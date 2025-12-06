Einer von ihnen wird am Sonntag Weltmeister: Oscar Piastri, Lando Norris oder Max Verstappen (v. l.) Bild: imago / watson

Mehr Wendungen als ein Hollywood-Knüller – die Chronik des Formel-1-Dramas

Die Formel-1-Saison 2025 lässt sich wie ein Drama in 24 Kapiteln lesen. Rennen für Rennen entfaltet sich ein WM-Kampf, der bis zum finalen Akt am Sonntag in Abu Dhabi spannend bleibt.

dominik moser / keystone-sda

Mehr «Sport»

Australien

Chaos-Start im Regen

Der Start in die 76. WM-Saison verläuft dramatisch und bringt mit Lando Norris dennoch keinen überraschenden Sieger hervor. Der bei wechselnden Bedingungen und teilweise im Regen ausgetragene Grand Prix von Australien fordert zahlreiche Opfer. Ein Ausflug von Oscar Piastri ins Kiesbett kostet McLaren den möglichen Doppelsieg. Der Australier wird beim Heimrennen nur Neunter, während Max Verstappen im Red Bull Platz 2 erbt. – WM-Stand: Norris (25 Punkte), Verstappen (18), Piastri (2).

Im strömenden Regen triumphierte Lando Norris vor Max Verstappen (l.) und George Russell (r.). Bild: keystone

Lando Norris, 25 Punkte

Max Verstappen, 18 Punkte

Oscar Piastri, 2 Punkte

China

Piastris Revanche bei McLarens Jubiläum

Unbeeindruckt vom verpatzten Auftakt schlägt Piastri in Schanghai beim ersten Rennwochenende mit Sprint zurück. Nach Platz 2 über die kurze Distanz hinter Lewis Hamilton gewinnt er den Grand Prix von China vor Norris. Es ist dies der 50. Doppelsieg für McLaren in der Formel 1. Verstappen verpasst das Podium als Vierter.

McLaren feiert einen Doppelsieg, George Russell wird erneut Dritter. Bild: keystone

Lando Norris, 44 Punkte

Max Verstappen, 36 Punkte

Oscar Piastri, 34 Punkte

Japan

Red Bulls Wingman-Rochade

Zwei Wochen später ist die Reihe an Verstappen. Der Titelverteidiger gewinnt zum vierten Mal in Folge den Grand Prix von Japan. Dahinter komplettieren Norris und Piastri das Podest. Vor dem Wochenende erhält Verstappen mit Yuki Tsunoda, der Liam Lawson ersetzt, einen neuen Teamkollegen. Doch auch der Japaner wird ihm in den folgenden Monaten keine Schützenhilfe leisten.

Im dritten Rennen siegt Max Verstappen erstmals – das freut auch seinen neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda (2. v. l.). Bild: keystone

Lando Norris, 62 Punkte

Max Verstappen, 61 Punkte

Oscar Piastri, 49 Punkte

Bahrain

Verstappen ausgebremst

Piastri feiert in Bahrain in seinem 50. Grand Prix einen klaren Sieg. Norris, der nach einem misslungenen Qualifying nur von Startplatz 6 ins Rennen gegangen war, behauptet als Dritter dennoch seine WM-Führung. Verstappen kommt wegen Bremsproblemen nicht über Platz 6 hinaus und fällt in der WM-Wertung hinter Piastri zurück.

Oscar Piastri zieht dank des Siegs in Bahrain an Verstappen vorbei und rückt seinem Teamkollegen auf die Pelle. Bild: keystone

Lando Norris, 77 Punkte

Oscar Piastri, 74 Punkte

Max Verstappen, 69 Punkte

Saudi-Arabien

Piastri auf dem Leaderthron

Mit seinem dritten Saisonsieg übernimmt Piastri am 20. April in Saudi-Arabien die Führung in der WM-Wertung – und wird sie danach mehr als sechs Monate lang nicht mehr abgeben. Norris, nach einem Crash im Qualifying nur von Position 10 gestartet, wird hinter Verstappen und Leclerc Vierter.

