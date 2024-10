Super League live: FC Sion gegen FC St. Gallen – das Spiel im Ticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Comeback perfekt! Marcel Hirscher bestätigt Start in Sölden

Marco Odermatt hat einen zusätzlichen Konkurrenten: Marcel Hirscher bestätigt sein Comeback schon am Sonntag beim Riesenslalomauftakt in Sölden.

Lange gab es Verwirrung um das mögliche Comeback von Ski-Superstar Marcel Hirscher. Nun herrscht Klarheit. Der 35-Jährige steht beim Saisonauftakt in Sölden am Sonntag am Start.