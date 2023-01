Ski live: Slalom in Zagreb mit Holdener und Shiffrin in Ticker und TV

Shiffrin trotz schlechter Piste an der Spitze – Holdener schon klar geschlagen

Genève-Servette findet auch im neuen Jahr nicht in die Erfolgsspur zurück – die Rapperswil-Jona Lakers hingegen haben allen Grund zu jubeln.