Piastri zeigt es an: Er ist jetzt die Nummer 1. Bild: keystone

Oscar Piastri, 99 Punkte

Lando Norris, 89 Punkte

Max Verstappen, 87 Punkte

Miami

Verstappens Frust wächst

Piastri bleibt auch beim Sprint-Wochenende in Miami der Mann der Stunde und feiert seinen dritten GP-Sieg in Folge – eine Serie, die in diesem Jahr sonst niemand zustande bringt. Bei Verstappen hingegen macht sich nach einem Viertel der Saison zunehmend Frust breit. Die anhaltende Dominanz von McLaren schlägt den Red-Bull-Verantwortlichen spürbar auf den Magen.

Die Konkurrenz fährt ihm davon: Bei Max Verstappen herrscht rund um den GP von Miami Frust. Bild: keystone

Oscar Piastri, 131 Punkte

Lando Norris, 115 Punkte

Max Verstappen, 99 Punkte

Emilia Romagna

Red Bulls Jubiläum gekrönt

Beim ersten Saisonrennen auf europäischem Boden sieht Verstappens Welt deutlich freundlicher aus. Der Weltmeister gewinnt in Imola den Grand Prix der Emilia Romagna und veredelt damit das 400. Rennwochenende von Red Bull in der Formel 1. Auf dem Podest flankieren ihn Norris und Piastri.

In Imola schlägt Max Verstappen eindrücklich zurück. Bild: keystone

Oscar Piastri, 146 Punkte

Lando Norris, 133 Punkte

Max Verstappen, 124 Punkte

Monaco

Norris’ Befreiungsschlag

Mit seinem zweiten Saisonsieg gelingt Norris in Monaco ein Befreiungsschlag. Der Engländer nutzt erstmals wieder das volle Potenzial seines Autos und tritt spürbar aus Piastris Schatten. Im WM-Klassement rückt er bis auf drei Punkte heran und kann seinem Teamkollegen auch in der internen Hierarchie wieder die Stirn bieten.

Lando Norris sichert sich den prestigeträchtigen Sieg in Monte-Carlo. Bild: www.imago-images.de

Oscar Piastri, 161 Punkte

Lando Norris, 158 Punkte

Max Verstappen, 136 Punkte

Spanien

Reifen-Drama um Max

In Spanien hat Piastri wieder die Nase vorn, während Verstappen beim nächsten Doppelsieg von McLaren einen herben Rückschlag erleidet. In einer wilden Schlussphase versucht er auf stark abgenutzten Reifen, sich mit unerlaubten Mitteln gegen George Russell im Mercedes zu behaupten, wie die Rennleitung später festhält. Eine Zehn-Sekunden-Strafe lässt ihn von Rang 5 auf Platz 10 zurückfallen.

Oscar Piastri, 186 Punkte

Lando Norris, 176 Punkte

Max Verstappen, 137 Punkte

Kanada

Norris zu ungestüm

In Kanada schafft es erstmals in der Saison keiner der beiden McLaren-Fahrer aufs Podest. Grund dafür ist das ungestüme Fahrverhalten von Norris, der mit einem übermotivierten Überholmanöver eine Kollision mit Piastri auslöst und damit den einzigen Ausfall des Teams in dieser Saison verursacht. Piastri hat Glück, dass sein Auto unbeschädigt bleibt, und rettet Platz 4 ins Ziel. Mit Russell gewinnt erstmals keiner aus dem Titelkampf-Trio. Verstappen wird Zweiter.

Oscar Piastri, 198 Punkte

Lando Norris, 176 Punkte

Max Verstappen, 155 Punkte

Österreich

Verstappen wird abgeschossen

Nach seinem Patzer in Montreal nimmt Norris die Schuld auf sich und meldet sich im Grand Prix von Österreich eindrücklich zurück. Piastri macht den nächsten Doppelsieg von McLaren perfekt, während Verstappen einen schwarzen Sonntag erlebt. Er wird bereits in der ersten Runde von Kimi Antonelli im Mercedes abgeschossen – sein erster Ausfall seit 15 Monaten.

