Liveticker
Shooting-Star Van Veen schlägt Anderson spektakulär und trifft im WM-Final auf Littler
Schicke uns deinen Input
Van Veen – Anderson 6:3
Gian van Veen lässt im Entscheidungsleg nichts anbrennen und vollendet mit dem 13. Pfeil in die Doppel-16. Damit gewinnt der 23-jährige Niederländer 6:3 gegen Altmeister Gary Anderson und steht erstmals im WM-Final. Dort trifft er auf den fünf Jahre jüngeren Titelverteidiger Luke Littler.
Van Veen – Anderson 5:3 2:2*
Bei eigenem Anwurf verpasst es Anderson aber, das Break zu bestätigen. Van Veen skort deutlich besser und erhält als Erster die Chance zum Finish. Zwar vergibt er diese, doch verfehlt Anderson danach das Bulls-Eye. Van Veen erzwingt das Entscheidungsleg und wirft nun zum Satz an.
Van Veen – Anderson 5:3 1:2*
Dann beginnt van Veen aber mit einer 180 und lässt 100 folgen, Anderson zieht mit zwei 140er-Aufnahmen mit. Zwar spielt van Veen dann eine weitere 180, verpasst aber zwei Pfeile auf Doppel-16. Der Schotte nutzt dies mit einem 121er-Finish über Bulls-Eye zum 2:1.
Van Veen – Anderson 5:3 1:1*
Nun versucht Anderson den Pfeil auf Bulls-Eye fürs 170er-Finish, verpasst es aber knapp. Danach vergibt er zwei weitere Versuche zum Finish, doch ist van Veen noch zu weit weg. Im vierten Anlauf klappt es dann mit dem Legausgleich im neunten Satz.
Van Veen – Anderson 5:3 1:0*
Van Veen fehlen hier noch zwei Legs zum Einzug in den WM-Final gegen Luke Littler. Dies liegt auch daran, dass er vier der bisher fünf Entscheidungslegs gewonnen hat. Das erste Leg im neunten Satz holt er sich auch, weil Anderson drei Pfeile auf Doppel-16 verfehlt, nachdem er das 167er-Finish nicht versucht hat, obwohl van Veen bei 160 Punkten Rest stand. Der Niederländer konnte das nicht direkt bestrafen, nutzte dann aber seine zweite Chance.
Van Veen – Anderson 4:3 3:2*
Doch dann kommt von dem Schotten zu wenig. Van Veen beginnt gleich mit einer 180 und holt sich den Vorteil, Anderson kommt zu spät in den Finish-Bereich, woraufhin der Niederländer sechs Pfeile Zeit hat, um 98 Punkte zu checken. Dies gelingt ihm dann mit dem fünften. Van Veen führt mit 5:3 Sätzen. Ein Satz, also drei Legs, fehlen dem 23-Jährigen noch zu seinem ersten WM-Final.
Van Veen – Anderson 4:3 2:2*
Woher kommen bei van Veen denn plötzlich die Nerven? Der Niederländer verpasst erst einen Satz-Dart auf «Tops» um einen Millimeter. Im Anschluss nutzt zwar auch Anderson seine Chance nicht, doch verfehlt van Veen drei weitere Darts auf die Doppelfelder. Dieses Mal bleibt Anderson eiskalt und gleicht aus. Jetzt wirft er zum Satzausgleich an.
Van Veen – Anderson 4:3 2:1*
Anderson startet mit 180 und lässt van Veen nicht mehr herankommen. Am Ende checkt er souverän, ohne dass der Niederländer eine Chance auf Doppel bekommt.
Van Veen – Anderson 4:3 2:0*
Beide starten mit für ihre heutigen Verhältnisse verhaltenem Scoring in den Satz. Anderson bekommt eine Chance auf Doppel-16, verpasst diese aber. Danach stellt van Veen sofort auf 2:0.
