Den Sieg machte der FC Sion bereits in der Startphase klar. Bild: keystone

Der FC Sion ringt den FCZ nieder und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Nach sechs sieglosen Spielen feiert der FC Sion wieder ein Erfolgserlebnis. Die Walliser gewinnen das wichtige Heimspiel gegen den FC Zürich 2:1.

Die Tore fielen alle in der ersten Halbzeit: Dejan Sorgic brachte das Heimteam bereits nach etwas mehr als einer Minute in Führung. Théo Berdayes erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Die Gäste aus Zürich kamen zwar durch den 22-jährigen Jahnoah Markelo zum Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es für das Team von Trainer Ricardo Moniz nicht. Trotz deutlich mehr Spielanteilen agierten die Zürcher, für die es in der Abstiegsgruppe um nichts mehr geht, im Tourbillon zu zaghaft.

Umso wichtiger war der Sieg für den FC Sion, es war erst der dritte in diesem Jahr. Die Sittener gewannen gegen den FCZ mit dem gleichen Resultat wie bereits im Februar. Die drei Punkte verschaffen den Wallisern etwas Luft im Abstiegskampf. Sie liegen nun sechs Punkte vor dem Trio Yverdon, dessen Heimspiel gegen St. Gallen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, GC und Winterthur.

In der ersten Halbzeit gab es eine hitzige Szene zwischen Sions Kreshnik Hajrizi und Zürichs Junior Ligue. Die beiden gerieten aneinander, Ligue packte Hajrizi am Kragen und schubste diesen zu Boden. Beide Spieler sahen Gelb.

Hajrizi und Ligue gerieten aneinander. Bild: keystone

Sion - Zürich 2:1 (2:1)

10'000 Zuschauer. SR San.

Tore: 2. Sorgic (Berdayes) 1:0. 34. Berdayes (Miranchuk) 2:0. 38. Markelo (Emmanuel) 2:1.Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Barba; Berdayes (81. Kronig), Kabacalman, Baltazar Costa, Miranchuk (58. Bouchlarhem); Sorgic (75. Marquinhos Cipriano), Chouaref (80. Djokic).Zürich: Brecher; Denoon (74. Volken), Gómez, Gbamin, Ligue (35. Rodrigo Conceição); Reichmuth (46. Tsawa); Chouiar (73. Reverson), Zuber, Krasniqi; Emmanuel (61. Ballet), Markelo.Verwarnungen: 27. Reichmuth, 31. Hajrizi, 31. Ligue, 65. Denoon, 67. Berdayes, 80. Ballet. (nih/sda)