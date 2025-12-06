bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: So verrückt war die Saison – und spitzte sich das WM-Drama zu

Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen (v. l.)
Einer von ihnen wird am Sonntag Weltmeister: Oscar Piastri, Lando Norris oder Max Verstappen (v. l.)Bild: imago / watson

Mehr Wendungen als ein Hollywood-Knüller – die Chronik des Formel-1-Dramas

Die Formel-1-Saison 2025 lässt sich wie ein Drama in 24 Kapiteln lesen. Rennen für Rennen entfaltet sich ein WM-Kampf, der bis zum finalen Akt am Sonntag in Abu Dhabi spannend bleibt.
06.12.2025, 12:1506.12.2025, 12:15
dominik moser / keystone-sda

Australien

Chaos-Start im Regen

Der Start in die 76. WM-Saison verläuft dramatisch und bringt mit Lando Norris dennoch keinen überraschenden Sieger hervor. Der bei wechselnden Bedingungen und teilweise im Regen ausgetragene Grand Prix von Australien fordert zahlreiche Opfer. Ein Ausflug von Oscar Piastri ins Kiesbett kostet McLaren den möglichen Doppelsieg. Der Australier wird beim Heimrennen nur Neunter, während Max Verstappen im Red Bull Platz 2 erbt. – WM-Stand: Norris (25 Punkte), Verstappen (18), Piastri (2).

epa11967539 Max Verstappen (L) of Red Bull Racing, Lando Norris (2-L) of McLaren and George Russell (R) of Mercedes celebrate on the winners podium during the trophy ceremony for the Australian Grand ...
Im strömenden Regen triumphierte Lando Norris vor Max Verstappen (l.) und George Russell (r.).Bild: keystone
  • Lando Norris, 25 Punkte
  • Max Verstappen, 18 Punkte
  • Oscar Piastri, 2 Punkte

China

Piastris Revanche bei McLarens Jubiläum

Unbeeindruckt vom verpatzten Auftakt schlägt Piastri in Schanghai beim ersten Rennwochenende mit Sprint zurück. Nach Platz 2 über die kurze Distanz hinter Lewis Hamilton gewinnt er den Grand Prix von China vor Norris. Es ist dies der 50. Doppelsieg für McLaren in der Formel 1. Verstappen verpasst das Podium als Vierter.

McLaren driver Oscar Piastri of Australia, centre, is flanked on the podium with McLaren driver Lando Norris of Britain, left, and Mercedes driver George Russell of Britain after winning the Chinese F ...
McLaren feiert einen Doppelsieg, George Russell wird erneut Dritter.Bild: keystone
  • Lando Norris, 44 Punkte
  • Max Verstappen, 36 Punkte
  • Oscar Piastri, 34 Punkte

Japan

Red Bulls Wingman-Rochade

Zwei Wochen später ist die Reihe an Verstappen. Der Titelverteidiger gewinnt zum vierten Mal in Folge den Grand Prix von Japan. Dahinter komplettieren Norris und Piastri das Podest. Vor dem Wochenende erhält Verstappen mit Yuki Tsunoda, der Liam Lawson ersetzt, einen neuen Teamkollegen. Doch auch der Japaner wird ihm in den folgenden Monaten keine Schützenhilfe leisten.

epa12013191 (Front row) Red Bull Racing driver Yuki Tsunoda (L) of Japan, Red Bull Racing team principal Christian Horner (2-L) and Red Bull Racing driver Max Verstappen (R) of the Netherlands pose fo ...
Im dritten Rennen siegt Max Verstappen erstmals – das freut auch seinen neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda (2. v. l.).Bild: keystone
  • Lando Norris, 62 Punkte
  • Max Verstappen, 61 Punkte
  • Oscar Piastri, 49 Punkte

Bahrain

Verstappen ausgebremst

Piastri feiert in Bahrain in seinem 50. Grand Prix einen klaren Sieg. Norris, der nach einem misslungenen Qualifying nur von Startplatz 6 ins Rennen gegangen war, behauptet als Dritter dennoch seine WM-Führung. Verstappen kommt wegen Bremsproblemen nicht über Platz 6 hinaus und fällt in der WM-Wertung hinter Piastri zurück.

