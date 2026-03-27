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Im ausverkauften Joggeli – die Nati ohne Überrraschung in Startformation gegen Deutschland

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Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Freitag sein erstes Länderspiel im WM-Jahr. Im ausverkauften Basler St. Jakob-Park kommt es zum 55. Aufeinandertreffen mit Deutschland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Zuletzt trennten sich die beiden Nationalteams dreimal in Folge unentschieden.

Nati-Trainer Murat Yakin schickt zu Beginn ein Team auf den Platz, das auch bei der WM im Sommer denkbar wäre. Vor Gregor Kobel verteidigt die Viererkette aus Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez. Das Mittelfeld-Trio bilden Captain Granit Xhaka, Remo Freuler und der offensivere Fabian Rieder. Dan Ndoye und Ruben Vargas besetzen die Flügel neben Mittelstürmer Breel Embolo.

Die Aufstellung der Nati: Bild: uefa.com

Auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf eine im Nationaltrikot eingespielte Truppe. Im Vergleich zum letzten Qualifikationsspiel – dem 6:0 gegen die Slowakei im November – wechselt er lediglich auf zwei Positionen: Im defensiven Mittelfeld ersetzt Angelo Stiller den verletzten Aleksandar Pavlovic und im Sturm kehrt der lange ausgefallene Kai Havertz zurück in die Startformation. Dafür muss Nick Woltemade erstmal auf der Bank Platznehmen.

Die Aufstellung Deutschlands: Bild: uefa.com

Für die Schweiz ist es der einzige Zusammenzug in diesem Jahr, bevor im Sommer die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. In den Testspielen gegen Deutschland und am kommenden Dienstag gegen Norwegen will der Nationaltrainer die optimale Mischung für die WM-Endrunde finden.

Die Partie zwischen der Schweiz und dem Team von Trainer Julian Nagelsmann kannst du hier im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)