Oscar Piastri, 216 Punkte

Lando Norris, 201 Punkte

Max Verstappen, 155 Punkte

Grossbritannien

Norris profitiert doppelt

Auch eine Woche später in Silverstone setzt sich wieder Norris vor Piastri durch. Der Engländer profitiert von einer Strafe gegen seinen lange Zeit führenden Teamkollegen und einem Dreher von Verstappen. Der von der Pole-Position gestartete Niederländer erlebt mit Platz 5 eine neuerliche Enttäuschung.

Oscar Piastri, 234 Punkte

Lando Norris, 226 Punkte

Max Verstappen, 165 Punkte

Belgien

McLaren siegt ...

Nach dem Sprint-Sieg von Verstappen schafft McLaren im Grand Prix von Belgien das nächste Double. Diesmal entscheidet Piastri das interne Duell gegen Norris knapp für sich. Verstappen verpasst als Vierter zum dritten Mal hintereinander das Podest.

Nächster Doppelsieg für McLaren: Oscar Piastri triumphiert vor Lando Norris und Charles Leclerc. Bild: keystone

Oscar Piastri, 266 Punkte

Lando Norris, 250 Punkte

Max Verstappen, 185 Punkte

Ungarn

... und siegt

Im Grand Prix von Ungarn verabschiedet sich die Formel 1 mit dem vierten aufeinanderfolgenden Doppelsieg von McLaren in die vierwöchige Sommerpause. Nach dem Triumph von Norris sind sich alle einig: Unter normalen Umständen werden die beiden Fahrer in den orangefarbenen Autos den WM-Titel unter sich ausmachen. Verstappen verliert als Neunter weiter an Boden.

Nach dem Triumph von Norris in Budapest scheint klar: Eigentlich kann nur McLaren die Weltmeisterschaft gewinnen. Bild: www.imago-images.de

Oscar Piastri, 284 Punkte

Lando Norris, 275 Punkte

Max Verstappen, 187 Punkte

Niederlande

Weltmeister abgeschrieben

Beim Wiedereinstieg gewinnt Piastri in Zandvoort, während Norris wegen eines technischen Defekts in der Schlussphase als sicherer Zweiter ausscheidet. Piastris Vorsprung wächst auf 34 Punkte an – und ist so gross wie nie in diesem Jahr. Experten sprechen von einer Vorentscheidung im WM-Kampf. Verstappen wird in seiner Heimat zwar Zweiter, sein Rückstand auf den WM-Leader beträgt nun aber über 100 Punkte.

Max Verstappen muss sich zuhause erst zum zweiten Mal geschlagen geben – und liegt nun über 100 Punkte hinter WM-Leader Piastri. Bild: keystone

Oscar Piastri, 309 Punkte

Lando Norris, 275 Punkte

Max Verstappen, 205 Punkte

Italien

Verstappens Comeback

112 Tage nach seinem letzten Sieg triumphiert Verstappen in Monza endlich wieder. Er tut dies in überlegener Manier, wie man es lange von ihm gewohnt war. Der Niederländer verweist Norris und Piastri auf die weiteren Podestplätze und startet damit seine grosse Aufholjagd.

Doch in Monza beendet Verstappen seine Durststrecke. Bild: keystone

Oscar Piastri, 324 Punkte

Lando Norris, 293 Punkte

Max Verstappen, 230 Punkte

Aserbaidschan

Piastris Niedergang beginnt

Zwei Wochen später doppelt Verstappen mit einem Start-Ziel-Sieg in Baku nach. Gleichzeitig patzt die Konkurrenz. Piastri leistet sich erst einen Frühstart und kracht nach einem Verbremser frontal in die Leitplanke. Mit dem Ausfall beginnt für ihn eine Serie von fünf Rennen ohne Podestplatz. Norris kann davon vorerst aber kaum profitieren. Er wird nur Siebter.

Oscar Piastri, 324 Punkte

Lando Norris, 299 Punkte

Max Verstappen, 255 Punkte

Singapur

Team-Frieden auf dem Prüfstand

In Singapur steht zum zweiten und bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi letzten Mal keiner der drei Titelkandidaten zuoberst auf dem Podest. Wie in Montreal siegt Russell. Dahinter folgen Verstappen, Norris und Piastri. Letzterer ist nach dem Grand Prix mächtig verärgert, weil ein hartes Überholmanöver seines Teamkollegen in Runde 1 aus seiner Sicht unnötig riskant ist und vom Team nicht beanstandet wird.

