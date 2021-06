Sport

Ein Sieg gegen die Türkei ist Pflicht: So kommt die Schweiz jetzt noch in den Achtelfinal

Die Schweiz braucht heute einen Sieg gegen die Türkei, um die Chancen auf den EM-Achtelfinal zu wahren. Gelingt das, stehen die Chancen auf den Sprung in die K.o.-Phase gut.

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Italien herrschte in der Fussballschweiz grosse Ernüchterung. Man hätte meinen können, das Turnier sei für die Nationalmannschaft bereits vorbei. Dem ist aber nicht so. Mit einem Sieg gegen die Türkei heute hätte die Schweiz immer noch gute Chancen aufs Achtelfinale. Wir sagen dir, was dafür passieren muss – und wer dort als Gegner warten könnte.

Die Szenarien in der Gruppe A

Die Schweiz wird Gruppenzweiter …

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert und die Schweiz im Vergleich mit Wales sechs oder mehr Tore aufholt.

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert, die Schweiz im Vergleich mit Wales fünf Tore aufholt und insgesamt mehr Tore als Wales geschossen hat.

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert, die Schweiz im Vergleich mit Wales fünf Tore aufholt, insgesamt gleich viele Tore geschossen hat und gleich viele oder weniger Strafpunkte aufgrund Gelber und Roter Karten hat.

Der Modus für Punktgleichheit in den Gruppen: 1. Punkte aus dem direkten Vergleich

2. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. Erzielte Tore aus dem direkten Vergleich

4. Erneute Anwendung der Punkte 1 bis 3 für zwei verbliebene punktgleiche Teams, wenn zuvor mindestens drei punktgleiche Teams verglichen wurden

5. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

6. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

7. Anzahl der Siege in allen Gruppenspielen

8. Fair-Play-Verhalten bei der EM (gerechnet nach Gelben Karten und Platzverweisen)

9. Position im Ranking nach der EM-Qualifikation

Sonderfall: Treffen zwei Mannschaften im letzten Gruppenspiel aufeinander, die dieselbe Anzahl Punkte, die gleiche Tordifferenz und dieselbe Anzahl Tore aufweisen und endet das betreffende Spiel unentschieden, wird ihre endgültige Platzierung durch ein Penaltyschiessen ermittelt – solange nicht ein Dreiervergleich notwendig ist.

Die Schweiz wird Gruppendritter ...

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt und Wales gegen Italien mindestens einen Punkt holt.

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert, die Schweiz im Vergleich mit Wales aber nicht mehr als vier Tore aufholt.

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert, die Schweiz im Vergleich mit Wales fünf Tore aufholt, insgesamt aber weniger Tore als Wales geschossen hat.

… wenn sie gegen die Türkei gewinnt, Wales gegen Italien verliert, die Schweiz im Vergleich mit Wales fünf Tore aufholt, insgesamt gleich viele Tore geschossen hat, aber mehr Strafpunkte aufgrund Gelber und Roter Karten hat.

… wenn sie gegen die Türkei Remis spielt.

Die Schweiz wird Gruppenletzter …

… wenn sie gegen die Türkei verliert.

Die Szenarien für die Achtelfinalqualifikation

Als Gruppenzweiter:

Kann die Schweiz mit einem hohen Sieg gegen die Türkei Wales noch überholen, steht sie in jedem Fall im Achtelfinal.

Als Gruppendritter:

Mit einem Sieg gegen die Türkei und den daraus resultierenden vier Punkten stünden die Schweizer Chancen auf einen Achtelfinal ziemlich gut. Es müsste in den anderen Gruppen aus Schweizer Sicht einiges «schiefgehen», dass selbst vier Punkte nicht reichen.