Van Veen – Anderson 4:3 1:0*
Der achte Satz beginnt gleich mit einem Break für Gian van Veen. Bisher spielen beide einen 3-Dart-Schnitt von weit über 100 Punkten, van Veen glänzt mit einer Doppelquote von fast 63 Prozent, während Anderson «nur» auf gut 51,5 Prozent kommt. Das kann in so einem Spiel gut und gerne den Unterschied machen.
Van Veen – Anderson 4:2 2:3*
Endlich schafft es Anderson, ein Entscheidungsleg für sich zu entscheiden. Im vierten Anlauf gewinnt der Schotte ein solches – auch weil van Veen bei 91 Punkten Rest patzt und keinen Pfeil auf Doppel bekommt. So verkürzt Anderson auf 3:4. Der WM-Halbfinal nimmt zusätzlich Fahrt auf.
Van Veen – Anderson 4:2 2:2*
Wieder patzt Anderson. Bei eigenem Anwurf spielt er zunächst das deutlich bessere Leg, verpasst dann aber drei Pfeile auf Doppel. Nur, weil van Veen seinerseits zwei Chancen auslässt, gelingt Anderson doch noch der Ausgleich im siebten Satz. Jetzt benötigt er unbedingt ein Break.
Van Veen – Anderson 4:2 2:1*
Die beiden liefern ein unglaubliches Spiel. Van Veen beginnt mit einer 180, Anderson zieht mit 140 und 180 Punkten nach. Am Ende vergibt Anderson zwei Pfeile auf Doppel und so kann van Veen das Break am Ende doch noch verhindern.
Van Veen – Anderson 4:2 1:1*
Van Veen spielt ein schwaches Leg und steht nach vier Aufnahmen noch immer bei 196 Punkten Rest. Da ist es für Anderson ein Leichtes, im siebten Satz auszugleichen.
Van Veen – Anderson 4:2 1:0*
Der Start in den siebten Satz gelingt van Veen besser. Der Niederländer holt sich das erste Leg bei eigenem Anwurf souverän.
Van Veen – Anderson 4:1 1:3*
Van Veen will aber wieder ein Entscheidungsleg erzwingen. Er beginnt mit 140 Punkten, doch wird er von Andersons 180 Punkten gar noch übertroffen. Auch danach skort Anderson besser, ist zuerst im Finish-Bereich und nutzt dann seine erste Chance zum Satzgewinn.
Van Veen – Anderson 4:1 1:2*
Bei eigenem Anwurf legt Anderson dann wieder mit 180 und 115 Punkten los. Van Veen hält nicht ganz mit und so kann Anderson im sechsten Satz auf 2:1 stellen.
Van Veen – Anderson 4:1 1:1*
Im darauffolgenden Leg schwächelt Anderson aber ordentlich und verrechnet sich beim Übergang in den Finish-Bereich. Weil er sich 180 statt 170 stellt, kann van Veen auch die ersten Chancen auf Doppel verpassen und am Ende doch noch locker ausgleichen.
Van Veen – Anderson 4:1 0:0*
Anderson startet mit einer 180 in den sechsten Satz und legt mit 134 nach. Damit legt er den Grundstein für den Leggewinn, den er sich mit einem 87er-Finish nach elf Darts sichert.
Van Veen – Anderson 3:1 3:2*
Van Veen gewinnt das dritte Entscheidungsleg in Serie und damit auch den vierten Satz in Folge. Zwar vergibt er erst noch einen Satzdart für ein 127er-Finish, doch verpasst Anderson dann auch, die 136 Punkte zu checken. Der Schotte bleibt ohne Versuch auf Doppel und van Veen nutzt dann den dritten Pfeil der folgenden Aufnahme zum 4:1.
Van Veen – Anderson 3:1 2:2*
Und das gelingt Gian van Veen tatsächlich – und das ebenfalls mit einem «Big Fish»! Anderson stand bei 64 Punkten und hätte wohl den Satzgewinn klargemacht, doch der Niederländer grätscht mit seinem 170-Punkte-Finish dazwischen und erzwingt erneut ein Entscheidungsleg. Anderson steht ordentlich unter Druck.
