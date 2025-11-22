recht sonnig-2°
Super League: YB gegen Winterthur im Liveticker

Liveticker

Rahmen zurück im Wankdorf: Punktet Schlusslicht Winti bei den Young Boys?

22.11.2025, 17:00
  • Nach der Länderspielpause ist die Super League zurück. In den beiden Partien, die um 18.00 Uhr starten, treffen Luzern und Servette sowie die Young Boys und Winterthur aufeinander.
  • Für Patrick Rahmen ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 56-jährige Basler war bis vor etwas mehr als einem Jahr noch Trainer von YB. Nun trifft er im fünften Spiel nach seiner Rückkehr nach Winterthur auf seinen ehemaligen Verein.
  • Bei YB stand Rahmen nur für wenige Monate an der Seitenlinie. Nach einem enttäuschenden Saisonstart musste Rahmen seinen Spind wieder räumen.
  • Im bisher einzigen Direktduell zwischen Winterthur und YB gab es auf der Schützenwiese ein 1:1-Unentschieden.
  • Mit dem FC Thun und dem FC Lugano treffen am Samstag in der 14. Runde die zwei formstärksten Teams der Super League aufeinander. Anpfiff in der Stockhorn Arena ist um 20.30 Uhr. (riz/sda)

Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Themen
