Erstmals führt eine Frau das IOC: Kirsty Coventry zur neuen Präsidentin gewählt

Die frühere Spitzen-Schwimmerin Kirsty Coventry wird zur Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees gewählt. Die 41-jährige Sportministerin aus Simbabwe folgt auf Thomas Bach und ist die erste Frau an der Spitze des IOC.

Mit Kirsty Coventry traf die 144. IOC-Vollversammlung in Griechenland am Donnerstag gleich eine doppelt historische Wahl: Die Schwimm-Olympiasiegerin von 2004 und 2008 ist nicht nur die erste Frau an der Spitze des IOC, sondern auch das erste IOC-Mitglied aus Afrika, das die olympische Dachorganisation in seiner 130-jährigen Geschichte anführen wird.