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Im ausverkauften Joggeli – die Nati ohne Überrraschung in Startformation gegen Deutschland

27.03.2026, 20:0027.03.2026, 20:06

Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Freitag sein erstes Länderspiel im WM-Jahr. Im ausverkauften Basler St. Jakob-Park kommt es zum 55. Aufeinandertreffen mit Deutschland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Zuletzt trennten sich die beiden Nationalteams dreimal in Folge unentschieden.

Nati-Trainer Murat Yakin schickt zu Beginn ein Team auf den Platz, das auch bei der WM im Sommer denkbar wäre. Vor Gregor Kobel verteidigt die Viererkette aus Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez. Das Mittelfeld-Trio bilden Captain Granit Xhaka, Remo Freuler und der offensivere Fabian Rieder. Dan Ndoye und Ruben Vargas besetzen die Flügel neben Mittelstürmer Breel Embolo.

Die Aufstellung der Nati:

Bild
Bild: uefa.com

Auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf eine im Nationaltrikot eingespielte Truppe. Im Vergleich zum letzten Qualifikationsspiel – dem 6:0 gegen die Slowakei im November – wechselt er lediglich auf zwei Positionen: Im defensiven Mittelfeld ersetzt Angelo Stiller den verletzten Aleksandar Pavlovic und im Sturm kehrt der lange ausgefallene Kai Havertz zurück in die Startformation. Dafür muss Nick Woltemade erstmal auf der Bank Platznehmen.

Die Aufstellung Deutschlands:

Bild
Bild: uefa.com

Für die Schweiz ist es der einzige Zusammenzug in diesem Jahr, bevor im Sommer die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. In den Testspielen gegen Deutschland und am kommenden Dienstag gegen Norwegen will der Nationaltrainer die optimale Mischung für die WM-Endrunde finden.

Die Partie zwischen der Schweiz und dem Team von Trainer Julian Nagelsmann kannst du hier im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)

Xhaka und Barnetta erklären den Anteil Deutschlands am Erfolg unserer Nati
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Die Aufstellung Deutschlands
Auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf eine im Nationaltrikot eingespielte Truppe. Im Vergleich zum letzten Qualifikationsspiel – dem 6:0 gegen die Slowakei im November – wechselt er lediglich auf zwei Positionen: Im defensiven Mittelfeld ersetzt Angelo Stiller den verletzten Aleksandar Pavlovic und im Sturm kehrt der lange ausgefallene Kai Havertz zurück in die Startformation. Dafür muss Nick Woltemade erstmal auf der Bank Platznehmen.
Die Aufstellung der Schweiz
Nati-Trainer Murat Yakin schickt zu Beginn ein Team auf den Platz, das auch bei der WM im Sommer denkbar wäre. Vor Gregor Kobel verteidigt die Viererkette aus Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez. Das Mittelfeld-Trio bilden Captain Granit Xhaka, Remo Freuler und der offensivere Fabian Rieder. Dan Ndoye und Ruben Vargas besetzen die Flügel neben Mittelstürmer Breel Embolo.
Ein besonderes Duell für viele Schweizer
Acht Spieler im Schweizer Kader spielen derzeit in der Bundesliga, acht weitere haben in der Vergangenheit in der deutschen Liga gespielt. Darunter auch Captain Granit Xhaka, der mit CH Media über den Einfluss der Bundesliga auf die Schweizer Nati gesprochen hat:
Xhaka und Barnetta erklären den Anteil Deutschlands am Erfolg unserer Nati
Sonderregel mit Hinblick auf die WM
Für beide Nationalteams gilt die Partie als Test im Hinblick auf die WM im Sommer. Die Trainer wollen herausfinden, welche Spieler am besten miteinander harmonieren. Daher haben sich beide Seiten darauf geeinigt, insgesamt elf Auswechslungen pro Team zuzulassen. Um den Spielfluss nicht zu stark zu unterbrechen, darf das Spiel jedoch pro Mannschaft nur dreimal für Wechsel unterbrochen werden. (sda)
Herzlich Willkommen!
Zum 55. Mal trifft die Schweiz auf Deutschland. Mit 36:9 Siegen hat unser nördlicher Nachbar klar die Nase vorn, zuletzt trennten sich die beiden Nationen aber dreimal unentschieden. Die Partie findet im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel vor über 34'000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Hier bleibst du im Liveticker und im SRF-Stream stets informiert.
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