epa12030257 Winner McLaren driver Oscar Piastri of Australia celebrates with his trophy after winning the Formula One Bahrain Grand Prix in Sakhir, Bahrain, 13 April 2025. EPA/ALI HAIDER
Oscar Piastri zieht dank des Siegs in Bahrain an Verstappen vorbei und rückt seinem Teamkollegen auf die Pelle.Bild: keystone
  • Lando Norris, 77 Punkte
  • Oscar Piastri, 74 Punkte
  • Max Verstappen, 69 Punkte

Saudi-Arabien

Piastri auf dem Leaderthron

Mit seinem dritten Saisonsieg übernimmt Piastri am 20. April in Saudi-Arabien die Führung in der WM-Wertung – und wird sie danach mehr als sechs Monate lang nicht mehr abgeben. Norris, nach einem Crash im Qualifying nur von Position 10 gestartet, wird hinter Verstappen und Leclerc Vierter.

epa12043433 McLaren&#039;s Australian driver Oscar Piastri celebrates winning the Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah, Saudi Arabia, 20 April 2025. EPA/ALI HAID ...
Piastri zeigt es an: Er ist jetzt die Nummer 1.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 99 Punkte
  • Lando Norris, 89 Punkte
  • Max Verstappen, 87 Punkte

Miami

Verstappens Frust wächst

Piastri bleibt auch beim Sprint-Wochenende in Miami der Mann der Stunde und feiert seinen dritten GP-Sieg in Folge – eine Serie, die in diesem Jahr sonst niemand zustande bringt. Bei Verstappen hingegen macht sich nach einem Viertel der Saison zunehmend Frust breit. Die anhaltende Dominanz von McLaren schlägt den Red-Bull-Verantwortlichen spürbar auf den Magen.

epa12071296 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands walks in the paddock in the paddock ahead of the sprint race at the Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, 03 May 202 ...
Die Konkurrenz fährt ihm davon: Bei Max Verstappen herrscht rund um den GP von Miami Frust.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 131 Punkte
  • Lando Norris, 115 Punkte
  • Max Verstappen, 99 Punkte

Emilia Romagna

Red Bulls Jubiläum gekrönt

Beim ersten Saisonrennen auf europäischem Boden sieht Verstappens Welt deutlich freundlicher aus. Der Weltmeister gewinnt in Imola den Grand Prix der Emilia Romagna und veredelt damit das 400. Rennwochenende von Red Bull in der Formel 1. Auf dem Podest flankieren ihn Norris und Piastri.

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates winning the Italy&#039;s Emilia Romagna Formula One Grand Prix, in Imola, Italy, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni) Italy Emi ...
In Imola schlägt Max Verstappen eindrücklich zurück.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 146 Punkte
  • Lando Norris, 133 Punkte
  • Max Verstappen, 124 Punkte

Monaco

Norris’ Befreiungsschlag

Mit seinem zweiten Saisonsieg gelingt Norris in Monaco ein Befreiungsschlag. Der Engländer nutzt erstmals wieder das volle Potenzial seines Autos und tritt spürbar aus Piastris Schatten. Im WM-Klassement rückt er bis auf drei Punkte heran und kann seinem Teamkollegen auch in der internen Hierarchie wieder die Stirn bieten.

4 Lando Norris GBR, McLaren F1 Team, F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 25, 2025 in Monte-Carlo, Monaco. Photo by HOCH ZWEI Monte-Carlo Monaco *** 4 Lando Norris GBR, McLaren F1 Team ...
Lando Norris sichert sich den prestigeträchtigen Sieg in Monte-Carlo.Bild: www.imago-images.de
  • Oscar Piastri, 161 Punkte
  • Lando Norris, 158 Punkte
  • Max Verstappen, 136 Punkte
Kommentar
Tradition oder Spannung – gehört Monaco noch in die Formel 1?

Spanien

Reifen-Drama um Max

In Spanien hat Piastri wieder die Nase vorn, während Verstappen beim nächsten Doppelsieg von McLaren einen herben Rückschlag erleidet. In einer wilden Schlussphase versucht er auf stark abgenutzten Reifen, sich mit unerlaubten Mitteln gegen George Russell im Mercedes zu behaupten, wie die Rennleitung später festhält. Eine Zehn-Sekunden-Strafe lässt ihn von Rang 5 auf Platz 10 zurückfallen.