Oscar Piastri, 336 Punkte

Lando Norris, 314 Punkte

Max Verstappen, 273 Punkte

USA

Verstappen punktet maximal

Bei McLaren sprechen sie nach der Berührung ihrer beiden Fahrer im Grand Prix von Singapur und der damit verbundenen Verletzung der «Papaya-Regeln» zwar Konsequenzen für Norris an, verraten aber nicht, welche. Verstappen kümmert das wenig. Beim Sprint-Wochenende in Austin holt er das Punktemaximum. Der Glaube an den fünften WM-Titel in Folge ist damit definitiv zurück.

In Austin kann Max Verstappen keiner den Champagner reichen. Bild: keystone

Oscar Piastri, 346 Punkte

Lando Norris, 332 Punkte

Max Verstappen, 306 Punkte

Mexiko

Führungswechsel

Das anhaltende Formtief Piastris führt in Mexiko zu einem Leaderwechsel. Norris löst seinen Teamkollegen nach 189 Tagen an der Spitze als WM-Führenden ab. Der Engländer gewinnt vor Leclerc und Verstappen, Piastri wird nur Fünfter.

Nach mehr als einem halben Jahr ist Oscar Piastri nicht mehr WM-Leader. Bild: www.imago-images.de

Lando Norris, 357 Punkte

Oscar Piastri, 356 Punkte

Max Verstappen, 321 Punkte

Brasilien

Norris unaufhaltsam

Nun scheint der Weg endgültig frei für Norris in Richtung ersten WM-Titel. Mit zwei Siegen am Sprint-Wochenende in São Paulo baut er den Vorsprung auf seinen weiterhin schwächelnden Teamkollegen auf 24 Punkte aus. Piastri geht nach einem Dreher im Sprint leer aus und kommt im Grand Prix nur auf Platz 5.

Mit dem doppelten Sieg in São Paulo greift Lando Norris nach dem WM-Titel. Bild: keystone

Lando Norris, 390 Punkte

Oscar Piastri, 366 Punkte

Max Verstappen, 341 Punkte

Las Vegas

Im Millimeter-Bereich verzockt

In Las Vegas gewinnt Verstappen und hält damit seine Titelchancen am Leben, doch der Rückstand auf Norris beträgt bei noch maximal 58 zu holenden Punkten weiterhin 42 Zähler. Dann folgt vier Stunden nach Rennschluss der Hammer: Norris (2.) und Piastri (4.) werden disqualifiziert, weil sich an ihren Autos der Unterboden zu stark abgenutzt hat. McLaren verpokert sich im Millimeter-Bereich.

An den beiden McLaren wurden im Nachhinein Regelverstösse festgestellt. Bild: www.imago-images.de

Lando Norris, 390 Punkte

Oscar Piastri, 366 Punkte

Max Verstappen, 366 Punkte

Katar

Strategischer Fehlentscheid

Die Konstellation vor dem Sprint-Wochenende in Katar ermöglicht es Norris, der mit 24 Zählern vor den punktgleichen Piastri und Verstappen liegt, aus eigener Kraft Weltmeister zu werden. Doch daraus wird nichts. Piastri ist nach seinem Sprint-Sieg auch im Grand Prix der klar Stärkste, es gewinnt aber Verstappen. Schuld daran ist ein strategischer Fehlentscheid von McLaren, das seine Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht an die Box holt.

Grenzenloser Jubel bei Max Verstappen und Red Bull – bei McLaren ist der Ärger hingegen gross. Bild: www.imago-images.de

Lando Norris, 408 Punkte

Oscar Piastri, 396 Punkte

Max Verstappen, 392 Punkte

Abu Dhabi

Der letzte Akt

Somit bleibt das faszinierende Titelrennen bis zum Schluss ein Dreikampf. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi könnte kaum spannender sein. Mit 12 respektive 16 Punkten Vorsprung auf Verstappen und Piastri verfügt Norris weiterhin über die besten Karten. Dem WM-Leader genügt am Sonntag ein Podestplatz, um sich den WM-Titel aus eigener Kraft zu sichern. (nih/sda)