podest.
- Oscar Piastri, 266 Punkte
- Lando Norris, 250 Punkte
- Max Verstappen, 185 Punkte
Ungarn
... und siegt
Im Grand Prix von Ungarn verabschiedet sich die Formel 1 mit dem vierten aufeinanderfolgenden Doppelsieg von McLaren in die vierwöchige Sommerpause. Nach dem Triumph von Norris sind sich alle einig: Unter normalen Umständen werden die beiden Fahrer in den orangefarbenen Autos den WM-Titel unter sich ausmachen. Verstappen verliert als Neunter weiter an Boden.
- Oscar Piastri, 284 Punkte
- Lando Norris, 275 Punkte
- Max Verstappen, 187 Punkte
Niederlande
Weltmeister abgeschrieben
Beim Wiedereinstieg gewinnt Piastri in Zandvoort, während Norris wegen eines technischen Defekts in der Schlussphase als sicherer Zweiter ausscheidet. Piastris Vorsprung wächst auf 34 Punkte an – und ist so gross wie nie in diesem Jahr. Experten sprechen von einer Vorentscheidung im WM-Kampf. Verstappen wird in seiner Heimat zwar Zweiter, sein Rückstand auf den WM-Leader beträgt nun aber über 100 Punkte.
- Oscar Piastri, 309 Punkte
- Lando Norris, 275 Punkte
- Max Verstappen, 205 Punkte
Italien
Verstappens Comeback
112 Tage nach seinem letzten Sieg triumphiert Verstappen in Monza endlich wieder. Er tut dies in überlegener Manier, wie man es lange von ihm gewohnt war. Der Niederländer verweist Norris und Piastri auf die weiteren Podestplätze und startet damit seine grosse Aufholjagd.
- Oscar Piastri, 324 Punkte
- Lando Norris, 293 Punkte
- Max Verstappen, 230 Punkte
Aserbaidschan
Piastris Niedergang beginnt
Zwei Wochen später doppelt Verstappen mit einem Start-Ziel-Sieg in Baku nach. Gleichzeitig patzt die Konkurrenz. Piastri leistet sich erst einen Frühstart und kracht nach einem Verbremser frontal in die Leitplanke. Mit dem Ausfall beginnt für ihn eine Serie von fünf Rennen ohne Podestplatz. Norris kann davon vorerst aber kaum profitieren. Er wird nur Siebter.
Drama on the first lap! 😵— Formula 1 (@F1) September 21, 2025
Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL
- Oscar Piastri, 324 Punkte
- Lando Norris, 299 Punkte
- Max Verstappen, 255 Punkte
Singapur
Team-Frieden auf dem Prüfstand
In Singapur steht zum zweiten und bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi letzten Mal keiner der drei Titelkandidaten zuoberst auf dem Podest. Wie in Montreal siegt Russell. Dahinter folgen Verstappen, Norris und Piastri. Letzterer ist nach dem Grand Prix mächtig verärgert, weil ein hartes Überholmanöver seines Teamkollegen in Runde 1 aus seiner Sicht unnötig riskant ist und vom Team nicht beanstandet wird.
Oscar Piastri makes his feelings known after contact with his teammate Lando Norris on the first lap 🗣️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lODUJHZcd3— Formula 1 (@F1) October 5, 2025
- Oscar Piastri, 336 Punkte
- Lando Norris, 314 Punkte
- Max Verstappen, 273 Punkte
USA
Verstappen punktet maximal
Bei McLaren sprechen sie nach der Berührung ihrer beiden Fahrer im Grand Prix von Singapur und der damit verbundenen Verletzung der «Papaya-Regeln» zwar Konsequenzen für Norris an, verraten aber nicht, welche. Verstappen kümmert das wenig. Beim Sprint-Wochenende in Austin holt er das Punktemaximum. Der Glaube an den fünften WM-Titel in Folge ist damit definitiv zurück.
- Oscar Piastri, 346 Punkte
- Lando Norris, 332 Punkte
- Max Verstappen, 306 Punkte
Mexiko
Führungswechsel
Das anhaltende Formtief Piastris führt in Mexiko zu einem Leaderwechsel. Norris löst seinen Teamkollegen nach 189 Tagen an der Spitze als WM-Führenden ab. Der Engländer gewinnt vor Leclerc und Verstappen, Piastri wird nur Fünfter.
- Lando Norris, 357 Punkte
- Oscar Piastri, 356 Punkte
- Max Verstappen, 321 Punkte
Brasilien
Norris unaufhaltsam
Nun scheint der Weg endgültig frei für Norris in Richtung ersten WM-Titel. Mit zwei Siegen am Sprint-Wochenende in São Paulo baut er den Vorsprung auf seinen weiterhin schwächelnden Teamkollegen auf 24 Punkte aus. Piastri geht nach einem Dreher im Sprint leer aus und kommt im Grand Prix nur auf Platz 5.
- Lando Norris, 390 Punkte
- Oscar Piastri, 366 Punkte
- Max Verstappen, 341 Punkte
Las Vegas
Im Millimeter-Bereich verzockt
In Las Vegas gewinnt Verstappen und hält damit seine Titelchancen am Leben, doch der Rückstand auf Norris beträgt bei noch maximal 58 zu holenden Punkten weiterhin 42 Zähler. Dann folgt vier Stunden nach Rennschluss der Hammer: Norris (2.) und Piastri (4.) werden disqualifiziert, weil sich an ihren Autos der Unterboden zu stark abgenutzt hat. McLaren verpokert sich im Millimeter-Bereich.
- Lando Norris, 390 Punkte
- Oscar Piastri, 366 Punkte
- Max Verstappen, 366 Punkte
Katar
Strategischer Fehlentscheid
Die Konstellation vor dem Sprint-Wochenende in Katar ermöglicht es Norris, der mit 24 Zählern vor den punktgleichen Piastri und Verstappen liegt, aus eigener Kraft Weltmeister zu werden. Doch daraus wird nichts. Piastri ist nach seinem Sprint-Sieg auch im Grand Prix der klar Stärkste, es gewinnt aber Verstappen. Schuld daran ist ein strategischer Fehlentscheid von McLaren, das seine Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht an die Box holt.
- Lando Norris, 408 Punkte
- Oscar Piastri, 396 Punkte
- Max Verstappen, 392 Punkte
Abu Dhabi
Der letzte Akt
Somit bleibt das faszinierende Titelrennen bis zum Schluss ein Dreikampf. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi könnte kaum spannender sein. Mit 12 respektive 16 Punkten Vorsprung auf Verstappen und Piastri verfügt Norris weiterhin über die besten Karten. Dem WM-Leader genügt am Sonntag ein Podestplatz, um sich den WM-Titel aus eigener Kraft zu sichern. (nih/sda)
