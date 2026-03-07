Meillard in Kranjska Gora nur von Pinheiro Braathen geschlagen

Pinheiro Braathen holt sich in Kranjska Gora den Sieg. Bild: keystone

Pinheiro Braathen hält Kugelkampf offen – Meillard auf dem Podest

Lucas Pinheiro Braathen beschert Brasilien nach dem ersten Olympiagold und dem ersten Slalomsieg auch den ersten Weltcupsieg im Riesenslalom. Loïc Meillard wird Zweiter, die Entscheidung um die kleine Kristallkugel ist vertagt.

Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen war am Samstag wie schon im Olympia-Riesenslalom eine Klasse für sich. Wie in Bormio führte er bereits nach dem ersten Lauf und triumphierte schliesslich mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung.

Am nächsten kam Pinheiro Braathen der Olympiadritte und Slalom-Olympiasieger Loïc Meillard (+0,54 s). Der drittplatzierte Österreicher Stefan Brennsteiner büsste bereits acht Zehntel ein.

Loïc Meillard schaffte es als Zweiter auf das Podest. Bild: keystone

Marco Odermatt, der Führende in der Disziplinenwertung, wurde Fünfter. Die Entscheidung im Kampf um die Kristallkugel im Riesenslalom fällt damit erst beim Finale in Lillehammer. Odermatt nimmt ein immer noch komfortables, aber noch aufzuholendes Polster von 48 Punkten auf Pinheiro Braathen nach Norwegen mit. Daneben hat auch noch Meillard mit 89 Punkten Rückstand eine mathematische Chance.

Der letzte Riesenslalom steht in zweieinhalb Wochen auf dem Programm. In Kranjska Gora folgt am Sonntag ein Slalom. Auch im Gesamtweltcup, in dem Odermatt ebenfalls den fünften Triumph in Folge im Visier hat, wird die Entscheidung nach dem Abstecher nach Slowenien rechnerisch ebenfalls noch nicht gefallen sein. (hkl/sda)