Da bei den Gruppendritten das Torverhältnis Ausschlag gibt, kommt es auch noch darauf an, wie viele Treffer in einem möglichen Schweizer Sieg gegen die Türkei und den anderen Spielen fallen. Auch wenn nur noch eine Runde aussteht, ist noch vieles möglich und die Situation ist kompliziert. Wir zeigen hier auf, was passieren muss, damit die Schweiz trotz eines Siegs gegen die Türkei nicht in den Achtelfinal kommt.

In der Gruppe B müsste dafür Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark mindestens einen Punkt holen. Trifft eines dieser Szenarien nicht ein, hätte der Drittplatzierte in dieser Gruppe nur drei Punkte auf dem Konto und damit weniger als die Schweiz nach einem Sieg gegen die Türkei.

In der Gruppe C könnte ein Unentschieden zwischen der Ukraine und Österreich noch dafür sorgen, dass der Drittplatzierte (es wäre in diesem Fall Österreich) vier Punkte auf dem Konto hat. Gibt es in dieser Partie einen Sieger, ist die Schweiz besser klassiert als der Drittplatzierte dieser Gruppe.

In der Gruppe D kommt der Gruppendritte auf vier Punkte, wenn es im Spiel zwischen Kroatien und Schottland einen Sieger gibt.

In der Gruppe E wäre das schlechtmöglichste Resultat für die Schweiz Siege von Spanien gegen die Slowakei und von Polen gegen Schweden. Dann würde Schweden ebenfalls mit vier Punkten auf dem dritten Rang landen – höchstwahrscheinlich mit besserem Torverhältnis als die Schweiz.

Wenn in der Gruppe F Deutschland gegen Ungarn und Portugal gegen Frankreich je mindestens einen Punkt holen, landet Portugal mit vier Punkten und einem höchstwahrscheinlich besseren Torverhältnis als die Schweiz auf Rang 3.



Wenn Ungarn Deutschland schlägt und Portugal gleichzeitig gegen Frankreich punktet, landet Ungarn mit vier Punkten und einem Torverhältnis von -2 (gleich schlecht oder möglicherweise schlechter als die Schweiz) auf Rang 3.

Damit die Schweiz trotz eines Siegs gegen die Türkei nicht in die Achtelfinals kommt, müssten also mindestens vier dieser fünf Szenarien genau so eintreffen. Ein Unentschieden Finnlands gegen Belgien ist nicht unmöglich, aber wäre eine grosse Überraschung. Die Ukraine und Österreich werden im Direktduell beide gewinnen wollen, um sich mindestens den zweiten Platz zu sichern. Es ist gut möglich, dass die defensivstarken Schweden auch Polen Punkte abnehmen. Und nach dem Unentschieden gegen Ungarn muss Frankreich gegen Portugal eine Reaktion zeigen.

Der Modus bei Punktgleichheit für die Rangliste der Gruppendritten: 1. Punkte

2. Tordifferenz

3. Erzielte Tore

4. Siege

5. Fair-Play-Verhalten bei der EM (gerechnet nach Gelben Karten und Platzverweisen)

6. Position im Ranking nach der EM-Qualifikation

Aus all diesen Gründen scheint eine Schweizer Achtelfinalqualifikation bei einem allfälligen Sieg gegen die Türkei doch sehr wahrscheinlich.

Wer die Szenarien selbst einmal durchspielen will, kann das hier tun.

Wer würde in einem Achtelfinal warten?

Sollte die Nati tatsächlich noch den Sprung auf den zweiten Gruppenplatz schaffen, würde dies mit einem auf dem Papier einfacheren Gegner belohnt. Es könnte etwa Dänemark oder Russland warten.

Bild: keystone

Falls man über den dritten Gruppenrang den Sprung in die K.o.-Phase schafft, würden deutlich härtere Brocken warten. Das ist im wahrscheinlichsten Fall Gruppensieger der Gruppe F –also Frankreich, Deutschland oder Portugal –, oder je nachdem, wie die Resultate in den anderen Gruppen sind, auch Belgien als möglicher Sieger der Gruppe B.

