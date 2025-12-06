2. Zrinka Ljutic (CRO) +0,94
3. Valerie Grenier (CAN) +1,00
4. Camille Rast (SUI) +1,21
6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,65
17. Wendy Holdener (SUI) +2,55
20. Sue Piller (SUI) +3,00
29. Simone Wild (SUI) +5,5
Camille Rast verpasst Riesenslalom-Podest knapp – Alice Robinson triumphiert in Tremblant
96 Hundertstel Vorsprung hatte Robinson bei ihrem Sieg vor einer Woche in Copper Mountain. Nun war es in der Skistation in der kanadischen Provinz Québec nur unwesentlich weniger. 94 Hundertstel nahm sie der Zweiten Zrinka Ljutic aus Kroatien ab, exakt eine Sekunde büsste die Einheimische Valérie Grenier auf die nunmehr sechsfache Weltcupsiegerin ein, die auch vom Ausfall der Führenden in der Disziplinenwertung profitierte: Die Österreicherin Julia Scheib schied im ersten Lauf nach besten Zwischenzeiten im unteren Teil der Strecke aus.
Camille Rast zeigte nach Platz 5 in Copper Mountain erneut eine gute Leistung in ihrer zweitstärksten Disziplin. Die Slalom-Weltmeisterin, die nach wie vor mit Hüftproblemen kämpft, verbesserte sich im zweiten Durchgang noch um zwei Ränge. Fehlten ihr vor einer Woche 33 Hundertstel zu ihrem zweiten Weltcup-Podest im Riesenslalom, waren es nun 21 Hundertstel.
Das sagt Camille Rast:
Mit Wendy Holdener (17.), Sue Piller (20.) und Simone Wild (29.) fuhren drei weitere Schweizerinnen in die Punkte, wobei dies vor allem für die letzteren beiden von grosser Bedeutung ist. Während Wild ihre ersten Weltcuppunkte nach überstandener Kreuzbandverletzung einfuhr, schaffte es Piller in ihrem sechsten Weltcuprennen zum ersten Mal in die Punkteränge. Auf einen guten ersten Lauf zeigte die 20-jährige Freiburgerin einen noch besseren zweiten Durchgang. (nih/sda)
Das sagt Sue Piller:
