wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: GC gegen Basel im Liveticker

Liveticker

Ullmann schiesst die Hoppers in Führung: Meister Basel liegt zurück

23.11.2025, 15:3023.11.2025, 16:43
  • Basel trifft am Sonntag in der 14. Runde der Super League auswärts auf den Tabellenvorletzten Grasshoppers. Der Meister ist nach dem Sieg der Young Boys unter Zugzwang und muss im Letzigrund gewinnen, um mit den Bernern auf Platz 2 gleichzuziehen. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.
  • Gleichzeitig wird in der Ostschweiz die Partie zwischen St. Gallen und Lausanne-Sport angepfiffen. Das Heimteam kann sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen, die Westschweizer wollen mit einem Dreier den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.
  • In der frühen Partie um 14.00 Uhr trafen Sion und der FC Zürich aufeinander. (riz/sda)

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Britische Ski-Sensation wohnt in Basel – das ist Laurie Taylor
Warum ein Weltklasse-Skifahrer aus dem Süden Englands in Basel landete. Das ist die Geschichte von Laurie Taylor.
Bitterkalt ist es zwar. Um Schnee vorzufinden, müsste sich Laurie Taylor aber noch ein paar Kilometer weiter südlich Richtung Alpen bewegen. In wenigen Stunden wird er auch genau dies tun, um zum nächsten Weltcuprennen im österreichischen Gurgl (heute Samstag, 10.30 Uhr) zu fahren. Doch zuerst pedaliert er auf seinem Rennrad durch den Basler Morgenverkehr. In der einen Hand balanciert er einen Ski. Gewissermassen eine Berufskrankheit. Keine Gelegenheit lassen die Skiprofis aus, um ihren Skisponsor zu präsentieren.
Zur Story