Liveticker
Zweiter Super-G in Soldeu: Fährt Suter zum dritten Mal hintereinander auf das Podest?
Die Startliste:
1. Corinne Suter (SUI)
2. Roberta Melesi (ITA)
3. Camille Cerutti (FRA)
4. Laura Gauche (FRA)
5. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
6. Alice Robinson (NZL)
7. Federica Brignone (ITA)
8. Elena Curtoni (ITA)
9. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
10. Romane Miradoli (FRA)
11. Sofia Goggia (ITA)
12. Cornelia Hütter (AUT)
13. Emma Aicher (GER)
14. Ester Ledecka (CZE)
15. Malorie Blanc (SUI)
16. Mirjam Puchner (AUT)
17. Laura Pirovano (ITA)
18. Ilka Stuhec (SLO)
19. Keely Cashman (USA)
20. Ariane Rädler (AUT)
21. Joana Hählen (SUI)
Die weiteren Schweizerinnen:
23. Jasmina Suter
35. Stefanie Grob
37. Janine Schmitt
41. Jasmin Mathis
43. Delia Durrer
51. Daria Zurlinden
