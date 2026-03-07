Liveticker

Sichert sich Marco Odermatt im Riesenslalom von Kranjska Gora die erste Kugel der Saison?

Im zweitletzten Riesenslalom der Saison peilt Marco Odermatt den Gewinn der ersten Kristallkugel in diesem Jahr an. Wenn der Nidwaldner das Rennen in Kranjska Gora gewinnt, hat er die Kugel bereits auf sicher.

In Slowenien gehört auch Loic Meillard zu den Mitfavoriten. Der grösste Konkurrent für die Schweizer wird Olympiasieger Luca Pinheiro Braathen sein. Der Brasilianer wartet in diesem Winter noch auf einen Sieg im «Riesen». Der erste Lauf startet um 9.30 Uhr und um 12.30 Uhr folgt in Kranjska Gora mit dem zweiten Durchgang die Entscheidung. Das ganze Rennen kannst du live im Ticker und Stream mitverfolgen. (riz)