Ullmann schiesst die Hoppers in Führung: Meister Basel liegt zurück
- Basel trifft am Sonntag in der 14. Runde der Super League auswärts auf den Tabellenvorletzten Grasshoppers. Der Meister ist nach dem Sieg der Young Boys unter Zugzwang und muss im Letzigrund gewinnen, um mit den Bernern auf Platz 2 gleichzuziehen. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.
- Gleichzeitig wird in der Ostschweiz die Partie zwischen St. Gallen und Lausanne-Sport angepfiffen. Das Heimteam kann sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen, die Westschweizer wollen mit einem Dreier den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.
- In der frühen Partie um 14.00 Uhr trafen Sion und der FC Zürich aufeinander. (riz/sda)
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
