wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: FC Luzern gegen GC im Ticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Krisenduell in Luzern – der 10. empfängt den 11. GC zum Strichkampf

10.02.2026, 19:3410.02.2026, 19:34

In der 24. Runde der Super League machen der FC Luzern und die Grasshoppers den Auftakt. Am Dienstag ab 20.30 Uhr kämpfen die beiden Mannschaften um drei Punkte. Mit einem Sieg könnte GC bis auf einen Punkt zu Luzern aufschliessen. Mario Frick und sein Team streben derweil den ersten Sieg in der Liga im neuen Jahr an.

Das Spiel gibt es hier im Liveticker. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Nati-Trainer Fischer hat keine Angst vor grossen Namen: «Wir attackieren auch Kanada»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lange gut dagegengehalten – am Ende unterliegt die Schweiz den USA aber deutlich
Das Eishockey-Nationalteam der Frauen bezieht an den Olympischen Spielen in Mailand im dritten Gruppenspiel die zweite Niederlage. Beim 0:5 gegen den Turnier-Mitfavoriten USA bietet die Equipe von Trainer Colin Muller zumindest zwei Drittel lang die Stirn.
Zur Story