Van Veen – Anderson 3:1 1:2*
Van Veen reagiert mit einem 11-Darter aber sehr stark. Jetzt müsste er aber ein Break machen, um den Satzverlust zu verhindern.
Van Veen – Anderson 3:1 0:2*
Und Gary Anderson macht einfach so weiter. Obwohl van Veen noch nicht im Finish-Bereich ist, checkt der Schotte den «Big Fish» (mit 170 Punkten das höchste mögliche Finish) zum 2:0 im fünften Satz.
Van Veen – Anderson 3:1 0:1*
Van Veen startet nicht gut in den fünften Satz, Anderson hingegen schon. Mit einem 10-Darter sichert er sich gleich das Break.
Van Veen – Anderson 2:1 3:2*
Was für ein Timing von Gian van Veen. Der Niederländer beginnt mit sechs perfekten Darts, zwar verpasst er den siebten auf die Triple-20, doch stellt er sich nach neun Pfeilen 47 Rest. Weil Anderson das 132er-Finish nicht gelingt, bekommt van Veen eine weitere Chance und nutzt diese souverän zur 3:1-Führung.
Van Veen – Anderson 2:1 2:2*
Es geht erneut ins Entscheidungsleg. 13 Pfeile braucht van Veen, um sich das zweite Leg zu holen und mit Anderson gleichzuziehen.
Van Veen – Anderson 2:1 1:2*
Anderson macht einen Rechenfehler, reagiert aber souverän und checkt die 39 Punkte Rest. Van Veen wäre bereit gewesen, braucht jetzt aber zwei Legs in Folge, um diesen Satz zu gewinnen.
Van Veen – Anderson 2:1 1:1*
Van Veen lässt fast keine Chance auf Doppel aus. Anderson übt zwar ordentlich Druck aus, indem er sich mit 138 Punkten 40 Rest stellt, doch checkt der Niederländer die 76 Zähler in zwei Pfeilen. Mittlerweile steht er bei acht getroffenen Doppelfeldern bei elf Versuchen.
Van Veen – Anderson 2:1 0:1*
Sensationell gespielt von Gary Anderson. Im ersten Leg des vierten Satzes checkt der 55-jährige Schotte 144 Punkte und geht so in Führung.
Van Veen – Anderson 1:1 3:2*
Das Entscheidungsleg geht dann an Gian van Veen. Anderson kommt im Scoring nicht ganz mit, weshalb der Niederländer sechs Pfeile Zeit bekommt, um die 160 Punkte Rest auf 0 zu spielen, was ihm dann mit fünf Darts gelingt. Van Veen führt also mit 2:1 Sätzen.
Van Veen – Anderson 1:1 2:2*
Anderson verpasst sein erstes High-Finish des Abends nur knapp, indem er nach zwei Triple-20 die Doppel-10 verfehlt. Doch weil auch van Veen die 170 nicht auschecken kann, bekommt der Schotte noch einmal eine Chance und nutzt diese sofort.
Van Veen – Anderson 1:1 2:1*
Jetzt mal ein schwächeres Leg von van Veen, was das Scoring angeht, doch Anderson verpasst im Übergang in den Finish-Bereich ein Triple und verfehlt dann in der nächsten Aufnahme gleich zweimal das erwünschte Feld, womit er lediglich 25 Punkte erzielt. Dies nutzt van Veen natürlich sofort und sichert sich das dritte Leg im dritten Satz.
Van Veen – Anderson 1:1 1:1*
Auch Anderson holt sich sein erstes Anwurfleg im dritten Satz problemlos über «Tops».
Van Veen – Anderson 1:1 1:0*
Beide spielen hier auf sehr hohem Niveau. Van Veen benötigt das 107er-Finish, um Anderson keine Chance auf das Break zu geben, und der Niederländer spielt dieses auch über 19, Triple-16 und Doppel-20.