  • Oscar Piastri, 186 Punkte
  • Lando Norris, 176 Punkte
  • Max Verstappen, 137 Punkte

Kanada

Norris zu ungestüm

In Kanada schafft es erstmals in der Saison keiner der beiden McLaren-Fahrer aufs Podest. Grund dafür ist das ungestüme Fahrverhalten von Norris, der mit einem übermotivierten Überholmanöver eine Kollision mit Piastri auslöst und damit den einzigen Ausfall des Teams in dieser Saison verursacht. Piastri hat Glück, dass sein Auto unbeschädigt bleibt, und rettet Platz 4 ins Ziel. Mit Russell gewinnt erstmals keiner aus dem Titelkampf-Trio. Verstappen wird Zweiter.

  • Oscar Piastri, 198 Punkte
  • Lando Norris, 176 Punkte
  • Max Verstappen, 155 Punkte

Österreich

Verstappen wird abgeschossen

Nach seinem Patzer in Montreal nimmt Norris die Schuld auf sich und meldet sich im Grand Prix von Österreich eindrücklich zurück. Piastri macht den nächsten Doppelsieg von McLaren perfekt, während Verstappen einen schwarzen Sonntag erlebt. Er wird bereits in der ersten Runde von Kimi Antonelli im Mercedes abgeschossen – sein erster Ausfall seit 15 Monaten.

  • Oscar Piastri, 216 Punkte
  • Lando Norris, 201 Punkte
  • Max Verstappen, 155 Punkte

Grossbritannien

Norris profitiert doppelt

Auch eine Woche später in Silverstone setzt sich wieder Norris vor Piastri durch. Der Engländer profitiert von einer Strafe gegen seinen lange Zeit führenden Teamkollegen und einem Dreher von Verstappen. Der von der Pole-Position gestartete Niederländer erlebt mit Platz 5 eine neuerliche Enttäuschung.

  • Oscar Piastri, 234 Punkte
  • Lando Norris, 226 Punkte
  • Max Verstappen, 165 Punkte
Sauber nahm nicht mal Champagner mit – so unerwartet kam Hülkenberg im 239. GP aufs Podest

Belgien

McLaren siegt ...

Nach dem Sprint-Sieg von Verstappen schafft McLaren im Grand Prix von Belgien das nächste Double. Diesmal entscheidet Piastri das interne Duell gegen Norris knapp für sich. Verstappen verpasst als Vierter zum dritten Mal hintereinander das Podest.

First place, McLaren driver Oscar Piastri of Australia, center, celebrates on the podium with second place McLaren driver Lando Norris of Britain, left, and third place Ferrari driver Charles Leclerc ...
Nächster Doppelsieg für McLaren: Oscar Piastri triumphiert vor Lando Norris und Charles Leclerc.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 266 Punkte
  • Lando Norris, 250 Punkte
  • Max Verstappen, 185 Punkte

Ungarn

... und siegt

Im Grand Prix von Ungarn verabschiedet sich die Formel 1 mit dem vierten aufeinanderfolgenden Doppelsieg von McLaren in die vierwöchige Sommerpause. Nach dem Triumph von Norris sind sich alle einig: Unter normalen Umständen werden die beiden Fahrer in den orangefarbenen Autos den WM-Titel unter sich ausmachen. Verstappen verliert als Neunter weiter an Boden.

F1 HUNGARIAN GRAND PRIX RACE Lando Norris of Great Britain and McLaren and Oscar Piastri of Australia and McLaren and Mark Ingham, Head of Design at McLaren celebrate on podium with a champagne after ...
Nach dem Triumph von Norris in Budapest scheint klar: Eigentlich kann nur McLaren die Weltmeisterschaft gewinnen.Bild: www.imago-images.de
  • Oscar Piastri, 284 Punkte
  • Lando Norris, 275 Punkte
  • Max Verstappen, 187 Punkte

Niederlande

Weltmeister abgeschrieben

Beim Wiedereinstieg gewinnt Piastri in Zandvoort, während Norris wegen eines technischen Defekts in der Schlussphase als sicherer Zweiter ausscheidet. Piastris Vorsprung wächst auf 34 Punkte an – und ist so gross wie nie in diesem Jahr. Experten sprechen von einer Vorentscheidung im WM-Kampf. Verstappen wird in seiner Heimat zwar Zweiter, sein Rückstand auf den WM-Leader beträgt nun aber über 100 Punkte.

