recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live mit dem Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora mit Odermatt

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Sichert sich Marco Odermatt im Riesenslalom von Kranjska Gora die erste Kugel der Saison?

07.03.2026, 08:30

Im zweitletzten Riesenslalom der Saison peilt Marco Odermatt den Gewinn der ersten Kristallkugel in diesem Jahr an. Wenn der Nidwaldner das Rennen in Kranjska Gora gewinnt, hat er die Kugel bereits auf sicher.

In Slowenien gehört auch Loic Meillard zu den Mitfavoriten. Der grösste Konkurrent für die Schweizer wird Olympiasieger Luca Pinheiro Braathen sein. Der Brasilianer wartet in diesem Winter noch auf einen Sieg im «Riesen». Der erste Lauf startet um 9.30 Uhr und um 12.30 Uhr folgt in Kranjska Gora mit dem zweiten Durchgang die Entscheidung. Das ganze Rennen kannst du live im Ticker und Stream mitverfolgen. (riz)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 13
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
    quelle: keystone / peter schneider
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    «Muss ganz unten anfangen»: Stricker über Trennung von Eltern und finanzielle Sorgen
    Der 23-jährige Berner Tennisspieler im schonunglos ehrlichen Gespräch über seine schwierigen letzten Monate.
    Das Netz ist nicht gespannt und der Sandplatz des Tennisclubs schlummert noch im Winterschlaf. Es ist kühl an diesem Montag Anfang März, doch die Sonne scheint, Vögel zwitschern und im Berner Quartier Dählhölzli kündigt sich der Frühling an. Auch im Leben von Dominic Stricker?
    Zur Story