Schweizer Cup live: FC Zürich – YB – der Viertelfinal in Ticker und TV

Liveticker

Cup-Kracher in Zürich – der FCZ und YB streiten um letztes Halbfinal-Ticket

Mehr «Sport»

Zum Abschluss der Viertelfinals im Schweizer Cup stehen sich am Donnerstagabend im einzigen Duell zwischen Klubs der Super League der FC Zürich und die Young Boys gegenüber. Bisher spielten die beiden Teams zehnmal im Cup gegeneinander. Die Bilanz ist mit je fünf Siegen ausgeglichen. Anpfiff im Zürcher Letzigrund ist um 20.30 Uhr.

Ermittelt wird dann der letzte Halbfinalist im diesjährigen Cup. Bereits geschafft haben den Sprung unter die besten vier Lausanne-Sport, das sich am Dienstag nach Penaltyschiessen in Bellinzona durchgesetzt hat, der FC Biel, der überraschend Lugano ausschaltete, sowie der FC Basel, der bei Étoile Carouge ordentlich Mühe bekundete, am Ende aber trotz 0:1-Rückstand noch 3:1 siegte.

Den Viertelfinal zwischen dem FCZ und YB verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)