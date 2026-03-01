bedeckt
Ski: Der Super-G der Frauen in Soldeu live im Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Zweiter Super-G in Soldeu: Fährt Suter zum dritten Mal hintereinander auf das Podest?

01.03.2026, 09:15

Die Startliste:

1. Corinne Suter (SUI)
2. Roberta Melesi (ITA)
3. Camille Cerutti (FRA)
4. Laura Gauche (FRA)
5. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
6. Alice Robinson (NZL)
7. Federica Brignone (ITA)
8. Elena Curtoni (ITA)
9. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
10. Romane Miradoli (FRA)
11. Sofia Goggia (ITA)
12. Cornelia Hütter (AUT)
13. Emma Aicher (GER)
14. Ester Ledecka (CZE)
15. Malorie Blanc (SUI)
16. Mirjam Puchner (AUT)
17. Laura Pirovano (ITA)
18. Ilka Stuhec (SLO)
19. Keely Cashman (USA)
20. Ariane Rädler (AUT)
21. Joana Hählen (SUI)

Die weiteren Schweizerinnen:
23. Jasmina Suter
35. Stefanie Grob
37. Janine Schmitt
41. Jasmin Mathis
43. Delia Durrer
51. Daria Zurlinden

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