Das sagt Luke Littler nach seinem Sieg:
«Ich bin sehr stolz. Es war kein einfaches Turnier, vielleicht zeigen es die Resultate nicht, aber die Gegner waren immer an mir dran. Auch Ryan verpasste einige Doppel. Hätte er diese genutzt, hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen können. Ich war nicht glücklich, den ersten Satz zu verlieren, aber ich habe mir gesagt, dass ich jetzt einfach den nächsten holen muss und ich natürlich besser spielen kann. Dass ich den 9-Darter verpasst habe, ärgert mich, aber ich werde es morgen wieder versuchen.»
Van Veen – Anderson 0:1 3:1*
Van Veen holt sich hier den zweiten Satz, nachdem Anderson zwei Aufnahmen in Folge ohne Triple bleibt. Damit kommt er erst spät in den Finish-Bereich, van Veen beendet den Satz dann mit einem 117-Finish.
Van Veen – Anderson 0:1 2:1*
Van Veen kommt im Scoring nicht ganz mit, Anderson spielt das Leg solide runter und spielt am Ende souverän ein 72er-Finish. Hätte er den Pfeil auf «Tops» verpasst, wäre van Veen aber bereit gewesen. Jetzt wirft der Niederländer zum Satz an.
Van Veen – Anderson 0:1 2:0*
Das zweite Leg spielt van Veen vom Anwurf an souverän von vorn weg und checkt am Ende die 50 Punkte über 18, Doppel-16. Jetzt winkt der Satzausgleich.
Van Veen – Anderson 0:1 1:0*
Beide starten mit einer 140er-Aufnahme in den zweiten Satz. Danach skort van Veen aber besser und sichert sich mit der ersten Chance auf Doppel-16 das 1. Leg.
Van Veen – Anderson 1:3*
Anderson verpasst zwei Satzdarts auf «Tops», was van Veen nicht ausnutzen kann. Danach zittert der Schotte zwar, bringt aber den dritten Pfeil doch noch in der Doppel-10 unter und sichert sich so den 1. Satz.
Van Veen – Anderson 1:2*
Ein starkes Leg von Anderson führt zum ersten Break des Spiels. Van Veen startet zwar mit einer 180, erzielt danach aber nur 60 Punkte, während Anderson mit 140 und 180 startet. Sein elfter Pfeil der Aufnahme landet dann zum 2:1 im Doppel-16-Feld.
Van Veen – Anderson 1:1*
Anderson sichert sich sein erstes Anwurfleg aber ebenfalls und zieht mit van Veen gleich. Es ist ein deutlich spannenderes Match zu erwarten als zuvor zwischen Littler und Searle.
Van Veen – Anderson 1:0*
Van Veen beginnt mit Anwurf und holt sich das erste Leg gleich mit seinem ersten Pfeil auf Doppel-20.
Gian van Veen steht erstmals im Halbfinal
Andersons Gegner Gian van Veen läuft zu «Astronomia» von Tony Igy & Vicetone ein. Der 23-jährige Niederländer gewann in diesem Jahr im dritten Versuch erstmals ein Spiel an der Weltmeisterschaft – und steht direkt im Halbfinal.
Bereit für den 2. Halbfinal? Gary Anderson ist es
Der 55-jährige Schotte kommt zu «Jump Around» von House of Pain auf die Bühne. Dort spielt der zweifache Weltmeister um den Einzug in seinen sechsten WM-Final.
Auf wen trifft Luke Littler im Final?
Luke Littler hat sich 6:1 gegen Ryan Searle durchgesetzt und steht damit zum dritten Mal in Serie im WM-Final. Bei seinen ersten drei Weltmeisterschaften den Final zu erreichen, schaffte zuvor nur Phil Taylor. Auf wen der 18-jährige Engländer am morgigen Samstagabend treffen wird, finden wir bald heraus. Im zweiten Halbfinal stehen sich Gary Anderson und Gian van Veen gegenüber.
