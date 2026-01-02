Shooting-Star Van Veen schlägt Anderson spektakulär und trifft im WM-Final auf Littler

Im ersten Halbfinal trifft Titelverteidiger Luke Littler auf Überraschungsmann Ryan Searle. Die Weltnummer 1 geht als klarer Favorit in die Partie gegen die Weltnummer 20. Der 18-jährige Littler spielt bisher eine überragende Weltmeisterschaft und verlor erst zwei Sätze – im Achtelfinal gegen Rob Cross. Nur in einer von fünf Partien spielte er einen 3-Dart-Schnitt von unter 100 Punkten.Auch Searle hat an der WM bisher ein Satzverhältnis von 19:2, bis zum Viertelfinal blieb er gar ganz ohne Satzverlust. Der 38-jährige Engländer brillierte insbesondere mit seiner Doppelquote, die jeweils um oder über 50 Prozent betrug. Mit einem 3-Dart-Schnitt von nur gut 91,3 Punkten lieferte er im Viertelfinal gegen Jonny Clayton aber eine etwas schwächere Leistung. Gegen Littler müsste wieder eine Steigerung her.Das Spiel beginnt etwa um 20.40 Uhr.