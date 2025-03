Nico Hischier hatte einen gemischten Abend: Trotz zwei Skorerpunkten des Captains verlor New Jersey. Bild: www.imago-images.de

Hischier skort bei Niederlage doppelt – Bichsel etabliert sich als Check-Monster

Sämtliche NHL-Klubs mit Schweizer Spielern standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Nico Hischier baute dabei den Vorsprung in der Skorerliste der hiesigen Söldner aus.

New Jersey – Calgary 3:5

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 22:14 TOI

Timo Meier (NJ), 4 Schüsse, 2 Blocks, 1 Check, 21:01 TOI



Nico Hischier schoss sein Team zur 1:0-Führung und gab den Assist zum 3:1. Im Schlussdrittel kassierten die New Jersey Devils, in deren Reihen auch Timo Meier auflief und Jonas Siegenthaler weiterhin verletzungsbedingt fehlte, noch vier Gegentreffer. Die Devis verloren gegen die Calgary Flames somit 3:5. Der Captain aus dem Wallis holte in der fünften Partie in Folge Skorerpunkte. Er steht nun bei 55 Zählern (29 Tore, 26 Assists).

Chicago – Los Angeles 1:3

Kevin Fiala (LA), 2 Schüsse, 2 Checks, 16:38 TOI

Hischiers erster Verfolger Kevin Fiala blieb hingegen wie Meier auf 45 Punkten sitzen. Der St. Galler durfte sich immerhin mit den Los Angeles Kings über einen 3:1-Pflichtsieg gegen die Chicago Blackhawks freuen, die ohne Philipp Kuraschew spielten.

Edmonton – Winnipeg 3:4 n. V.

Nino Niederreiter (WIN), 1 Assist, 2 Checks, 14:12 TOI

Nach sechs Partien ohne Skorerpunkt holte Nino Niederreiter wieder einen Zähler als Passgeber. Der Bündner gewann mit den Winnipeg Jets gegen die Edmonton Oilers 4:3 n.V. Die Jets haben nach 70 Partien bereits die 100-Punkte-Marke erreicht.

Dallas – Tampa Bay 2:3 n. P.

Lian Bichsel (DAL), 7 Checks, 13:23 TOI

Janis Moser (TB), 1 Block, 22:39 TOI

Im Schweizer Duell zwischen den Dallas Stars mit Solothurner Lian Bichsel und den Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Janis Moser entschied ein Penaltyschiessen über Sieg und Niederlage. Ein Skorerpunkt gelang keinem der Schweizer, jedoch machte Bichsel mit sieben Checks von sich reden. Letztlich holte Tampa Bay zwei Punkte. Beide Teams sind klar auf Playoff-Kurs.

Nashville – Anaheim 1:4

Dies lässt sich von den Nashville Predators nicht behaupten. Die Mannschaft ohne ihren verletzten Captain Roman Josi kassierte beim 1:4 gegen die Anaheim Ducks die vierte Niederlage in Serie.

St. Louis – Vancouver 4:3 n. V.

Pius Suter, 1 Schuss, 18:44 TOI

Pius Suter verlor mit den Vancouver Canucks gegen die St. Louis Blues 3:4 n.V. Der Zürcher ging leer aus, nachdem er in den vier Partien zuvor insgesamt vier Tore geschossen und zusätzlich einen Assistpunkt geholt hatte. (nih/sda)