Littler – Searle 6:1
Und auch das letzte nötige Leg holt sich Luke Littler souverän. Gleich der erste Matchdart sitzt, womit der 18-Jährige bei seiner dritten Weltmeisterschaft zum dritten Mal im Final steht. Mit einem 3-Dart-Schnitt von 105,35 Punkten und einer Checkout-Ausbeute von fast 59 Prozent lässt er Ryan Searle im Halbfinal keine Chance.
Littler – Searle 5:1 2:2*
Searle hätte sich hier seinen zweiten Satz sichern können, vergibt aber die Chance auf das 109-Finish. Littler beendet das Leg mit einem Treffer auf Doppel-20 sicher. Ein Leg trennt ihn hier noch vom WM-Final.
Littler – Searle 5:1 1:2*
Ein seltener Fehler von Littler, der eine 18 für das Bulls-Eye-Finish gebraucht hätte, aber die Triple-4 trifft. Searle lässt sich nicht zweimal bitten und sichert sich das Leg. Holt er hier nun tatsächlich nochmal einen Satz?
Littler – Searle 5:1 1:1*
Von dem überragenden Finish Searles lässt sich Littler aber nicht aus der Fassung bringen. Mit zwei 140er-Aufnahmen startet er ins Leg, mit dem 13. Pfeil beendet er es dann mit dem Treffer auf «Tops» (Doppel-20).
Littler – Searle 5:1 0:1*
Littler beginnt erneut mit sechs perfekten Darts. Der siebte findet ebenfalls den Weg in die Triple-20, doch dann trifft der 18-Jährige nur die Single-20. Und verliert dann tatsächlich das Leg. Searle skorte nämlich gut mit und beendet das Leg dann mit dem «Big Fish», also dem grösstmöglichen Finish: 170 Punkte. Da kann selbst Littler nur anerkennend lachen.
Littler – Searle 4:1 3:0*
Jetzt ist der Einzug in den WM-Final nur noch Formsache. Luke Littler sichert sich den fünften Satz ohne Probleme. Wenn Ryan Searle sich hier nicht nochmal deutlich steigert, ist die Sache bald gegessen.
Littler – Searle 4:1 2:0*
Littler beginnt mit sechs perfekten Pfeilen, trifft dann aber die Triple-5 statt der Triple-20. Dann vergibt er auch noch drei Pfeile auf Doppel und Ryan Searle, der ebenfalls stark skort, bekommt tatsächlich zwei Chancen, das Leg zu gewinnen. Diese vergibt er aber, woraufhin Littler den Sack zumacht und nun noch vier Legs zu seinem dritten WM-Final benötigt.
Littler – Searle 4:1 1:0*
Erst mit seinem neunten Pfeil trifft Ryan Searle ein Triple-Feld und kann Littler so natürlich nicht ernsthaft unter Druck setzen. Der macht zwar selbst einen Fehler, indem er bei 59 Rest die 7 trifft, doch korrigiert er diesen sofort und gewinnt das neunte Leg in Serie.
Littler – Searle 3:1 3:0*
Der Littler-Express macht Tschuu-tschuu! Mit einem Break zum 3:0 in Legs holt sich Littler dank eines 100er-Finishs das achte Leg und den vierten Satz in Serie. Ryan Searles Turnier-Aus naht.
Littler – Searle 3:1 2:0*
Jetzt hätte Searle mit einem High-Finish mal ein Zeichen setzen können, doch verpasst er bei 146 Rest nach zwei Treffern in die Triple-19 das Doppel-16-Feld. Dann verpasst Littler zwar seinerseits zwei Pfeile auf ein Doppelfeld, doch kann Searle davon nicht profitieren. So holt sich Littler auch das zweite Leg im fünften Satz.
