Frankreichs Heldin: Wendie Renard (Mitte) wird gefeiert. Bild: keystone

Renard köpft Frankreich zum Sieg gegen Brasilien – Schweden in den Achtelfinals

Mehr «Sport»

Gruppe F

Frankreich – Brasilien 2:1

Frankreich zeigte nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Jamaika eine Reaktion und siegte im Spitzenspiel der Gruppe F 2:1 gegen Brasilien. Das siegbringende Tor gelang der grossgewachsenen Verteidigerin Wendie Renard per Kopf nach 82 Minuten und einem Eckball.

Zuvor hatten die Brasilianerinnen den Pausenrückstand durch Debinha wettgemacht. In der ersten Halbzeit war Eugénie Le Sommer mit ihrem 90. Länderspiel für die «Equipe Tricolore» für die Führung besorgt. In der Tabelle zogen die Französinnen durch den Sieg an Brasilien vorbei.



Die Highlights der Partie. Video: SRF

Panama – Jamaika (14.30 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker.

Gruppe G

Schweden – Italien 5:0

Gruppenfavorit Schweden hat sich an der WM in Australien und Neuseeland dank eines souveränen 5:0 über Italien vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert. Die Entscheidung in Wellington führten die Skandinavierinnen kurz vor der Pause herbei, als sie innert sieben Minuten drei Treffer erzielten. Drei der fünf Tore fielen nach Eckbällen, zweimal traf Amanda Ilestedt, einmal Fridolina Rolfö.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Im Duell der beiden siegreichen Teams der ersten Runde waren es zunächst etwas überraschend die Italienerinnen gewesen, die das Kommando übernahmen. Aus ihrer Feldüberlegenheit konnten sie jedoch kein Kapital schlagen. Da Argentinien und Südafrika am Freitag 2:2 spielten, haben die Südeuropäerinnen nach wie vor gute Chancen auf die Achtelfinalqualifikation. (ram/sda)