epa12340273 Second placed Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands reacts after the Formula One Dutch Grand Prix race at Zandvoort Circuit in Zandvoort, the Netherlands, 31 August 2025. EP ...
Max Verstappen muss sich zuhause erst zum zweiten Mal geschlagen geben – und liegt nun über 100 Punkte hinter WM-Leader Piastri.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 309 Punkte
  • Lando Norris, 275 Punkte
  • Max Verstappen, 205 Punkte

Italien

Verstappens Comeback

112 Tage nach seinem letzten Sieg triumphiert Verstappen in Monza endlich wieder. Er tut dies in überlegener Manier, wie man es lange von ihm gewohnt war. Der Niederländer verweist Norris und Piastri auf die weiteren Podestplätze und startet damit seine grosse Aufholjagd.

epa12359728 (L-R) Second placed McLaren driver Lando Norris of Britain, winner Red Bull Racing driver Max Verstappen of the Netherlands, Red Bull Racing Technical Chief Pierre Wache, and third placed ...
Doch in Monza beendet Verstappen seine Durststrecke.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 324 Punkte
  • Lando Norris, 293 Punkte
  • Max Verstappen, 230 Punkte

Aserbaidschan

Piastris Niedergang beginnt

Zwei Wochen später doppelt Verstappen mit einem Start-Ziel-Sieg in Baku nach. Gleichzeitig patzt die Konkurrenz. Piastri leistet sich erst einen Frühstart und kracht nach einem Verbremser frontal in die Leitplanke. Mit dem Ausfall beginnt für ihn eine Serie von fünf Rennen ohne Podestplatz. Norris kann davon vorerst aber kaum profitieren. Er wird nur Siebter.

  • Oscar Piastri, 324 Punkte
  • Lando Norris, 299 Punkte
  • Max Verstappen, 255 Punkte
Zwischen Minigolf und Medienmarathon: Beim GP in Baku beginnt das Chaos schon beim Visum

Singapur

Team-Frieden auf dem Prüfstand

In Singapur steht zum zweiten und bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi letzten Mal keiner der drei Titelkandidaten zuoberst auf dem Podest. Wie in Montreal siegt Russell. Dahinter folgen Verstappen, Norris und Piastri. Letzterer ist nach dem Grand Prix mächtig verärgert, weil ein hartes Überholmanöver seines Teamkollegen in Runde 1 aus seiner Sicht unnötig riskant ist und vom Team nicht beanstandet wird.

  • Oscar Piastri, 336 Punkte
  • Lando Norris, 314 Punkte
  • Max Verstappen, 273 Punkte

USA

Verstappen punktet maximal

Bei McLaren sprechen sie nach der Berührung ihrer beiden Fahrer im Grand Prix von Singapur und der damit verbundenen Verletzung der «Papaya-Regeln» zwar Konsequenzen für Norris an, verraten aber nicht, welche. Verstappen kümmert das wenig. Beim Sprint-Wochenende in Austin holt er das Punktemaximum. Der Glaube an den fünften WM-Titel in Folge ist damit definitiv zurück.

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 19, 2025. (AP Photo/Eric Gay) F1 US Gr ...
In Austin kann Max Verstappen keiner den Champagner reichen.Bild: keystone
  • Oscar Piastri, 346 Punkte
  • Lando Norris, 332 Punkte
  • Max Verstappen, 306 Punkte

Mexiko

Führungswechsel

Das anhaltende Formtief Piastris führt in Mexiko zu einem Leaderwechsel. Norris löst seinen Teamkollegen nach 189 Tagen an der Spitze als WM-Führenden ab. Der Engländer gewinnt vor Leclerc und Verstappen, Piastri wird nur Fünfter.