Littler – Searle 3:1 1:0*
Kann Searle hier nochmal ins Spielgeschehen eingreifen? Mit elf Pfeilen – darunter eine 174er-Aufnahme und eine 180er-Aufnahme – sichert sich Littler das Break im ersten Leg des fünften Satzes.
Littler – Searle 2:1 3:0*
Ein eiskalter Luke Littler holt sich hier den vierten Satz mit 3:0 Legs. Nach verhaltenem Start wirft er in der dritten Aufnahme eine 180, zwar verpasst er danach das 170er-Finish, nutzt aber die nächste Chance souverän. Bisher nutzte Littler elf seiner 18 Checkout-Möglichkeiten.
Littler – Searle 2:1 2:0*
Searle beginnt mit einer 177er-Aufnahme zwar sehr stark, kann aber nicht nachlegen. Weil Littler zweimal 140 wirft, kann er sich am Ende souverän das Break sichern.
Littler – Searle 2:1 1:0*
Fulminanter Start in den vierten Satz: Beide Spieler beginnen mit einer 180, die Hoffnungen auf einen 9-Darter enden bei Littler aber mit dem fünften, bei Searle bereits mit dem vierten Satz. Letzterer schwächelt danach aber, wirft einmal gar nur neun Punkte. Diesen Patzer nutzt Littler eiskalt und holt sich in der Folge das erste Leg im vierten Satz.
Littler – Searle 1:1 3:2*
Searle beginnt das Entscheidungsleg mit 15 Punkten, Littler kann das Leg also zunächst von vorne spielen. Bei 113 Rest verpasst er am Ende aber den Wurf auf Doppel-20 – und gibt Searle so die Chance zum Satzgewinn. Der verpasst bei 69 Rest aber erst die Single-19 und dann am Ende auch noch das Bulls-Eye, wodurch Littler sich seinen 2. Satz holen kann und dies auch tut.
Littler – Searle 1:1 2:2*
Wir bekommen auch im dritten Satz ein Entscheidungsleg. Littler wirft wieder nicht auf das Bulls-Eye, weil Searle zuvor noch nicht in den Finish-Bereich gekommen ist. Stattdessen stellt der 18-Jährige sich die Doppel-20, was zu Buhrufen führt, im nächsten Wurf trifft Littler dieses aber problemlos.
Littler – Searle 1:1 1:2*
Searle scheint bisher relativ unbeeindruckt von der grössten Bühne, auf der er je spielen konnte. Bei eigenem Anwurf skort er erneut sehr stark und holt sich das 3. Leg im 3. Satz, ohne dass Littler einen Pfeil auf Doppel werfen kann.
Littler – Searle 1:1 1:1*
Littler kann aber seinerseits mit einem guten Leg reagieren. Das Doppel-20-Feld trifft er im ersten Versuch, Searle konnte nicht wirklich Druck machen.
Littler – Searle 1:1 0:1*
Ein sehr souveränes Leg von Ryan Searle. Mit gutem Scoring bringt er sich in den Finish-Bereich und skort die 76 Punkte Rest dann locker mit zwei Pfeilen. Da kommt nicht einmal Luke Littler hinterher.
Littler – Searle 0:1 3:1*
Und weil aller guten Dinge drei sind, holt sich Luke Littler gleich ein weiteres Break und sichert sich so den Satz. Mit der ersten 180 des Spiels stellt er sich 41 Rest, was er in der nächsten Aufnahme problemlos checkt.
Littler – Searle 0:1 2:1*
Searle zeigt eine starke Reaktion und holt sich ebenfalls das 1. Break. Noch liegt er im zweiten Satz aber zurück.
Littler – Searle 0:1 2:0*
Da ist das erste Break des Spiels. Littler vergibt zwar erst einen Pfeil auf ein Doppelfeld, doch verpasst Searle das 147er-Finish. Danach nutzt der 18-Jährige die Chance und stellt auf 2:0 im zweiten Satz.
