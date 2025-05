Super League live: FC Sion – FC Zürich im Ticker

Zuber verlängert beim FCZ

Am Tag des Spiels gab der FC Zürich die Vertragsverlängerung von Steven Zuber um ein weiteres Jahr bekannt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler, der im Winter von AEK Athen gekommen war, unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag.



«Für mich war es wichtig, dass ich an einem Ort bin, an dem ich mich wohlfühle, mich weiterentwickeln und stetig dazu lernen kann. Dies ist beim FCZ definitiv der Fall, deshalb habe ich meinen Vertrag früher als angedacht verlängert», erklärte Zuber.​