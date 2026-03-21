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National League Playoffs: ZSC gegen Lugano live im Ticker

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Meister ZSC startet in die Playoffs: Die Mission Titel-Hattrick startet gegen Lugano

21.03.2026, 18:30
  • Am Samstagabend starten in den Eishockey-Playoffs der National League die beiden verbleibenden Viertelfinalserien. Ab 20.00 Uhr trifft Titelverteidiger ZSC Lions in der ersten Runde der Best-of-7-Serien auf Lugano, während es Genève-Servette im Léman-Derby mit dem grossen Rivalen Lausanne zu tun bekommt. Alle vier Teams hatten seit dem Ende der Qualifikation zwölf Tage Pause.
  • Die ZSC Lions können als erster Klub seit dem EHC Kloten (1993 bis 1996) dreimal in Serie Schweizer Meister werden. Während das Duell «Nord gegen Süd» gegen Lugano ein echter Playoff-Klassiker ist, stellt das Léman-Derby ein Novum in der fast 40-jährigen Playoff-Ära dar.
  • Auch der Playout-Final zwischen Ambri und Ajoie startet heute Abend. Alle Partien können bei watson live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

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