Littler – Searle 0:1 1:0*
Littler startet ohne Triple in die Aufnahme und gerät direkt in Rückstand, weil Searle mit 140 Punkten beginnt. Davon lässt sich Littler aber nicht beunruhigen und kommt als Erster in den Finish-Bereich. Den Versuch auf das 167er-Finish lässt er absichtlich aus, um sich ein besseres Doppelfeld zu stellen, weil Searle noch weit zurück ist. Doppel-10 trifft Littler im ersten Versuch und holt sich so das erste Leg im zweiten Satz.
Littler – Searle 2:3*
Im entscheidenden Leg des 1. Satzes startet Searle deutlich besser und kann gar einen Patzer verkraften. Bei 101 Rest schiesst er nur 25 Punkte, die 76 Zähler erzielt er aber in der folgenden Aufnahme. Littler ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal im Finish-Bereich. Der erste Satz geht also an Ryan Searle.
Littler – Searle 2:2*
Jetzt kommt Littler ordentlich in Fahrt. Mit einer 177-Aufnahme gestartet, vergibt er danach zwar einen Pfeil, doch steht bei neun Pfeilen dennoch bei 40 Rest. Die Doppel-20 trifft er dann mit seinem zehnten Pfeil des Legs – Searle kommt da nicht hinterher.
Littler – Searle 1:2*
Da wäre beinahe das erste Break gewesen, Littler vergibt aber drei Versuche auf die Doppelfelder und so kann Searle das Leg bei eigenem Anwurf doch noch gewinnen.
Littler – Searle 1:1*
Die Reaktion von Littler kommt umgehend. Nach drei Aufnahmen steht er bei 210 Zählern Rest. Mit einer 170er-Aufnahme stellt er sich Doppel-20, das er sofort trifft.
Littler – Searle 0:1*
Searle beginnt ohne Triple und gerät schon bei der ersten Aufnahme in Rückstand, kann diesen aber wieder aufholen, weil Littler selbst nicht besonders gut reinkommt. Mit einem 56er-Finish sichert sich Searle das erste Leg nach 17 Pfeilen.
Das Spiel beginnt
Luke Littler und Ryan Searle spielen den ersten Platz im WM-Final 2026 aus. Searle hat im allerersten Leg Anwurf und damit auch in einem allfälligen Entscheidungsleg im elften Satz den Vorteil. Ob es so weit kommt?
Luke Littler ausgebuht
Der 18-jährige Titelverteidiger kommt zu «Greenlight» von Pitbull auf die Bühne. Bevor die Musik startet, sind vom Publikum laute Buhrufe zu hören. Das kennt Littler nun schon von seinen letzten beiden Spielen.
Ryan Searle kommt als Erster auf die Bühne
«Heavy Metal» läuft zu «Paranoid» von Black Sabbath ein. Gleich trifft er auf Luke Littler.
Schöne Geste für Searle
Bei den Halbfinals sind die 180-Schilder und auch die Werbungen im Alexandra Palace verschwommen. Dies, um auf Ryan Searles Erbkrankheit ADOA aufmerksam zu machen. Der 38-jährige Engländer sieht wegen der Erkrankung des Sehnervs nicht gut, wobei er sagt: «Ich bin nicht blind und darf ganz legal Auto fahren. Seit ich Kontaktlinsen trage, stört es mich auch beim Darts weniger.»
WM-Sponsor Paddy Power wird zudem alle Spenden, die für eine ADOA-Stiftung gemacht werden, verdoppeln.
WM-Sponsor Paddy Power wird zudem alle Spenden, die für eine ADOA-Stiftung gemacht werden, verdoppeln.
Das sagt Gary Anderson vor dem Spiel:
«Ich kenne Gian, seit er noch ein kleiner Junge war. Jetzt ist er einer der besten Dartsspieler der Welt und echt ein toller Typ.»