F1 Grand Prix Of Mexico City 2025 Oscar Piastri of McLaren ahead of the Formula 1 Grand Prix of Mexico City at Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico on October 26, 2025. Mexico City Mexi ...
Nach mehr als einem halben Jahr ist Oscar Piastri nicht mehr WM-Leader.Bild: www.imago-images.de
  • Lando Norris, 357 Punkte
  • Oscar Piastri, 356 Punkte
  • Max Verstappen, 321 Punkte

Brasilien

Norris unaufhaltsam

Nun scheint der Weg endgültig frei für Norris in Richtung ersten WM-Titel. Mit zwei Siegen am Sprint-Wochenende in São Paulo baut er den Vorsprung auf seinen weiterhin schwächelnden Teamkollegen auf 24 Punkte aus. Piastri geht nach einem Dreher im Sprint leer aus und kommt im Grand Prix nur auf Platz 5.

epa12515165 McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the 2025 Formula One Grand Prix of Sao Paulo at the Autodromo Jose Carlos Pace racetrack in Interlagos, Sao Paulo, Brazil, 0 ...
Mit dem doppelten Sieg in São Paulo greift Lando Norris nach dem WM-Titel.Bild: keystone
  • Lando Norris, 390 Punkte
  • Oscar Piastri, 366 Punkte
  • Max Verstappen, 341 Punkte

Las Vegas

Im Millimeter-Bereich verzockt

In Las Vegas gewinnt Verstappen und hält damit seine Titelchancen am Leben, doch der Rückstand auf Norris beträgt bei noch maximal 58 zu holenden Punkten weiterhin 42 Zähler. Dann folgt vier Stunden nach Rennschluss der Hammer: Norris (2.) und Piastri (4.) werden disqualifiziert, weil sich an ihren Autos der Unterboden zu stark abgenutzt hat. McLaren verpokert sich im Millimeter-Bereich.

4 Lando Norris GBR, McLaren F1 Team, F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on November 30, 2025 in Doha, Qatar. Photo by HOCH ZWEI Doha Qatar *** 4 Lando Norris GBR, McLaren F1 Team , ...
An den beiden McLaren wurden im Nachhinein Regelverstösse festgestellt.Bild: www.imago-images.de
  • Lando Norris, 390 Punkte
  • Oscar Piastri, 366 Punkte
  • Max Verstappen, 366 Punkte

Katar

Strategischer Fehlentscheid

Die Konstellation vor dem Sprint-Wochenende in Katar ermöglicht es Norris, der mit 24 Zählern vor den punktgleichen Piastri und Verstappen liegt, aus eigener Kraft Weltmeister zu werden. Doch daraus wird nichts. Piastri ist nach seinem Sprint-Sieg auch im Grand Prix der klar Stärkste, es gewinnt aber Verstappen. Schuld daran ist ein strategischer Fehlentscheid von McLaren, das seine Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht an die Box holt.

1 Max Verstappen NLD, Oracle Red Bull Racing, F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on November 30, 2025 in Doha, Qatar. Photo by HOCH ZWEI Doha Qatar *** 1 Max Verstappen NLD, Oracle ...
Grenzenloser Jubel bei Max Verstappen und Red Bull – bei McLaren ist der Ärger hingegen gross.Bild: www.imago-images.de
  • Lando Norris, 408 Punkte
  • Oscar Piastri, 396 Punkte
  • Max Verstappen, 392 Punkte
McLaren-Boss nach Fiasko angefressen – so spannend wird das Finale der Formel-1-WM

Abu Dhabi

Der letzte Akt

Somit bleibt das faszinierende Titelrennen bis zum Schluss ein Dreikampf. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi könnte kaum spannender sein. Mit 12 respektive 16 Punkten Vorsprung auf Verstappen und Piastri verfügt Norris weiterhin über die besten Karten. Dem WM-Leader genügt am Sonntag ein Podestplatz, um sich den WM-Titel aus eigener Kraft zu sichern. (nih/sda)

Motorsport Standings provided by Sofascore
McLaren setzt wenn nötig auf Stallorder: «Wäre verrückt, dies nicht zu tun»
Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
1 / 19
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
Lewis Hamilton: 7x Weltmeister (2008 im McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 im Mercedes).
quelle: keystone / mark thompson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump, Infantino und Shaqs Scherze – die treffendsten Reaktionen auf die WM-Auslosung
Es war zu erwarten: Die Gruppenauslosung für die Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Washington, D.C. wurde zur grossen Show aufgebauscht. Vor lauter Donald Trump, Gianni Infantino sowie Live-Auftritten von Musik-Stars wie Robbie Williams, Lauryn Hill oder der Band Village People verkam die eigentliche Ziehung fast zur Nebensache.
Zur Story