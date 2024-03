Champions League live: Arsenal – Porto und Barça – Napoli im Ticker

Liveticker

Arsenal braucht gegen Porto einen Sieg – alles offen zwischen Barça und Napoli

In den Achtelfinal-Rückspielen der Champions League empfängt am Dienstagabend (21 Uhr) Arsenal London den FC Porto und der FC Barcelona die SSC Napoli. Beide Spiele verfolgst du hier im Liveticker, die Partie der Spanier gegen die Italiener siehst du ausserdem im Stream von Canale 5 (erst ab 21.17 Uhr).

Nach der 0:1-Niederlage in Portugal brauchen die Gunners zwingend einen Sieg, setzt sich das Team von Mikel Arteta mit einem Tor durch, geht die Partie in die Verlängerung, bei einem höheren Erfolg kommt Arsenal nach 90 Minuten weiter. Porto hofft dabei auch auf einen in der Schweiz geborenen Goalie, nämlich Diogo Costa. Der in Rothrist geborene Portugiese ist gemäss Transfermarkt mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro der wertvollste Spieler auf seiner Position.

Gegen das sich in Topform befindliche Arsenal, das in den letzten fünf Spielen in der Premier League insgesamt 23 Tore erzielt hat, wird Costa einiges zu tun haben. Vor allem Kai Havertz und Bukayo Saka befinden sich in einer herausragenden Verfassung. Doch mit dem Brasilianer Galeno hat Portos Offensive den aktuell besten Skorer der Champions League in seinen Reihen und ist damit nicht minder gefährlich.

Zwischen Barça und Neapel ist hingegen alles offen. Nach dem 1:1-Unentschieden im Stadio Diego Armando Maradona braucht das Rückspiel zwingend einen Sieger, ansonsten muss die Verlängerung oder das Penaltyschiessen entscheiden. Wie bereits im Hinspiel als Robert Lewandowski für die Katalanen und Victor Osimhen für die Süditaliener trafen, werden erneut die Topstürmer im Fokus sein. Obwohl Barcelona favorisiert ist, ist auch Napoli in guter Form und seit dem Trainerwechsel zu Francesco Calzona noch ungeschlagen.