Gian van Veen – Gary Anderson
Im Anschluss spielen Gian van Veen und Gary Anderson um einen Platz im WM-Final vom morgigen Samstagabend. Van Veen ist in der Weltrangliste als Zehnter vier Plätze vor dem Schotten klassiert und geht als leichter Favorit in die Partie. Der 23-jährige Niederländer spielt ein hervorragendes Turnier, was nicht nur sein 3-Dart-Schnitt von 101,81 Punkten sowie die Checkout-Quote von 50 Prozent unterstreichen. Im Viertelfinal bezwang van Veen die Weltnummer 2 Luke Humphries souverän 5:1.
Knüpft van Veen an diese Leistung an, wird es Anderson sehr schwer haben. Der zweifache Weltmeister hat aber Erfahrung auf den ganz grossen Bühnen und an der laufenden WM bereits zwei Niederländer – Jermaine Wattimena und Michael van Gerwen – aus dem Turnier geworfen.
Knüpft van Veen an diese Leistung an, wird es Anderson sehr schwer haben. Der zweifache Weltmeister hat aber Erfahrung auf den ganz grossen Bühnen und an der laufenden WM bereits zwei Niederländer – Jermaine Wattimena und Michael van Gerwen – aus dem Turnier geworfen.
Luke Littler – Ryan Searle
Im ersten Halbfinal trifft Titelverteidiger Luke Littler auf Überraschungsmann Ryan Searle. Die Weltnummer 1 geht als klarer Favorit in die Partie gegen die Weltnummer 20. Der 18-jährige Littler spielt bisher eine überragende Weltmeisterschaft und verlor erst zwei Sätze – im Achtelfinal gegen Rob Cross. Nur in einer von fünf Partien spielte er einen 3-Dart-Schnitt von unter 100 Punkten.
Auch Searle hat an der WM bisher ein Satzverhältnis von 19:2, bis zum Viertelfinal blieb er gar ganz ohne Satzverlust. Der 38-jährige Engländer brillierte insbesondere mit seiner Doppelquote, die jeweils um oder über 50 Prozent betrug. Mit einem 3-Dart-Schnitt von nur gut 91,3 Punkten lieferte er im Viertelfinal gegen Jonny Clayton aber eine etwas schwächere Leistung. Gegen Littler müsste wieder eine Steigerung her.
Das Spiel beginnt etwa um 20.40 Uhr.
Auch Searle hat an der WM bisher ein Satzverhältnis von 19:2, bis zum Viertelfinal blieb er gar ganz ohne Satzverlust. Der 38-jährige Engländer brillierte insbesondere mit seiner Doppelquote, die jeweils um oder über 50 Prozent betrug. Mit einem 3-Dart-Schnitt von nur gut 91,3 Punkten lieferte er im Viertelfinal gegen Jonny Clayton aber eine etwas schwächere Leistung. Gegen Littler müsste wieder eine Steigerung her.
Das Spiel beginnt etwa um 20.40 Uhr.
Herzlich Willkommen!
Die Darts-Weltmeisterschaft geht in die finale Phase. Nach den Viertelfinals am gestrigen Donnerstag stehen heute die beiden Halbfinals an. Es wird Best of 11 Sets gespielt, sechs Sätze sind also für den Sieg nötig. Für einen Satz müssen jeweils drei Legs gewonnen werden. Hier bist du ab 20.30 Uhr live im Ticker und im Stream mit dabei.
Die Darts-Weltmeisterschaft geht in die finale Phase. Nach den Viertelfinals am gestrigen Donnerstag stehen heute die beiden Halbfinals an. Zuerst trifft Titelverteidiger und Topfavorit Luke Littler (Weltnummer 1) auf Überraschungsmann Ryan Searle (Weltnummer 20). Im Anschluss spielen Humphries-Bezwinger Gian van Veen (Weltnummer 10) und der zweifache Weltmeister Gary Anderson (Weltnummer 14) den zweiten Finalisten aus.
Hier bist du ab 20.30 Uhr live im Ticker und im Stream mit dabei.