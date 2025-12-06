bedeckt
Camille Rast verpasst Riesenslalom-Podest in Tremnblant – Robinson siegt

Riesenslalom der Frauen, Mont-Tremblant
1. Alice Robinson (NZL) 2.16,18
2. Zrinka Ljutic (CRO) +0,94
3. Valerie Grenier (CAN) +1,00
4. Camille Rast (SUI) +1,21

6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,65
17. Wendy Holdener (SUI) +2,55
20. Sue Piller (SUI) +3,00
29. Simone Wild (SUI) +5,5
Nicht im 2. Lauf: Sara Hector, Julia Scheib (beide Out).
Hier geht's zur gesamten Rangliste.
Alice Robinson of New Zealand speeds down the course as she races in the women&#039;s World Cup giant slalom in Mont Tremblant, Que., Saturday, Dec. 6, 2025. (Sean Kilpatrick /The Canadian Press via A ...
Die überragende Frau im Osten Kanadas: Alice Robinson.Bild: keystone

Camille Rast verpasst Riesenslalom-Podest knapp – Alice Robinson triumphiert in Tremblant

Die Neuseeländerin Alice Robinson gewinnt nach dem Riesenslalom in Copper Mountain auch jenen in Mont-Tremblant überlegen. Camille Rast verpasst das Podest als Vierte knapp.
06.12.2025, 19:5406.12.2025, 21:17

96 Hundertstel Vorsprung hatte Robinson bei ihrem Sieg vor einer Woche in Copper Mountain. Nun war es in der Skistation in der kanadischen Provinz Québec nur unwesentlich weniger. 94 Hundertstel nahm sie der Zweiten Zrinka Ljutic aus Kroatien ab, exakt eine Sekunde büsste die Einheimische Valérie Grenier auf die nunmehr sechsfache Weltcupsiegerin ein, die auch vom Ausfall der Führenden in der Disziplinenwertung profitierte: Die Österreicherin Julia Scheib schied im ersten Lauf nach besten Zwischenzeiten im unteren Teil der Strecke aus.

Der Siegeslauf von Alice Robinson.Video: SRF

Camille Rast zeigte nach Platz 5 in Copper Mountain erneut eine gute Leistung in ihrer zweitstärksten Disziplin. Die Slalom-Weltmeisterin, die nach wie vor mit Hüftproblemen kämpft, verbesserte sich im zweiten Durchgang noch um zwei Ränge. Fehlten ihr vor einer Woche 33 Hundertstel zu ihrem zweiten Weltcup-Podest im Riesenslalom, waren es nun 21 Hundertstel.

Dank ihres guten 2. Laufs machte Camille Rast noch zwei Plätze gut.Video: SRF

Das sagt Camille Rast:

«Für einen 4. Platz hätte ich sofort unterschrieben. Es ist eine schwierige Piste für mich, weil sie sehr flach ist, deshalb bin ich sehr zufrieden.»

Mit Wendy Holdener (17.), Sue Piller (20.) und Simone Wild (29.) fuhren drei weitere Schweizerinnen in die Punkte, wobei dies vor allem für die letzteren beiden von grosser Bedeutung ist. Während Wild ihre ersten Weltcuppunkte nach überstandener Kreuzbandverletzung einfuhr, schaffte es Piller in ihrem sechsten Weltcuprennen zum ersten Mal in die Punkteränge. Auf einen guten ersten Lauf zeigte die 20-jährige Freiburgerin einen noch besseren zweiten Durchgang. (nih/sda)

Das sagt Sue Piller:

«Es hat mega ‹gfägt›. Ich weiss, dass ich noch besser Skifahren kann, aber es ist ein guter Anfang.»
Schweizer neben dem Podest – Kriechmayr gewinnt vom Wind geprägten Super-G

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
