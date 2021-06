Die ungewöhnliche Karriere von Robin Gosens – aus der Dorfdisco zum deutschen EM-Star

Beim 4:2 gegen Portugal machte Robin Gosens seine beste Partie im Dress der deutschen Nationalmannschaft – und was für eine. Von seiner Art erinnert er dabei auch an einen früheren Sympathieträger.

Es lief die 47. Spielminute des zweiten Vorrundenspiels gegen Portugals, als Deutschlands Robin Gosens auf der linken Abwehrseite Cristiano Ronaldo bis an die Grundlinie verfolgte, grätschte – und dessen Flankenversuch in deutschem Ballbesitz endete.

Die Menge tobte ob des unbändigen Einsatzes Gosens'. Der 26-Jährige aus Emmerich am Rhein (NRW) machte in den Augen vieler Fans an diesem Samstagabend das Spiel seines Lebens – auch wenn Bundestrainer Joachim Löw dies für zu hoch gegriffen …