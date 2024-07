Super League live: Lugano – GC und Yverdon – FC Zürich im Ticker

Liveticker

Die Super League geht schon wieder los – Yverdon empfängt den FCZ, GC reist nach Lugano

Nur sechs Tage nach dem Final der Europameisterschaft in Deutschland rollt der Ball in der höchsten Schweizer Liga bereits wieder. Zum Auftakt der Super-League-Saison 2024/25 stehen beide Zürcher Klubs auswärts im Einsatz. Der FC Zürich reist nach Yverdon, wo der Vierte der Vorsaison auf den Neunten trifft.

Für den FCZ kommt der frühe Saisonstart gelegen, da am Donnerstag bereits die erste Partie in der Europacup-Qualifikation ansteht. Dann empfangen die Zürcher den irischen Klub Shelbourne. Um die Gruppenphase der Conference League zu erreichen, muss das Team von Ricardo Moniz drei Qualifikationsrunden überstehen.

Im zweiten Spiel vom frühen Samstagabend treffen die Grasshoppers im Cornaredo auf den FC Lugano. Es könnte sich als erster Gradmesser für GC, das den Klassenerhalt in der Vorsaison erst in der Relegation geschafft hat, herausstellen. Die Tessiner wurden in der letzten Saison sowohl in der Liga als auch im Cup Zweiter. Mit den Verpflichtungen von unter anderem den beiden Verteidigern Mattia Zanotti von Inter Mailand und Antonios Papadopoulos von Borussia Dortmund haben die Luganesi ihre Ansprüche klar gezeigt.

Beide Spiele verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker.